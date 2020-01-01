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Moscow Travel Hub
— площадка для бизнеса из индустрии туризма и гостеприимства, созданная Комитетом по туризму города Москвы. Здесь публикуются актуальные новости, видео, кейсы и статьи о технологиях и современных маркетинговых инструментах, а также расписание мероприятий. Цель площадки — создать условия для диалога бизнеса, запуска партнерских проектов и новых продуктов.