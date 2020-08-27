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«ВКонтакте» проведет онлайн-хакатон по веб-разработке и дизайну. Победители получат технику Apple

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Социальная сеть «ВКонтакте» в сентябре проведет двухнедельный онлайн-хакатон по веб-разработке и дизайну «Вездекод». Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании. 

«ВКонтакте» проведет онлайн-хакатон по веб-разработке и дизайну. Победители получат технику Apple

Соревнование пройдет с 7 по 21 сентября, присоединиться к нему можно в любой момент. Участвовать в хакатоне могут люди старше 14 лет, в одиночку или командами до четырех человек. 

Организаторы будут публиковать задания в группе VK Tech и закрытом сообществе «Вездекода». Задания в VK Tech будут обновляться ежедневно, решить их надо в течение суток. В сообществе «Вездекода» участники найдут дополнительные задачи: одни можно решать в течение всего соревнования, другие необходимо выполнить за пару часов. 

Участники получат баллы за каждое решенное задание. Команды смогут следить за количеством баллов и общим рейтингом в сообществе «Вездекода». 

Каждый участник пяти лучших команд получит технику Apple:

  • первое место — MacBook Pro;
  • второе место — Apple iPhone 11 Pro;
  • третье место — iPad Air;
  • четвертое место — Apple Watch Series 5;
  • пятое место — AirPods Pro.

Остальные участники могут потратить полученные баллы на сувениры от «ВКонтакте». 

Подать заявку на участие в «Вездекоде» можно в мини-приложении хакатона.

Фото: REDPIXEL.PL / Shutterstock

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