Владелец TikTok отказался продавать соцсеть компании Microsoft
Китайская ByteDance не будет продавать свою соцсеть TikTok Microsoft. Об этом сообщила американская корпорация.
По данным источников Reuters и The Associated Press (AP), ByteDance планирует продать соцсеть компании Oracle Corp. Ранее среди потенциальных покупателей также называли Twitter.
«ByteDance сообщила нам сегодня о том, что они не будут продавать Microsoft американский сегмент TikTok. Мы уверены, что наше предложение устроило бы пользователей TikTok, при этом национальные интересы в сфере безопасности оказались бы под защитой»,— говорится в сообщении Microsoft.
Президент США Дональд Трамп обещал запретить работу приложения в том случае, если американская компания не купит его. Американские власти считают, что TikTok занимается пропагандой и передает данные китайским властям. КНР в ответ обязали согласовать продажу соцсети с правительством.
Фото: Unsplash
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