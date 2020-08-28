Walmart объединилась с Microsoft для покупки TikTok

Американская торговая сеть Walmart объединилась с корпорацией Microsoft для покупки социальной сети TikTok. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление Walmart.

При этом ритейлер не раскрывает, как две компании будут совместно владеть TikTok, если купят его. Неизвестно также и то, как именно Walmart будет использовать приложение. В то же время, представитель торговой сети отметил перспективы интеграции электронной коммерции в TikTok.

Для Walmart покупка соцсети может быть шагом в борьбе с крупнейшим онлайн-ритейлером Amazon, отмечает CNBC. По данным источников CNBC, сумма сделки может составить от $20 до $30 млрд.

На покупку TikTok претендует еще одна американская компания — Oracle.

7 августа президент США Дональд Трамп подписал указ «О борьбе с угрозой TikTok». По мнению Трампа, TikTok собирает личные данные американцев, к которым могут получить доступ китайские власти. Кроме того, Трамп заявил, что TikTok прекратит работу в США с 15 сентября, если его не купит американская компания.

Владелец приложения TikTok — китайская компания Bytedance — 24 августа подала в суд на администрацию президента США. Компания оспаривает запрет на работу TikTok в стране.