Марк Цукерберг раскритиковал Twitter за оценку сообщений Трампа

Глава Facebook Марк Цукерберг в эфире телеканала Fox News раскритиковал Twitter за оценку сообщений. Ранее Twitter пометил одно из сообщений президента США Дональда Трампа как содержащее неправду.

Цукерберг отметил, что политика Facebook в оценке достоверности высказываний пользователей отличается от той, что принята в Twitter.

«Я твердо убежден, что Facebook не должна выносить суждения о достоверности всего, что люди пишут в интернете. Частные компании, особенно те, что предоставляют платформы для дискуссий, не должны занимать такую позицию»,— заявил Цукерберг.

Трамп написал, что члены Демократической партии рассылают американца бюллетени для голосования на предстоящих выборах президента США по почте. По мнению Трампа, так демократы пытаются создать условия для махинаций на выборах.

Twitter отметил, что в этом сообщении содержится недостоверная информация. Президент США пригрозил соцсети ответными мерами. Трамп пригрозил строгим регулированием соцсетей, если те будут предвзято относиться к американским консерваторам.

Ранее Цукерберг говорил, что Facebook изменит принцип блокировки контента. По его словам, соцсеть будет отстаивать право на свободное выражение мнения и шифрование, даже если это вызовет негативную реакцию в обществе.

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