RB.RU собирает заявки для добавления на карту TravelTech 2.0

К участию приглашаются проекты, которые меняют индустрию туризма с помощью технологий — как в пользовательском, так и в деловом сегменте. Отдельное место на карте займут разработчики технологических решений для провайдеров.

Заявки принимаем до 25 июня. Если ваша компания работает на российском рынке TravelTech, заполните небольшую Google-форму по ссылке.

На карту попадут проекты, которые:

имеют готовый продукт и продажи (стадия развития — не ниже MVP);

работают на российском рынке; в команде также должен быть хотя бы один фаундер из России;

регулярно обновляют сайт и соцсети;

развивают технологии в туризме.

Карта выходит при поддержке Комитета по туризму в рамках проекта Moscow Travel Hub. Посмотреть, как выглядит карта российского рынка TravelTech от 2020 года, а также на другие карты от RB.RU можно здесь.

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