Видеохостинг YouTube запустил функцию текстовых репостов. Она работает по аналогии с возможностями соцсетей, например Facebook, где можно поделиться текстовой публикацией. Об этом сообщает Telegram-канал Gurov Digital.

Отмечается, что пост может включать не только текст, но также картинку или интерактивный опрос.

Фото: Gurov Digital

Функция доступна пользователям, у которых прошло 7 дней с момента получения первой тысячи подписчиков.

Посты отображаются в новостной ленте YouTube.

В последнее время сервис развивается в разных направлениях. Недавно YouTube начал тестировать технологию прямой продажи товаров из видео. С ее помощью сервис сможет расти по направлениям рекламы и электронной коммерции.

В сентябре платформа запустила сервис YouTube Shorts. Он предназначен для создания коротких видео длительностью до 15 секунд и конкурирует с китайским TikTok.

Фото на обложке: Alexey Boldin / Shutterstock