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Истории

Представители каких профессий рискуют остаться одинокими к 40 годам

Истории
Анна Полякова
Анна Полякова

Редактор

Вероника Елкина

Иногда работа отнимает так много времени и сил, что у людей не остается внутренних ресурсов ни на что другое, в том числе на построение серьезных отношений. Издание Fast Company изучило данные Бюро переписи населения США и выяснило, какие профессии наиболее распространены среди одиноких людей в возрасте 40 лет.

Представители каких профессий рискуют остаться одинокими к 40 годам

10 профессий с наибольшим процентом одиноких людей

  • Бармен — 74%
  • Укладчик плитки — 73%
  • Официант (не в ресторанах) — 69%
  • Гид — 65%
  • Продавец запчастей — 64%
  • Сиделка — 63%
  • Стюардесса — 61%
  • Помощник ветеринара — 61%
  • Почтовый служащий — 60%
  • Работник пищевой промышленности — 60%

Многие из этих профессий относятся к отраслям с сильной кадровой текучкой. Объяснением одиночества их представителей может быть то, что они сосредоточиваются на своем ремесле и сохранении работы, и серьезные отношения в такую жизнь не вписываются

Некоторые из этих позиций также предполагают поездки по работе, поэтому люди могут считать, что им лучше путешествовать в одиночку, а не брать с собой партнера.

Наконец, доход части перечисленных специалистов зависит от количества заказов. Это может мотивировать их больше работать, чтобы получать больше денег. Однако времени на создание пары у них в таком случае не остается.

Логичной причиной, по которой так много барменов остаются одинокими к 40 годам, выглядит то, что большую часть их дохода составляют чаевые от постоянных посетителей, и их размер можно увеличить с помощью легкого флирта.

Среди руководителей, врачей и других высокооплачиваемых специалистов процент разводов ниже, поэтому в этих областях меньше одиноких людей.

Как мы пришли к этим выводам

Мы проанализировали результаты опросов, которые проводит Бюро переписи населения США, за 2012-2016 годы. Мы рассмотрели всех работников с фултайм-занятостью в возрасте 40 лет и ранжировали их профессии по проценту одиноких людей.

Затем мы отдельно изучили, в каких профессиях больше всего процент одиноких 40-летних мужчин, а в каких — женщин.

10 профессий с наименьшим процентом одиноких людей

  • Специалист по продажам
  • Священник
  • Стоматолог
  • Биомедицинский / сельскохозяйственный инженер
  • Специалист по оптике
  • Руководитель инженерного отдела
  • Cпециалист по страховым расчетам
  • Руководитель в сфере образования
  • Пилот
  • Инженер-механик

Что еще мы узнали

  • В «мужском» и «женском» списках профессий с наибольшим процентом одиноких людей есть шесть общих пунктов.
  • Среди одиноких 40-летних мужчин наиболее распространены те же две профессии, что и среди одиноких людей в целом: бармен и укладчик плитки.
  • Наиболее распространены среди одиноких 40-летних женщин работа на почте (74%) и работа помощником ветеринара (73%).
  • Среди водителей такси меньше всего одиноких мужчин — менее 7%.
  • Что касается женщин, то наименее одиноки хиропрактики — к 40 годам только чуть более 14% из них не выходят замуж.
  • В топ-32 профессий с наименьшим процентом одиноких людей входят 10 инженерных специальностей.
  • Специалист по продажам — это именно та работа, на которой вероятнее всего построить отношения. Лишь 10% представителей этой профессии остаются одни к 40 годам.
  • Владельцы похоронных бюро и гробовщики тоже входят в число людей, которые к 40 годам с высокой вероятностью заводят семьи, — это не происходит только с 19% из тех, кто занят в этой индустрии.

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