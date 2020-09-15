Владелец TikTok отказался продавать соцсеть компании Microsoft

«ByteDance сообщила нам сегодня о том, что они не будут продавать Microsoft американский сегмент TikTok. Мы уверены, что наше предложение устроило бы пользователей TikTok, при этом национальные интересы в сфере безопасности оказались бы под защитой»,— говорится в сообщении Microsoft.