Соцсети стали основным каналом продаж для малого бизнеса – исследование

Соцсети стали основным каналом продаж для предприятий малого бизнеса, гласят результаты исследования облачного сервиса управления торговлей «МойСклад». Согласно ему, большинство предпринимателей отдают предпочтение Instagram и «ВКонтакте» .

В исследовании сервиса «МойСклад» приняли участие 1617 представителей малого бизнеса из всех регионов России. 51% из них назвали соцсети основным каналом продаж.

Опрошенные сказали, что в основном используют для продвижения Instagram (44%) и «ВКонтакте» (42%). TikTok предпочитают всего 11% респондентов. В то же время подавляющее большинство считают необходимостью наличие собственного сайта.

«Социальные сети вытесняют сайты и интернет-магазины, а также меняют коммуникацию с клиентом на персонифицированную. Наше исследование показало, что для определенных категорий товаров, таких как одежда и обувь, товары для дома и спортивные товары, соцсети являются идеальной площадкой», – отметил CEO компании «МойСклад» Аскар Рахимбердиев.

Почти половина респондентов среди недостатков соцсетей как канала продаж назвали необходимость регулярного пополнения и обновления своего контента. При этом 38% опрошенных тратят на рекламу в соцсетях не более 5 тысяч рублей в месяц.

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