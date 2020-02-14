7 полезных привычек, которые лишь кажутся проявлениями лени

Некоторые люди допоздна засиживаются на работе в будни и лишают себя возможности выспаться в выходные, чтобы сделать как можно больше всего. Но в итоге их продуктивность лишь снижается, потому что организм переутомляется из-за отсутствия полноценного отдыха. Писатель Скотт Янг выбрал семь действий, которые кажутся привычками лентяев, но на самом деле позволяют успевать больше.

Достаточно долго спать

Энтузиасты продуктивности сделали раннее пробуждение фетишем. Просыпаться в семь утра уже недостаточно. Нужно вставать в шесть, пять или даже половину пятого утра.

У всех нас разные от природы режимы сна, поэтому для кого-то раннее пробуждение действительно полезно. Но многих других оно заставляет входить в неестественный ритм, который ведет к уменьшению количеству сна.

Сон — типичный пример деятельности, которая кажется лентяйским занятием, но при этом увеличивает продуктивность. Сон укрепляет память, улучшает когнитивные способности и настроение, а его отсутствие губительно сказывается на организме. Многие люди, которые регулярно не высыпаются, считают, что адаптировались к этому, но на самом деле их когнитивная деятельность продолжает ухудшаться. Так что хороший сон помогает лучше работать.

2. Совершать долгие прогулки ради размышлений

Еще одно последствие обесценивания невидимой части работы — пренебрежение временем для размышлений. Поскольку людям не очевидно, о чем мы думаем, часто бывает так, что те, кто смотрит в небо или «делает перерыв», воспринимаются как бездельники.

По правде говоря, долгие прогулки ради размышлений являются одним из самых продуктивных занятий. Альберт Эйнштейн, разрабатывая общую теории относительности, много размышлял во время своих долгих прогулок. Если бы вместо этого он постоянно публиковал посредственные статьи, чтобы создать впечатление занятости, наше понимание вселенной было бы куда более скудным.

3. Болтать с коллегами о работе

В книге «Загадка разума» исследователи Хьюго Мерсье и Дэн Спербер утверждают, что люди еще не эволюционировали до той стадии, на которой можно рассуждать о ситуациях в одиночестве. Наши навыки дедукции, логики и наблюдения были развиты, чтобы выигрывать споры, а не определять правду.

Это означает, что при обдумывании проблемы в одиночку гораздо труднее найти правильное решение. А рядом с собеседником вы будете использовать способности своего разума так, как это и было задумано. В результате, многие идеи, до которых было невозможно додуматься наедине с собой, становятся очевидными при взаимодействии.

Конечно, общение не всегда приводит к продуктивным прорывам. Тем не менее, выделение времени на обсуждение проблем с коллегами редко бывает напрасным.

4. Спать днем

Иногда днем приходится преодолевать дремоту, едва ли продвигаясь в работе. В этом случае дневной сон надо рассматривать как ключ к продуктивности, а не как проявление лени.

Сложность дневного сна заключается в том, что вы можете уснуть слишком надолго и после пробуждения чувствовать себя разбито (не говоря уже о потере времени). Таким образом, если у вас есть возможность вздремнуть, воспользуйтесь трюком с ложкой. Возьмите в руку, висящую над полом, ложку — если вы слишком глубоко погрузитесь в сон, мышцы расслабятся, ложка упадет на пол, и звук от этого вас разбудит.

«Кофейный сон», когда перед коротким дневным сном вы выпиваете кофе, также может продлить бодрость. Эта комбинация работает особенно хорошо, потому что аденозин, который вызывает сонливость, удаляется из рецепторов после сна, и освобожденные рецепторы можно «закупорить» кофеином, чтобы вы не дремали на ходу.

5. Сказать нет большинству дел

«Если вам нужно что-то сделать, поручите это занятому человеку», — гласит старая поговорка. Мне кажется, что в ней есть скрытый смысл. Занятые люди — это те, кому труднее всего сказать нет тем, кто требует их времени. Вот почему они заняты.

Мне нравится подход нобелевского лауреата Ричарда Фейнмана. Физика — это тяжелая работа. Фейнман отмечал: «Чтобы проделать действительно хорошую работу в области физики, нужны абсолютно конкретные отрезки времени». Что он придумал, чтобы другие люди не отвлекали его от науки? Внушил им, что он ленивый и безответственный.

«Я придумал еще один миф о себе — что я безответственный. Я всем говорю, что ничего не делаю. Если кто-нибудь попросит меня побыть в составе комиссии, чтобы позаботиться о допуске, то ответ будет: ″Нет, я безответственный″», — рассказывал Фейнман.

Продуктивность означает не делать больше, а получать максимум от своих действий.

6. Регулярно уходить в отпуск

«Если тебе нравится то, что ты делаешь, то каждый день — это отпуск». В теории это звучит прекрасно, но на практике оказывается совсем не так. Даже если вы любите свою работу, важно регулярно освобождаться от нее и фокусироваться на чем-то другом. Это поможет избавиться от повседневных привычек, которые удерживают вас в рабочем режиме.

В дискуссии о путешествиях между журналистом Эзрой Кляйном и экономистом Тайлером Коуэном Кляйн отметил, что часто чувствует себя измотанным после поездок. Коуэн ответил на это, что он может много путешествовать, потому что относится к поездкам с серьезностью, с которой большинство людей относится к работе. Он видит в отпуске не возможность отдохнуть, а возможность узнать что-то новое.

Я согласен с Коуэном. Путешествие не единственный способ расширить кругозор, но регулярное посещение чего-то нового крайне важно для личного развития. Рутина со временем начинает мешать вам находить новые креативные решения. Видеть и открывать для себя новые вещи важно, чтобы не потерять гибкость в мыслях и действиях.

7. Отказываться от неприятной работы

Иногда самые усердные и продуктивные сотрудники достигают наименьших результатов. Дело в том, что их терпимость к тяжелой монотонной работе мешает им уйти с места, которое не приносит удовлетворения.

Почти все люди, которые достигли чего-то значимого, занимались важным и приятным для них делом. Вероятно, так было не все время, но трата многих лет на принципиально неподходящую работу редко является рецептом успеха. А чтобы найти действительно любимое занятие, иногда сначала нужно отказаться от ненавистного.

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