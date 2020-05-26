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«Сберлогистика» начала доставлять посылки с «AliExpress Россия»

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

«Сберлогистика» с 26 мая доставляет заказы российских продавцов маркетплейса «AliExpress Россия». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей обеих компаний. 

«Сберлогистика» начала доставлять посылки с «AliExpress Россия»

«Сберлогистика» — дочерняя компания Сбербанка. Она специализируется на доставке посылок до двери и в пункты выдачи заказов. «AliExpress Россия — совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций. 

Пока продавцам доступна доставка курьером до двери в 42 крупных городах и 500 населенных пунктах, где есть курьерские центры «Сберлогистики». Стоимость услуги для партнеров «AliExpress Россия» — 150-300 рублей в зависимости от региона. 

После снятия связанных с коронавирусом ограничений можно будет воспользоваться услугой доставки «Сберлогистики» в 3500 постаматах и пунктах выдачи заказов в 800 населенных пунктах по всей России. 

Ранее основными партнерами AliExpress в России были «Почта России» и логистический оператор «Цайняо», который входит в Alibaba Group. За последние несколько лет к ним добавились еще несколько сервисов, в том числе DPD, КСЕ, СДЭК.

Фото: comzeal images / Shutterstock

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