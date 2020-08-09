Twitter и TikTok провели переговоры о возможном объединении

Американская соцсеть Twitter и китайский сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok провели переговоры о возможном объединении. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник.

Twitter заинтересован только в американском сегменте TikTok. По данным издания, стоимость такой сделки может составить несколько десятков млрд долларов. При этом рыночная стоимость компании Twitter составляет около $29 млрд. Это ставит под сомнение возможность сделки, говорится в сообщении. Особенно, если учитывать, что капитализация другого претендента на TikTok ― корпорации Microsoft ― превышает $1,6 трлн.

Также отмечается, что на данный момент контент Twitter и Tiktok сильно различается. И в случае объединения компаний Twitter может столкнуться со сложностями — ему придется измениться. TikTok предназначен для создания 15-секундных видеороликов. В американской соцсети можно публиковать видео, но наиболее популярны там короткие текстовые сообщения.

Ранее Дональд Трамп заявил, что планирует запретить TikTok в США. По его словам, китайская компания может передавать данные об американских пользователях властям КНР.

После консультаций с Трампом Microsoft объявила о продолжении переговоров по покупке бизнеса TikTok. Американскую корпорацию интересует работа китайского приложения в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Переговоры планируется завершить не позднее 15 сентября.

6 августа Трамп подписал указы «О борьбе с угрозой» от китайских приложений. В соответствии с ними, в течение 45 дней американцы и американские компании должны прекратить любые сделки с китайскими компаниями ByteDance и Tencent ― владельцами приложений TikTok и WeChat.

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