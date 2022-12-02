Подкасты RB.RU

Эфиры выходят по вторникам в 17.00 в Telegram-канале @

Rb_Ru

и по четвергам в 17.00 в Telegram-канале

«Приехали!»

. В первом случае мы говорим о том, что важно фаундерам здесь и сейчас, чтобы эффективно развивать свои компании. В канале

«Приехали!»

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