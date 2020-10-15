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В Беларуси вышли из СИЗО три сотрудника IT-компании PandaDoc

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

В Беларуси выпустили из СИЗО трех фигурантов дела IT-компании PandaDoc. Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава фирмы Микита Микадо.

В Беларуси вышли из СИЗО три сотрудника IT-компании PandaDoc

Трое из наших ребят вышли. Виктор Кувшинов (менеджер по продукту. - Прим. ред.) все еще сидит в СИЗО. Радоваться рано, - говорится в сообщении.

Директора минского офиса PandaDoc Дмитрия Рабцевича освободили после приезда в изолятор президента Александра Лукашенко 11 октября. Главного бухгалтера Юлию Шардыко и hr-специалиста Владислава Михолапа отпустили накануне. Все они отпущены под подписку о невыезде, сообщает портал Tut.by.

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