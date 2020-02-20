Представители каких профессий рискуют остаться одинокими к 40 годам
Иногда работа отнимает так много времени и сил, что у людей не остается внутренних ресурсов ни на что другое, в том числе на построение серьезных отношений. Издание Fast Company изучило данные Бюро переписи населения США и выяснило, какие профессии наиболее распространены среди одиноких людей в возрасте 40 лет.
10 профессий с наибольшим процентом одиноких людей
- Бармен — 74%
- Укладчик плитки — 73%
- Официант (не в ресторанах) — 69%
- Гид — 65%
- Продавец запчастей — 64%
- Сиделка — 63%
- Стюардесса — 61%
- Помощник ветеринара — 61%
- Почтовый служащий — 60%
- Работник пищевой промышленности — 60%
Многие из этих профессий относятся к отраслям с сильной кадровой текучкой. Объяснением одиночества их представителей может быть то, что они сосредоточиваются на своем ремесле и сохранении работы, и серьезные отношения в такую жизнь не вписываются
Некоторые из этих позиций также предполагают поездки по работе, поэтому люди могут считать, что им лучше путешествовать в одиночку, а не брать с собой партнера.
Наконец, доход части перечисленных специалистов зависит от количества заказов. Это может мотивировать их больше работать, чтобы получать больше денег. Однако времени на создание пары у них в таком случае не остается.
Логичной причиной, по которой так много барменов остаются одинокими к 40 годам, выглядит то, что большую часть их дохода составляют чаевые от постоянных посетителей, и их размер можно увеличить с помощью легкого флирта.
Среди руководителей, врачей и других высокооплачиваемых специалистов процент разводов ниже, поэтому в этих областях меньше одиноких людей.
Как мы пришли к этим выводам
Мы проанализировали результаты опросов, которые проводит Бюро переписи населения США, за 2012-2016 годы. Мы рассмотрели всех работников с фултайм-занятостью в возрасте 40 лет и ранжировали их профессии по проценту одиноких людей.
Затем мы отдельно изучили, в каких профессиях больше всего процент одиноких 40-летних мужчин, а в каких — женщин.
10 профессий с наименьшим процентом одиноких людей
- Специалист по продажам
- Священник
- Стоматолог
- Биомедицинский / сельскохозяйственный инженер
- Специалист по оптике
- Руководитель инженерного отдела
- Cпециалист по страховым расчетам
- Руководитель в сфере образования
- Пилот
- Инженер-механик
Что еще мы узнали
- В «мужском» и «женском» списках профессий с наибольшим процентом одиноких людей есть шесть общих пунктов.
- Среди одиноких 40-летних мужчин наиболее распространены те же две профессии, что и среди одиноких людей в целом: бармен и укладчик плитки.
- Наиболее распространены среди одиноких 40-летних женщин работа на почте (74%) и работа помощником ветеринара (73%).
- Среди водителей такси меньше всего одиноких мужчин — менее 7%.
- Что касается женщин, то наименее одиноки хиропрактики — к 40 годам только чуть более 14% из них не выходят замуж.
- В топ-32 профессий с наименьшим процентом одиноких людей входят 10 инженерных специальностей.
- Специалист по продажам — это именно та работа, на которой вероятнее всего построить отношения. Лишь 10% представителей этой профессии остаются одни к 40 годам.
- Владельцы похоронных бюро и гробовщики тоже входят в число людей, которые к 40 годам с высокой вероятностью заводят семьи, — это не происходит только с 19% из тех, кто занят в этой индустрии.
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