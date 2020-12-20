«Я всё-таки серьёзно болен»: Тиньков объяснил развал сделки с «Яндексом»

Бизнесмен Олег Тиньков в интервью журналу Forbes изложил свою версию переговоров с «Яндексом» по поводу продажи Тинькофф Банка. По словам предпринимателя, он всё таки серьёзно болен и в какой-то момент устал торговаться, да и необходимости продавать своё детище у него не было.

По словам Тинькова, в процессе переговоров выяснилось, что «Яндекс» «не видит объединения, они видят покупку “Тинькофф”. При этом половина оплаты предлагалась в виде акций, но Тиньков должен был отказаться от права влиять на решения в новой компании, говорится в интервью.

Предложенные в ходе переговоров 7% премии к цене акций на рынке Тинькова не устроили. По его словам, это было бы органично, если бы речь шла об объединении. Но в случае покупки и передачи стратегического контроля, премия должна составлять 25–40%, если ориентироваться на общемировую практику, отметил бизнесмен.

По словам миллиардера, он предложил сооснователю «Яндекса» Аркадию Воложу повысить премию, а тот ответил, что это нужно согласовать с советом директоров IT-компании.

«Но, так как я все-таки серьёзно болен, к тому моменту я сильно устал торговаться, объяснять, что «Тинькофф» зарабатывает вдвое больше «Яндекса» и так далее, и принял решение выйти из сделки. У меня нет необходимости продать», — подчеркнул Тиньков.

Примечательно, что в «Яндексе» ознакомились с интервью Тинькова и заявили Forbes, что было «не так». Озвучить свою версию в компании отказались.

В сентябре TCS Group (головная структура Тинькофф Банка) и «Яндекс» сообщили, что предварительно договорились о продаже банка IT-гиганту за $5,5 млрд. Спустя 25 дней стало известно, что сделка развалилась. Тиньков уже комментировал развал сделки в октябре.

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