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Viber закрыл свой офис в Минске

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Компания Rakuten Viber, разрабатыващая мессенджер Viber, закрыла свой офис в Минске и перевела сотрудников на удаленку. Такое решение было принято из-за риска захвата офиса, сообщает Forbes.

Viber закрыл свой офис в Минске

В интервью изданию гендиректор Rakuten Viber Джамел Агауа рассказал, что компания задумалась о прекращении инвестирования в белорусскую экономику. Офис было принято закрыть после появления неизвестных вооруженных людей в офисах Uber и «Яндекса».

В офисе Viber, по словам главы компании, работало около 15-20% от обычного числа сотрудников. Связано это было с ограничениями в связи с коронавирусом.

При этом во время акций протеста были задержаны двое разработчиков Rakuten Viber. Одного отпустили, второй попал в больницу с серьезными травмами.

«Может быть, если ситуация не улучшится, мы не будем больше инвестировать в Беларусь. Такое может быть, потому что мы не можем инвестировать в страну, где люди живут в страхе. Это невозможно», — заявил Агауа.

Напомним, после выборов президента 9 августа в стране начались акции проеста.

Фото: Allmy / Shutterstock

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