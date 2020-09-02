Состояние основателя Zoom выросло на $6 млрд за 24 часа

Основатель сервиса видеоконференций Zoom Эрик Юань разбогател на $6 млрд за 24 часа. Это произошло в результате роста акций компании на 41% после того, как компания отчиталась о скачке выручки во втором, карантинном квартале 2020 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что Юань владеет 22% бумаг Zoom, это более чем 50 млн акций. За счет роста котировок состояние гендиректора сервиса увеличилось до $23 млрд.

Компания отчиталась, что ее продажи во втором квартале выросли на 355% — до $663,5 млн в годовом исчислении. Ожидается, что выручка сервиса в финансовом году, заканчивающемся в январе, составит $2,39 млрд. То есть показатель увеличится почти в четыре раза по сравнению с 2019 годом.

Во втором квартале текущего года почти все организации мира находились на карантине. И Zoom был одним из самых очевидных бенефициаров пандемии, говорится в сообщении. Сервисом пользовались предприятия и образовательные учреждения разных стран для удаленной работы и обучения.

По данным Bloomberg, рост Zoom — второй по величине рост прошлого квартала среди участников индекса Nasdaq 100. Первое место заняла биотехнологическая фирма Moderna, которая разрабатывала вакцину от коронавируса.

Также рост акций сервиса увеличил состояние гонконгского магната Ли Кашин. Он владеет 8,5% бумаг Zoom. Его состояние после публикации отчетности выросло на $3 млрд — до $32,6 млрд.

Ранее стало известно, что состояние предпринимателя Илон Маска увеличилось более чем на $8 млрд за один день.

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