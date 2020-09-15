YouTube запустит сервис для создания коротких видео

Платформа YouTube запускает свой сервис для создания коротких видео длительностью до 15 секунд — YouTube Shorts. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«”Шорты” — это новый способ создания коротких видеороликов для авторов и художников, которые хотят снимать короткие запоминающиеся видеоролики, используя только свой мобильный телефон», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бета-версия сервиса будет запущена в ближайшие дни в Индии. Затем функции YouTube Shorts будут пополняться. Сервис будет запущен в большем количестве стран в течение нескольких месяцев.

В бета-версии пользователям будут доступны:

многосегментная камера для объединения нескольких видеоклипов,

возможность записи видео с музыкой из библиотеки песен,

регулятор скорости,

таймер и обратный отсчет.

О планах компании на создание сервиса-конкурента TikTok стало известно в апреле этого года.

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