В Южной Корее Facebook оштрафовали на $6 млн за передачу личных данных пользователей

Власти Южной Кореи оштрафовали соцсеть Facebook за нарушение закона о защите персональных данных на сумму 6,7 млрд вон ($6 млн). Несанкционированная передача личных данных происходила, когда пользователи входили в сторонние сервисы с помощью учетных записей Facebook. Об этом сообщает Комиссия по защите личной информации Республики Корея.
«В течение шести лет [Facebook] предоставляла личную информацию другим бизнес-операторам без согласия сторон», — говорится в сообщении ведомства.
Там отмечают, что это первая подобная санкция в истории страны в отношении иностранной технологической компании.
По данным агентства Yonhap, за 6 лет — с 2012 года по 2018 год — Facebook несанкционированно передала своим контрагентам данные 3,3 млн корейскиx пользователей. Это происходило, когда пользователи входили в сервисы, принадлежащие сторонним компаниям, используя свои учетные записи соцсети. При этом личная информация их друзей в Facebook также передавалась третьим лицам без их согласия.
Переданные личные данные включали имена пользователей, их адреса, даты рождения и указанный в соцсети статус отношений. Представители комиссии также отметили, что во время расследования компания не предоставила нужную документацию, поэтому точный объем нарушений не установлен.
Материалы проверки будут направлены в прокуратуру страны для начала уголовного расследования в отношении зарегистрированной в Ирландии компании Facebook Ireland. Последняя управляла соцсетью в Южной Корее в рассматриваемый период времени. Согласно законам страны, исполнительному директору компании может грозить штраф и до пяти лет тюремного заключения.
«Мы сотрудничали и предоставляли полную информацию во время проведения проверки. Нам еще предстоит изучить решение комиссии», — прокомментировали в Facebook.
Фото: Suriya srion / Shutterstock
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