Twitter заблокировал все аккаунты, которые пытались сменить пароль за последний месяц

Twitter заблокировал все аккаунты, которые пытались сменить пароль за последний месяц. Об этом сообщила служба поддержки компании.

«В качестве меры предосторожности и для защиты безопасности людей мы заблокировали все аккаунты, которые пытались изменить пароль в течение последних 30 дней», — говорится в сообщении компании.

Out of an abundance of caution, and as part of our incident response yesterday to protect people’s security, we took the step to lock any accounts that had attempted to change the account’s password during the past 30 days. — Twitter Support (@TwitterSupport) July 16, 2020

Представители Twitter отметили, что блокировка — не доказательство взлома аккаунта. В то же время, по данным компании, «небольшая часть заблокированных учетных записей была взломана».

Вечером 15 июля социальная сеть подверглась масштабной хакерской атаке. Злоумышленники взломали аккаунты бизнесменов, политиков, звезд шоу-бизнеса и других известных людей.

Среди пострадавших — основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, глава Microsoft Билл Гейтс, гендиректор Amazon Джефф Безос, рэпер Канье Уэст и его жена Ким Кардашьян, экс-президент США Барак Обама, миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Кроме того, пострадали аккаунты Apple и Uber.

Хакеры предлагали подписчикам отправить $1000 на биткоин-кошелек. Взамен мошенники обещали удвоить эту сумму. Как пишет издание Protocol, на указанные биткоин-кошельки поступило как минимум 300 переводов на общую сумму $110 тысяч.

По предварительным данным, мошенники использовали социальную инженерию. Компания предполагает, что хакеры атаковали некоторых сотрудников Twitter, у которых был доступ к внутренним системам и инструментам.

Издание Motherboard сообщило, что кто-то из сотрудников Twitter мог сотрудничать с хакерами. Журналисты ссылаются на информацию от хакеров и скриншоты внутренней панели соцсети.

У Twitter нет информации, что злоумышленники получили доступ к паролям. Об этом служба поддержки компании сообщила вечером 16 июля. Представители соцсети отметили, что пользователям необязательно менять пароль.

Компания предупредила, что пользователи могут столкнуться с перебоями в работе соцсети из-за принятых мер предосторожности. Компания пообещала как можно быстрее восстановить доступы к аккаунтам и держать пользователей в курсе расследования взлома.

По информации РИА Новости, Федеральное бюро расследований США (ФБР) приступило к расследованию хакерской атаки на верифицированные аккаунты знаменитостей.

Фото: TY Lim / Shutterstock