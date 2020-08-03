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СМИ: Twitter начал тестировать брендированные лайки

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Сеть микроблогов Twitter тестирует новую функцию, которая называется Branded Likes. Она помогает брендам выделяться в ленте и поощрять пользователей делиться хэштегами рекламной кампании. Об этом сообщает издание AdAge.

СМИ: Twitter начал тестировать брендированные лайки

Рекламодатели могут настроить вместо кнопки «Нравится» анимированное изображение бренда, которое дополнит кампанию.

Branded Likes можно использовать для промо- и органических твитов в течение суток. Для этого рекламодателю необходимо выбрать хэштег и запустить анимированный лайк. Пользователь может воспользоваться этим хэштегом и украсить свой твит.

Инструмент уже попробовал стриминговый сервис Disney+ для продвижения нового альбома Бейонсе Black is king. Также его тестируют NBA и NASA.

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock

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