СМИ: Twitter начал тестировать брендированные лайки
Сеть микроблогов Twitter тестирует новую функцию, которая называется Branded Likes. Она помогает брендам выделяться в ленте и поощрять пользователей делиться хэштегами рекламной кампании. Об этом сообщает издание AdAge.
Рекламодатели могут настроить вместо кнопки «Нравится» анимированное изображение бренда, которое дополнит кампанию.
Branded Likes можно использовать для промо- и органических твитов в течение суток. Для этого рекламодателю необходимо выбрать хэштег и запустить анимированный лайк. Пользователь может воспользоваться этим хэштегом и украсить свой твит.
Инструмент уже попробовал стриминговый сервис Disney+ для продвижения нового альбома Бейонсе Black is king. Также его тестируют NBA и NASA.
It is time. Like if you’re ready for #BlackIsKing, a visual album from Beyoncé. Now streaming on #DisneyPlus. pic.twitter.com/pdVBJ8b4qu— Disney+ (@disneyplus) July 31, 2020
Like if you’re excited for NBA basketball TONIGHT! #WholeNewGame pic.twitter.com/jG9E1SoUly— NBA (@NBA) July 30, 2020
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