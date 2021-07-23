Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Соцсети стали основным каналом продаж для малого бизнеса – исследование

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Соцсети стали основным каналом продаж для предприятий малого бизнеса, гласят результаты исследования облачного сервиса управления торговлей «МойСклад». Согласно ему, большинство предпринимателей отдают предпочтение Instagram и «ВКонтакте» .

Соцсети стали основным каналом продаж для малого бизнеса – исследование

В исследовании сервиса «МойСклад» приняли участие 1617 представителей малого бизнеса из всех регионов России. 51% из них назвали соцсети основным каналом продаж.

Опрошенные сказали, что в основном используют для продвижения Instagram (44%) и «ВКонтакте» (42%). TikTok предпочитают всего 11% респондентов. В то же время подавляющее большинство считают необходимостью наличие собственного сайта.

«Социальные сети вытесняют сайты и интернет-магазины, а также меняют коммуникацию с клиентом на персонифицированную. Наше исследование показало, что для определенных категорий товаров, таких как одежда и обувь, товары для дома и спортивные товары, соцсети являются идеальной площадкой», – отметил CEO компании «МойСклад» Аскар Рахимбердиев.

Почти половина респондентов среди недостатков соцсетей как канала продаж назвали необходимость регулярного пополнения и обновления своего контента. При этом 38% опрошенных тратят на рекламу в соцсетях не более 5 тысяч рублей в месяц.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Shutterstock.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Mercedes-Benz купил британского производителя электродвигателей
  2. 2 Разработчик голосовых роботов Leadhero привлек инвестиции от Moscow Seed Fund
  3. 3 Что такое бьюти-коворкинг для бизнеса? 20 площадок в Москве, Санкт-Петербурге и других городах
  4. 4 Уникальный формат: заявление о приеме на работу Стива Джобса выставлено на аукцион как NFT и в печатной форме
  5. 5 НИУ ВШЭ организует летнюю школу по предпринимательству для представителей вузов
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

23 июля 2021

Конкурс стартапов от Visa

28 июля 2021

Конкурс Техновызов

28 июля 2021

Технологический конкурс для промышленных компаний

Все ВОЗМОЖНОСТИ