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Карта
TravelTech
-рынка России
Мы собрали более 150 компаний, которые меняют туристическую индустрию с помощью технологий
Как мы это сделали?
Для этой карты мы отобрали tech-компании:
1) Российского происхождения, которые работают на российском рынке;
2) На стадии не ниже MVP;
3) Демонстрирующие активность на сайте, в соцсетях или в СМИ (в октябре 2020 года);
4) С фокусом именно на индустрии туризма.
Компании и сервисы, которые помогут спланировать путешествие, купить билеты, арендовать жильё, забронировать туры и экскурсии и сориентироваться в поездке
Технологии для делового туризма и решения, которые автоматизируют деятельность отелей, турагентств, туроператоров и культурных объектов
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Moscow Travel Hub — площадка для бизнеса из индустрии туризма и гостеприимства, созданная Комитетом по туризму города Москвы. Здесь публикуются актуальные новости, видео, кейсы и статьи о технологиях и современных маркетинговых инструментах, а также расписание мероприятий. Цель площадки — создать условия для диалога бизнеса, запуска партнерских проектов и новых продуктов.
Если вы не нашли свою компанию на карте, но точно должны на ней быть, или не согласны с категорией, пишите на [email protected]. О том, в каком виде присылать заявку, читайте здесь.
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