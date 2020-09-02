Хотите избавиться от вредной привычки? В этом поможет тренировка для мозга

Именно поэтому избавляться от вредных привычек трудно — ведь мы не можем редактировать свою память. Но есть приемы, которые способны в этом помочь.

Привычки формируются при участии нескольких отделов мозга, которые связывают наше психическое состояние и физическое окружение с поступком, который мы хотим совершить. Они похожи на воспоминания о том, что мы должны сделать, когда в голову приходит определенная мысль или когда нас охватывает определенное ощущение в определенном месте. Поскольку память работает быстро и автоматически, это позволяет действовать сразу и не задумываться.

Нельзя избавиться от привычки, просто запретив себе так поступать. Системы мозга, которые препятствуют тому или иному действию, требуют приложить для этого очень много усилий. Кроме того, когда мы просто сдерживаем себя, то не учимся ничему новому и плохая привычка продолжает о себе напоминать. Лучше не ограничивать себя, а изменить поведение.

Заменить одно действие другим

Каждый раз, когда мы выполняем какое-то другое действие в обстановке, которая обычно стимулирует плохую привычку, мы создаем новое воспоминание. Оно связывает наши мысли, чувства и окружающую среду с новым поведением, которое со временем может стать нормой.

Обновить обстановку

У этого решения есть два плюса. Во-первых, уменьшается вероятность, что обстановка напомнит о вредной привычке. Во-вторых, даже если мы поддадимся соблазну, то окружение воспрепятствует нежелательному поступку, и у нас будет больше шансов остановиться.

Например, чтобы избавиться от привычки есть печенье по вечерам, нужно вообще его не покупать. Тогда после ужина просто не будет возможности сразу выполнить привычное действие, ведь идти в магазин только за печеньем вряд ли захочется.

Обратиться за помощью

Пусть близкие не дадут выполнять нежелательные действия. Люди — социальные существа, и обратная связь хорошо помогает нам бороться с вредными привычками. Кроме этого, у окружающих можно спросить, как они справлялись с подобными ситуациями, и обменяться с ними советами и приемами. Еще один хороший вариант — вести дневник, чтобы контролировать особенно навязчивые мысли.

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