Конкурс «Голос ВТБ»

Предложите свой вариант для имени голосового помощника, заполнив форму до 1 июня . Важно объяснить, почему вы предложили именно такое имя, что вас вдохновило.

Команда ВТБ ознакомится со всеми предложенными вариантами и выберет кандидатов, которые примут участие в народном голосовании. Шорт-лист и голосование будут опубликованы 4 июня .

Главное правило народного голосования — чем больше голосов, тем больше шансов войти в четверку лидеров. А вот главный приз Команда ВТБ самостоятельно решит, кому отдать среди шорт-листа вне зависимости от количества голосов. Один и тот же участник не может получить два приза. Результаты будут объявлены 22 июня.