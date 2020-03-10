3 совета, как развивать креативность и оставаться конкурентоспособными

Может показаться, что креативность — это врождённое. Но правда в том, что в возрасте 4 или 5 лет практически каждый ребенок — «творческий гений». В детстве все мы были интуитивными, любопытными и свободными от ментальных ограничений. Однако в зрелом возрасте только 2% из нас сохраняют эти способности.

Так не должно быть. Мы живем в мире искусственного интеллекта, и эксперты прогнозируют, что почти половина рабочих мест подвергнется высокому риску из-за автоматизации в последующие десятилетия. Но ни один робот в ближайшее время не сможет конкурировать с человеческой интуицией и изобретательностью. Вот почему как никогда важно укреплять навыки, которые нельзя воспроизвести с помощью нейронных сетей, такие как креативность, воображение, любопытство и интуиция.

Хотя наша креативность атрофируется с возрастом, а также под воздействием образовательной системы и корпоративной культуры, это мышца, которую мы можем тренировать и укреплять. В течение всей своей карьеры, в том числе на должности руководителя отдела инноваций и творчества в Disney, я создавал набор инструментов для инноваций и помогал другим людям использовать эти инструменты для разработки креативных решений.

Если вы ищете способы укрепить свои творческие способности для решения проблем и сохранения конкурентоспособности, начните с этих трёх.

1. Добавьте новизны в вашу ежедневную рутину

Мы все — люди привычки. Привычка порождает застой, который является противоположностью инноваций. Новизна, с другой стороны, активизирует центры удовольствия нашего мозга и облегчает обучение. Повторяющиеся расписания занятий в школе и устоявшиеся процессы на работе притупляют нашу креативность. Новизна может этому противодействовать.

Я твердо верю, что отказ от новых стимулов приводит к отсутствию новых идей. Чтобы привнести новизну в вашу жизнь, разрушьте свою рутину.

Найдите новый маршрут для ежедневных поездок на работу, поменяйте радиостанцию, поспите на другой стороне кровати, закажите новое блюдо в своем любимом ресторане, посетите новую кофейню или прогуляйтесь по новой улице. Попробуйте сменить обстановку на работе.

Я часто езжу в командировки, поэтому стараюсь выстроить график так, чтобы получить новый опыт в каждом городе, который посещаю. Изменения не обязательно должны быть масштабными — они просто должны быть.

2. Разрешите себе играть

Стресс мешает нам получить доступ к нашему подсознанию, поэтому трудно быть креативным, когда мозг сталкивается с этим давлением. Когда мы работаем, мозг находится в состоянии стресса и не может сосредоточиться на историях, печалях и радостях, которые определяют нас и не могут быть запрограммированы в машину. Но когда мы играем, мы можем восстановить эти связи, потому что становимся наблюдательнее и можем легче менять перспективу. Вот что помогает нам находить инновационные решения сложных проблем.

Поэтому я стараюсь, чтобы в моих днях всегда было немного игр или юмора — того, что заставляет меня улыбаться. Например, на Рождество я играл с моими племянницами и племянниками и создал зоопарк и машину из коробок.

В офисе я практикую забавные простые упражнения по две-три минуты, которые направлены на то, чтобы заставить всех смеяться. Они помогают вывести нас из напряжения и вернуться в то пространство мозга, где находятся лучшие идеи.

Одно из таких упражнений — «рассказчик». В группах по три человека каждый по очереди выступает в роли рассказчика, в то время как другие берут у него интервью, чтобы узнать о забавной профессии, которую я ему выбираю (например, «портной для жирафа»). Эта предпосылка позволяет каждому члену группы тренировать свои творческие способности.

3. Задавайте вопрос «почему» (и не прекращайте это делать)

Когда ребенок спрашивает вас «почему», устраивает ли его первый ответ? Нет, он будет продолжать, пока не дойдет до сути. Это любопытство является неотъемлемой частью творческого процесса. Вопрос «почему» может помочь нам найти инновационные решения, потому что это заставляет копать глубже, пока мы не дойдём до корня проблемы. Это то, что не умеет делать машина.

Например, основатели Open Bionics задались вопросом, почему протезы верхней части тела должны иметь форму крючков, и создали многозахватные бионические протезы рук. Они пошли дальше и спросили себя, как сделать бионические протезы доступными для всех, кто в них нуждается. Но они не остановились на этом. Они продолжали, пока не создали Hero Arm: протез, который заставляет детей чувствовать себя супергероями.

Hero Arm, фото Smart Reality

Недавно я заметил, что у моей семьи из четырех человек четыре машины, и спросил себя, зачем каждому из нас автомобиль. Я обнаружил, что на парковке всегда оставалась одна машина, даже когда дома никого не было. Итак, я продал свою. В результате мы сократили стоимость страховки более чем на 20%, расходы на газ на 25%, а также выбросы углекислого газа. Вот какой может быть польза, если постоянно задавать себе вопрос «почему?».

Новизна, игровой настрой и любопытство — черты, которые могут оставить нас к тому времени, когда мы становимся взрослыми. Но эти детские (не детские!) качества — то, что позволяет нам находить инновационные идеи. Они повышают креативность, которая отличает вас от других. Мы должны сознательно восстановить связь с тем, что нас определяет — истории, творчество, воображение, горечь и радость — и отделить себя от машин.

Источник: Fast Company

Фото на обложке: Duncanwarle.com

