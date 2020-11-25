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В Южной Корее Facebook оштрафовали на $6 млн за передачу личных данных пользователей

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Власти Южной Кореи оштрафовали соцсеть Facebook за нарушение закона о защите персональных данных на сумму 6,7 млрд вон ($6 млн). Несанкционированная передача личных данных происходила, когда пользователи входили в сторонние сервисы с помощью учетных записей Facebook. Об этом сообщает Комиссия по защите личной информации Республики Корея.

В Южной Корее Facebook оштрафовали на $6 млн за передачу личных данных пользователей

«В течение шести лет [Facebook] предоставляла личную информацию другим бизнес-операторам без согласия сторон», — говорится в сообщении ведомства.

Там отмечают, что это первая подобная санкция в истории страны в отношении иностранной технологической компании.

По данным агентства Yonhap, за 6 лет — с 2012 года по 2018 год — Facebook несанкционированно передала своим контрагентам данные 3,3 млн корейскиx пользователей. Это происходило, когда пользователи входили в сервисы, принадлежащие сторонним компаниям, используя свои учетные записи соцсети. При этом личная информация их друзей в Facebook также передавалась третьим лицам без их согласия.

Переданные личные данные включали имена пользователей, их адреса, даты рождения и указанный в соцсети статус отношений. Представители комиссии также отметили, что во время расследования компания не предоставила нужную документацию, поэтому точный объем нарушений не установлен.

Материалы проверки будут направлены в прокуратуру страны для начала уголовного расследования в отношении зарегистрированной в Ирландии компании Facebook Ireland. Последняя управляла соцсетью в Южной Корее в рассматриваемый период времени. Согласно законам страны, исполнительному директору компании может грозить штраф и до пяти лет тюремного заключения.

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«Мы сотрудничали и предоставляли полную информацию во время проведения проверки. Нам еще предстоит изучить решение комиссии», — прокомментировали в Facebook.

Фото: Suriya srion / Shutterstock

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