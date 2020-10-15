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Аналитики подчитали, сколько дней понадобится россиянам, чтобы заработать на iPhone 12 Pro

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Аналитики Picodi.com сравнили цены на iPhone 12 Pro (128 Gb) со средней зарплатой в нескольких десятках стран и посчитали, сколько нужно трудиться жителям разных государств, чтобы заработать на новый флагман от Apple.

Аналитики подчитали, сколько дней понадобится россиянам, чтобы заработать на iPhone 12 Pro

Официально iPhone 12 Pro в версии 128 Gb в России будет стоить 99 990 рублей. При этом в коробке с новым флагманом покупатели больше не найдут ни зарядного устройства, ни наушников.

По данным Росстата, средняя зарплата во 2 квартале 2020 года в России составляет 50 784 рублей (44 182,08 рублей после вычета налогов). Таким образом, среднестатистический россиянин должен отработать 47,5 дня, чтобы заработать на iPhone 12 Pro (и при этом ничего не есть).

По сравнению с прошлогодним «индексом айфона» показатели России ухудшились на 0,5 дня.

Высокий уровень доходов в Швейцарии, США и Австралии позволяет заработать на новый iPhone за 4,4, 6,1 и 6,6 дня соответственно. 

Дольше всего на новый iPhone придется жителям Индии и Мексике: здесь работать на iPhone придется 54,4 дня.

В Германии и Франции стоимость нового гаджета составит 9,7 и 10,5 трудодней.

Фото на обложке: сайт Apple.com

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