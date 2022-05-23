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RB.RU собирает заявки для добавления на карту TravelTech 2.0

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Елена Черкас
Елена Черкас

Глава отдела интервью и лонгридов

Елена Черкас

Команда RB.RU начинает сбор заявок для добавления на обновленную карту российского рынка TravelTech. 

К участию приглашаются проекты, которые меняют индустрию туризма с помощью технологий — как в пользовательском, так и в деловом сегменте. Отдельное место на карте займут разработчики технологических решений для провайдеров. 

RB.RU собирает заявки для добавления на карту TravelTech 2.0

Заявки принимаем до 25 июня. Если ваша компания работает на российском рынке TravelTech, заполните небольшую Google-форму по ссылке.

На карту попадут проекты, которые:

  • имеют готовый продукт и продажи (стадия развития — не ниже MVP);
  • работают на российском рынке; в команде также должен быть хотя бы один фаундер из России;  
  • регулярно обновляют сайт и соцсети;
  • развивают технологии в туризме.

Карта выходит при поддержке Комитета по туризму в рамках проекта Moscow Travel Hub. Посмотреть, как выглядит карта российского рынка TravelTech от 2020 года, а также на другие карты от RB.RU можно здесь.

 

Обложка: Unsplash

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