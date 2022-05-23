RB.RU собирает заявки для добавления на карту TravelTech 2.0

Команда RB.RU начинает сбор заявок для добавления на обновленную карту российского рынка TravelTech.
К участию приглашаются проекты, которые меняют индустрию туризма с помощью технологий — как в пользовательском, так и в деловом сегменте. Отдельное место на карте займут разработчики технологических решений для провайдеров.
Заявки принимаем до 25 июня. Если ваша компания работает на российском рынке TravelTech, заполните небольшую Google-форму по ссылке.
На карту попадут проекты, которые:
- имеют готовый продукт и продажи (стадия развития — не ниже MVP);
- работают на российском рынке; в команде также должен быть хотя бы один фаундер из России;
- регулярно обновляют сайт и соцсети;
- развивают технологии в туризме.
Карта выходит при поддержке Комитета по туризму в рамках проекта Moscow Travel Hub. Посмотреть, как выглядит карта российского рынка TravelTech от 2020 года, а также на другие карты от RB.RU можно здесь.
Обложка: Unsplash
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