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Владелец TikTok отказался продавать соцсеть компании Microsoft

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Китайская ByteDance не будет продавать свою соцсеть TikTok Microsoft. Об этом сообщила американская корпорация.

Владелец TikTok отказался продавать соцсеть компании Microsoft

По данным источников Reuters и The Associated Press (AP), ByteDance планирует продать соцсеть компании Oracle Corp. Ранее среди потенциальных покупателей также называли Twitter.

«ByteDance сообщила нам сегодня о том, что они не будут продавать Microsoft американский сегмент TikTok. Мы уверены, что наше предложение устроило бы пользователей TikTok, при этом национальные интересы в сфере безопасности оказались бы под защитой»,— говорится в сообщении Microsoft.

Президент США Дональд Трамп обещал запретить работу приложения в том случае, если американская компания не купит его. Американские власти считают, что TikTok занимается пропагандой и передает данные китайским властям. КНР в ответ обязали согласовать продажу соцсети с правительством.

Фото: Unsplash

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