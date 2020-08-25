Владелец TikTok подал в суд на администрацию президента США

Владелец приложения TikTok — китайская компания Bytedance — 24 августа подала в суд на администрацию президента США. Компания оспаривает запрет на работу TikTok в стране. Об этом говорится в сообщении Bytedance.

В сообщении отмечается, что TikTok используют около 100 млн американцев, а Bytedance создает 1,5 рабочих мест по всей стране.

7 августа президент США Дональд Трамп подписал указ «О борьбе с угрозой TikTok». По мнению Трампа, TikTok собирает личные данные американцев, к которым могут получить доступ китайские власти.

Кроме того, Трамп заявил, что TikTok прекратит работу в США с 15 сентября, если его не купит американская компания. На покупку приложения претендуют Microsoft и Oracle.

Bytedance назвала требования американских властей политизированными. В компании отметили, что хранят персональные данные американцев за пределами Китая. Контент пользователей из США модерирует американская команда, добавили в компании.

«Мы категорически не согласны с заявлением администрации президента США о том, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности», — заявили в Bytedance.

Также Bytedance рассказала, что предоставляла властям США всю необходимую отчетность, однако в администрации президента «проигнорировали» усилия компании. Владелец TikTok считает, что у Bytedance не осталось другого выхода, кроме обращения в суд.

Иск против администрации президента США также подал руководитель технических программ TikTok Патрик Райан, сообщает газета The Hill. Райан тоже говорит про потерю рабочих мест в США в случае запрета TikTok. Он добавляет, что сотрудники TikTok используются как «пешки в политическом сражении между Китаем и Трампом».

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