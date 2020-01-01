Как мы это сделали?

Для этой карты мы отобрали tech-компании:

1) Российского происхождения, которые работают на российском рынке;

2) На стадии не ниже MVP;

3) Демонстрирующие активность на сайте, в соцсетях или в СМИ (в октябре 2020 года);

4) С фокусом именно на индустрии туризма.