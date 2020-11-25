Роскачество рассказало о новой схеме мошенничества в Telegram

В Telegram произошла попытка крупного мошенничества. У множества популярных каналов на сотни тысяч подписчиков аферисты попытались «забрать» управление площадками. Об этом Rusbase сообщили эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Злоумышленники обращаются к администраторам Telegram-каналов под видом переговоров о размещении рекламы. Затем предлагают скачать архивный файл с «презентацией» продукта, рекламу которого они хотят оплатить. Архив содержит вредоносную программу, которая и передаёт данные и управление аккаунтом мошенникам.

Среди тех, кто столкнулся с попытками мошенников забрать контроль над площадками, в сообщении Роскачества называются такие каналы, как Baza, «Код Дурова», «Двача». Пострадал от вредоносной ссылки канал Reddit, этот случай и помог раскрыть схему «отбора» управления аккаунтом.

С мошенниками сталкиваются и обычные пользователи Telegram. Насторожить должны заявления о «переезде» канала, ссылки на секретные чаты с ограниченным количеством мест, объявления о лёгком заработке и предложения скачать какие-либо файлы и архивы.

«В таких файлах может оказаться вредонос, который легко проникнет в ваш компьютер или телефон и украдет персональную информацию или платежные данные», — пояснили Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

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