YouTube запустит сервис для создания коротких видео
Платформа YouTube запускает свой сервис для создания коротких видео длительностью до 15 секунд — YouTube Shorts. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«”Шорты” — это новый способ создания коротких видеороликов для авторов и художников, которые хотят снимать короткие запоминающиеся видеоролики, используя только свой мобильный телефон», — говорится в сообщении.
Отмечается, что бета-версия сервиса будет запущена в ближайшие дни в Индии. Затем функции YouTube Shorts будут пополняться. Сервис будет запущен в большем количестве стран в течение нескольких месяцев.
В бета-версии пользователям будут доступны:
- многосегментная камера для объединения нескольких видеоклипов,
- возможность записи видео с музыкой из библиотеки песен,
- регулятор скорости,
- таймер и обратный отсчет.
О планах компании на создание сервиса-конкурента TikTok стало известно в апреле этого года.
Фото: Tattoboo / Shutterstock
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