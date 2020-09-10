Walmart составит конкуренцию Amazon в доставке заказов дронами

«Мы знаем, что пройдет некоторое время, прежде чем мы увидим миллионы посылок, доставленных с помощью дронов … но мы находимся на этапе, когда мы узнаем все больше и больше о доступных технологиях и о том, как мы можем использовать их, чтобы облегчить жизнь нашим клиентам», — говорится в сообщении компании.