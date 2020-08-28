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Walmart объединилась с Microsoft для покупки TikTok

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Американская торговая сеть Walmart объединилась с корпорацией Microsoft для покупки социальной сети TikTok. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление Walmart.

Walmart объединилась с Microsoft для покупки TikTok

При этом ритейлер не раскрывает, как две компании будут совместно владеть TikTok, если купят его. Неизвестно также и то, как именно Walmart будет использовать приложение. В то же время, представитель торговой сети отметил перспективы интеграции электронной коммерции в TikTok. 

Для Walmart покупка соцсети может быть шагом в борьбе с крупнейшим онлайн-ритейлером Amazon, отмечает CNBC. По данным источников CNBC, сумма сделки может составить от $20 до $30 млрд.

На покупку TikTok претендует еще одна американская компания — Oracle. 

7 августа президент США Дональд Трамп подписал указ «О борьбе с угрозой TikTok». По мнению Трампа, TikTok собирает личные данные американцев, к которым могут получить доступ китайские власти. Кроме того, Трамп заявил, что TikTok прекратит работу в США с 15 сентября, если его не купит американская компания. 

Владелец приложения TikTok — китайская компания Bytedance — 24 августа подала в суд на администрацию президента США. Компания оспаривает запрет на работу TikTok в стране.

На фоне конфликта владельцев приложения с властями США гендиректор TikTok Кевин Майер объявил сотрудникам об уходе в отставку спустя четыре месяца работы. 

Фото: XanderSt / Shutterstock

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