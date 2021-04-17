Специалисты рассказали, как не стать жертвой мисселинга в банке

Гражданам при выборе финансовой услуги в банке необходимо внимательно прочитать информацию об условиях и тарифах, посмотреть на ссылки, приложения и особые условия, а также прочитать отзывы и посмотреть предложения конкурентов.

По данным Центробанка, мисселинг в отношении финансовых продуктов чаще всего был замечен в банковских офисах, куда клиенты приходят для открытия или продления вклада, но их уговаривают оформить другой договор.

«Для выбора оптимальных условий также рекомендуется изучить предложения конкурентов, сравнив предлагаемые условия», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора банковских рейтингов НРА Константина Бородулина.

По информации специалиста, во время предложения сложных продуктов банки зачастую маскируют их и предлагают повышенные ставки, но получение процентов выше рыночных не будет гарантировано, оно зависит от динамики фондового и валютного рынков. Но в случае скрытого инвестирования, вернуть свои деньги предоставится возможность исключительно в судебном порядке.

Директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов полагает, что ключевым признаком мисселинга становится предложение повышенной доходности по какому-либо финансовому продукту. По его мнению, клиенту могут не сообщить о возможных колебаниях доходности или о разных дополнительных платежах и комиссиях.

Эксперты советуют пострадавшим от мисселинга пожаловаться на услуги недобросовестных кредиторов в данную организацию, а также в Центробанк и Роспотребнадзор.

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Фото: H_Ko/shutterstock