«ВКонтакте» проведет онлайн-хакатон по веб-разработке и дизайну. Победители получат технику Apple
Социальная сеть «ВКонтакте» в сентябре проведет двухнедельный онлайн-хакатон по веб-разработке и дизайну «Вездекод». Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.
Соревнование пройдет с 7 по 21 сентября, присоединиться к нему можно в любой момент. Участвовать в хакатоне могут люди старше 14 лет, в одиночку или командами до четырех человек.
Организаторы будут публиковать задания в группе VK Tech и закрытом сообществе «Вездекода». Задания в VK Tech будут обновляться ежедневно, решить их надо в течение суток. В сообществе «Вездекода» участники найдут дополнительные задачи: одни можно решать в течение всего соревнования, другие необходимо выполнить за пару часов.
Участники получат баллы за каждое решенное задание. Команды смогут следить за количеством баллов и общим рейтингом в сообществе «Вездекода».
Каждый участник пяти лучших команд получит технику Apple:
- первое место — MacBook Pro;
- второе место — Apple iPhone 11 Pro;
- третье место — iPad Air;
- четвертое место — Apple Watch Series 5;
- пятое место — AirPods Pro.
Остальные участники могут потратить полученные баллы на сувениры от «ВКонтакте».
Подать заявку на участие в «Вездекоде» можно в мини-приложении хакатона.
Фото: REDPIXEL.PL / Shutterstock
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