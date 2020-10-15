«Сбер», Google и АСИ запустили бесплатный обучающий курс для молодых предпринимателей

«Сбер», Google и Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустили бесплатный обучающий курс под названием «Стать предпринимателем. Бизнес в стиле Z». Он предназначен для молодых людей от 14 до 25 лет. Об этом Rusbase сообщили создатели курса.

Курс является частью программы развития бизнес-навыков «Бизнес класс» от Google и «Сбера». Он состоит из 4 блоков, в которых последовательно разбираются ключевые вопросы запуска и развития первого бизнес-проекта предпринимателя.

Первый блок курса позволит ответить на вопросы:

при каких условиях стоит начинать собственное дело,

какие качества важны для успешного предпринимателя,

какие внешние факторы могут помочь в бизнесе.

Вторая часть посвящена концепции «бизнес-идеи» и оценке ее потенциала. В третьем блоке участники научатся выбирать перспективную бизнес-модель и оценивать ее жизнеспособность. Зключительные уроки курса посвящены понятиям: «бизнес-стратегия» и «целеполагание».

Курс состоит из 11 уроков. Отмечается, что их прохождение займет около полутора часов.

Среди экспертов, проводящих занятия, заявлены основатель группы компаний ABBYY Давид Ян, управляющий партнер Skyeng Александр Ларьяновский, основатель Holy Corn Алиса Басырова, основатель Bite Елена Шифрина, сооснователь проекта «Кухня на районе» Алексей Колесников. Куратор курса — президент консалтинговой компании Ward Howell Сергей Воробьев.

«По статистике, более 60% из представителей поколения Z планируют изменить мир к лучшему, что соответствует и миссии Google. Если это желание молодых людей умножить на качественный контент, которым делятся предприниматели и эксперты в нашем курсе, верю, что успех обеспечен», — отмечает глава Google в России Юлия Соловьева.

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