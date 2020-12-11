Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Сделка по продаже TikTok в США отложена без указания нового дедлайна

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Крайний срок по продаже TikTok в США наступил 4 декабря. Администрация Трампа решила не назначать новый дедлайн. Но переговоры с владельцем сервиса ByteDance будут продолжены. Об этом сообщает The Reuters.

Сделка по продаже TikTok в США отложена без указания нового дедлайна

По данным издания, Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) «взаимодействует с ByteDance для завершения продажи активов и осуществления других шагов, необходимых, чтобы устранить риски для национальной безопасности».

По данным Bloomberg, сделка находится на финальной стадии, и власти страны стремятся завершить ее до прихода избранного президента США Джо Байдена в Белый дом 20 января.

Несмотря на то, что крайний срок для заключения сделки был назначен на 4 декабря, Минфин США заявил, что TikTok и ByteDance не грозит штраф или иное наказание за несоблюдение поставленных условий.

Напомним, что TikTok и американские власти ранее подтвердили партнерство китайской компании с Oracle и Walmart для продолжения работы в США, но переговоры об условиях сделки еще ведутся. Вероятнее всего, в США будет создана новая организация TikTok Global, в которой американские партнеры станут владельцами некоторых долей акций.

Сделка потребовалась, так как, по мнению администрации Трампа, TikTok представляет собой проблему для национальной безопасности страны — личные данные пользователей из США могут быть получены правительством Китая. TikTok, у которого более 100 млн пользователей в США, отрицает обвинения.

Фото: XanderSt / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

11 декабря 2020

Agro Data Science Cup

12 декабря 2020

Glorax Infotech

14 декабря 2020

RB.RU и Mastercard «заправят» бизнес на 100 тысяч рублей

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма