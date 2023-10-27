Роскомнадзор запретил поисковую выдачу сайтов 11 иностранных хостинг-провайдеров

Роскомнадзор запретил поисковую выдачу сайтов крупнейших иностранных хостинг-провайдеров. В списке ведомства 11 провайдеров, среди которых Amazon Web Services, Network Solutions и другие. Они не выполняют требования российского закона о «приземлении».
Сайты 11 иностранных хостинг-провайдеров ограничены в поисковой выдаче в России. Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора.
Запрет на поисковую выдачу введен как «дополнительная мера принуждения» из-за неисполнения провайдерами российского закона о «приземлении». Доступ ограничен к ресурсам Hetzner Online, Network Solutions, WPEngine, HostGator.com, Ionos, DreamHost, Amazon Web Services, GoDaddy.com, Bluehost, Kamatera, DigitalOcean.
Роскомнадзор отметил, что эти компании не зарегистрировали личный кабинет на сайте ведомства, не разместили форму для обратной связи российских пользователей, не создали представительство в России.
Мера запрета на поисковую выдачу является одной из тех, которые можно применять в соответствии с прописанными в законе нормами. Роскомнадзор впервые применил именно это меру.
Фото на обложке: frantic00 /
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