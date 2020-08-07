Суд приостановил работу сервиса Wheely после его отказа передавать данные властям

Мещанский суд Москвы приостановил работу сервиса вызова премиальных автомобилей с водителем Wheely на 90 дней. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на представителя компании.

Такое решение суд принял в рамках административного дела по статье 17.7 КоАП РФ о невыполнении законного требования прокуратуры.

По словам представителя Wheely, компания обжалует решение суда.

Прокуратура Москвы в конце мая сообщила о нарушениях в работе сервиса. Компания Wheely отказалась передавать в московский департамент транспорта данные геолокации и сведения о водителях.

Московская мэрия 13 апреля из-за COVID-19 временно запретила пассажирские перевозки на легковых автомобилях без лицензии такси. В начале мая запрет сняли при условии, что сервисы будут передавать в единую навигационно-информационную систему данные о местоположении автомобилей.

Прокуратура и мэрия утверждали, что требование обусловлено борьбой с распространением коронавирусной инфекции. Wheely отказался передавать данные геолокации, указав, что требование никак не связано с эпидемией.

Сервис подчеркнул, что вопрос передачи данных — принципиальный для компании, поскольку сведения о местоположении автомобиля позволяют напрямую следить за водителями и косвенно за пассажирами.

Фото: Wheely