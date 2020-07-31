Россияне назвали главные требования к смартфонам

Телефон должен хорошо фотографировать и обладать внушительным объемом памяти, а звонки — не самая главная его функция. К таким выводам пришли эксперты «AliExpress Россия» и исследовательского агентства Research.me, опросив 1,5 тысячи пользователей из России.

Россияне сошлись в характеристиках, которые являются определяющими при выборе модели. Одним из основных параметров оказалась величина объема памяти. На него в первую очередь при выборе устройства опирается 61% респондентов.

Другой важный показатель — наличие хорошей камеры. Больше половины опрошенных (56%) отметили этот критерий как важный. Качество фотографий является основным критерием в выборе телефона для всех пользователей до 24 лет. Для них же наименее важной функцией является обычный звонок.

Другие популярные параметры, на которые россияне обращают внимание при выборе смартфона:

мощный процессор — 39%,

размеры — 20%,

разрешение экрана — 24%,

расширенные функции вроде двух sim-карт — 18%,

дизайн устройства — 12%.

Только 8% опрошенных отметили, что главная характеристика — возможность просто звонить.

Кроме того, аналитики выяснили, какие бренды смартфонов пользуются особой любовью россиян. В топ-5 самых популярных компаний попали Samsung, Xiaomi, Apple, а также телефоны Honor и Huawei. При этом отмечается, что только 10% пользователей считают марку важным условием при выборе смартфона.

Средняя стоимость телефона, который приобрели себе респонденты, ранжируется от 10 до 20 тысяч рублей. Это наиболее популярный ценовой диапазон: 41% респондентов отметили, что их устройство при покупке стоило примерно столько.

Только 8% опрошенных по всей России купили смартфон дороже 40 тысяч рублей. Треть респондентов (31%) пользуются устройствами, которые стоили дешевле 10 тысяч рублей, а 20% опрошенных — смартфонами в ценовом диапазоне от 20 до 40 тысяч рублей.

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