Zoom запустит функцию проведения платных онлайн-мероприятий

Платформа для проведения видеоконференций Zoom объявила о запуске функции для проведения виртуальных мероприятий в режиме реальном времени. Вход на такие онлайн-события можно будет сделать платным. Об этом сообщает CNBC.

Опция получит название OnZoom. Сейчас она находится на публичном бета-тестировании в США и станет доступна для пользователем по всему миру в 2021 году.

Отмечается, что изначально сервис Zoom рассматривал свое развитие только в корпоративной среде. Но затем стало понятно, что платформа используется и для множества других целей.

«По мере того, как пандемия затягивается, такие события, как чтение стихов и занятия йогой, были перенесены в Zoom. И Zoom дает возможность предприятиям взимать плату за вход на такие мероприятия. Веб-сайт Zoom предоставит каталог событий, к которым люди смогут присоединиться», — говорится в сообщении.

На период тестирования, чтобы создать одно событие или повторияющиеся мероприятия в OnZoom, пользователи сервиса должны иметь платные подписки и находиться в США. Присоединиться к таким транляциям могут только жители США, имеющие учетные записи Zoom. Количество людей, которые могут присутствовать на онлайн-мероприятии, зависит от уровня подписки Zoom у организатора.

Оплатить участие можно с помощью кредитных карт или PayPal. По данным CNBC, организаторы также смогут проводить бесплатные мероприятия или попросить участников сделать пожертвования определенным некоммерческим организациям.

Также представитель компании сообщил об интеграции сторонних приложений от Atlassian, ServiceNow, Salesforce, Slack и других онлайн-инструментов в ПО Zoom. Вса приложения станут доступны во вкладке Zapps в конце этого года.

Ранее анонсированная функция более высокого уровня шифрования данных появится в предварительной версии на следующей неделе.

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