Подкасты RB.RU
RB.RU в своем Telegram-канале и группе «ВКонтакте» запустил серию прямых эфиров с предпринимателями, инвесторами и экспертами. Каждую неделю Анастасия Жигач обсуждает с профильными специалистами самые актуальные темы для бизнеса — релокацию, международную экспансию, изменения в законодательстве и многое другое.
Эфиры выходят по вторникам в 17.00 в Telegram-канале @Rb_Ru и по четвергам в 17.00 в Telegram-канале «Приехали!». В первом случае мы говорим о том, что важно фаундерам здесь и сейчас, чтобы эффективно развивать свои компании. В канале «Приехали!» делимся опытом жизни и бизнеса за рубежом. Подписывайтесь, чтобы не пропустить анонсы и записи эфиров. Найти их легко с помощью тега #эфир
Тезисы и конспекты самых интересных эфиров редакция публикует здесь. Уже сейчас вы можете прочитать о принципах успешной международной экспансии, правилах построения бирюзовой компании и изменениях на венчурном рынке.
Как найти свою нишу в Великобритании, ОАЭ и Латинской Америке
Андрей Макеев, сооснователь маркетплейса Flowwow, — про международную экспансию и бразильскую бюрократию
«Денег было немного и было жаль тратить их на менеджмент»
Сооснователь и CEO Mindbox — об опыте построения бирюзовой компании
Наши гости
- Андрей Макеевсооснователь маркетплейса Flowwow
- Денис Ефремовпринципал венчурного фонда Fort Ross Ventures
- Александр Горныйсооснователь United Investors
- Дмитрий Королевсооснователь международной компании TraceAir
- Дмитрий Кимоснователь Venture Roof, CGO в американском стартапе Speechki, ментор акселератора Alchemist
- Борис Чередниковдиректор специальных проектов «Азбуки вкуса»
- Александр Горниксооснователь и CEO Mindbox
А скоро записи эфиров появятся в формате подкастов на всех популярных подкаст-площадках.
Чтобы предложить себя в качестве гостя для эфира, пишите Анастасии Жигач [email protected] и Анастасии Дорониной [email protected]. В письме укажите небольшую справку о спикере и предложите несколько тем на выбор. Мы ценим актуальные темы и практическую информацию, которую слушатели эфира смогут внедрить в свои проекты.
По вопросам коммерческого сотрудничества пишите исполнительному директору, Елене Глебовой [email protected]
©RB.RU, 2022
Наталия Рябцева
Подкасты RB.RUНаталия Рябцева