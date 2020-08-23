Viber закрыл свой офис в Минске

Компания Rakuten Viber, разрабатыващая мессенджер Viber, закрыла свой офис в Минске и перевела сотрудников на удаленку. Такое решение было принято из-за риска захвата офиса, сообщает Forbes.

В интервью изданию гендиректор Rakuten Viber Джамел Агауа рассказал, что компания задумалась о прекращении инвестирования в белорусскую экономику. Офис было принято закрыть после появления неизвестных вооруженных людей в офисах Uber и «Яндекса».

В офисе Viber, по словам главы компании, работало около 15-20% от обычного числа сотрудников. Связано это было с ограничениями в связи с коронавирусом.

При этом во время акций протеста были задержаны двое разработчиков Rakuten Viber. Одного отпустили, второй попал в больницу с серьезными травмами.

«Может быть, если ситуация не улучшится, мы не будем больше инвестировать в Беларусь. Такое может быть, потому что мы не можем инвестировать в страну, где люди живут в страхе. Это невозможно», — заявил Агауа.

Напомним, после выборов президента 9 августа в стране начались акции проеста.

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