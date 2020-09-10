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Walmart составит конкуренцию Amazon в доставке заказов дронами

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Американская компания в сфере оптовой и розничной торговли Walmart объявила о запуске беспилотной доставки товаров из своих магазинов в городе Фейетвилл штата Северная Каролина. Об этом сообщает пресс-служба ритейлера.

Walmart составит конкуренцию Amazon в доставке заказов дронами

Используемые ритейлером автоматизированные дроны созданы израильским стартапом Flytrex Aviation Ltd. Радиус действия беспилотной доставки — 10 км, максимальный вес покупки — 3,2 кг. Взлетают дроны с посадочной площадки возле магазина.

Тестовые полеты беспилотников приурочены к запуску с 15 сентября премиальной доставки Walmart+.

«Мы знаем, что пройдет некоторое время, прежде чем мы увидим миллионы посылок, доставленных с помощью дронов … но мы находимся на этапе, когда мы узнаем все больше и больше о доступных технологиях и о том, как мы можем использовать их, чтобы облегчить жизнь нашим клиентам», — говорится в сообщении компании.

Ранее Amazon получил статус авиаперевозчика для доставки посылок дронами. Как отмечает агентство Bloomberg, в этом состоит преимущество конкурента Walmart. Сертификация позволяет Amazon начать свои первые коммерческие поставки дронами в рамках пробной программы в США.

Фото: Walmart

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