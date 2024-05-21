Минэк упростил патентование IT-разработок

Минэкономразвития определило правила патентования IТ-разработок. Компании смогут закреплять за собой права на разработанные алгоритмы и коммерциализировать их. Соответствующий приказ размещен на сайте правовых актов.

Чтобы получить правовую охрану изобретения, разработчику нужно будет подтвердить работоспособность технологии и использованием реальных устройств.

Раньше такие патенты на софт не выдавались из-за отсутствия правил, а IТ-разработки охранялись только авторским правом, которое защищало дизайн и код на бумаге, но не принцип работы продукта. Это приводило к копированию идеи разработчиков конкурентами.

Изменения помогут российским разработчикам защищать свои инновационные решения, сообщил «Ведомостям» замминистра экономического развития Максим Колесников.

В приказе ведомства говорится, что патентной охране подлежат программные алгоритмы, основанные на работе программы в определенном устройстве, которые позволяют достигать конкретных результатов.

Кроме того, в заявке разработчика должно содержаться описание работы технологий, которые лежат в основе программного продукта. В правила также включили термин «искусственный интеллект». Охраняется изобретение в течение 20 лет.

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