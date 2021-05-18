А вы знали, что у ВТБ есть свой голосовой помощник в мобильном приложении ВТБ Онлайн? Теперь можно быстро получить консультацию и разобраться с банковскими вопросами. Но есть одно но...у него нет собственного имени, а чтобы запустить его нужно сказать «Привет, ВТБ!».
RB.RU и ВТБ предлагают вам придумать крутое имя для голосового помощника и принять участие в конкурсе с призами! Вы в деле?
ЭТАПЫ И УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Подача заявки на участие
Предложите свой вариант для имени голосового помощника, заполнив форму до 1 июня. Важно объяснить, почему вы предложили именно такое имя, что вас вдохновило.
Открытое голосование
Команда ВТБ ознакомится со всеми предложенными вариантами и выберет кандидатов, которые примут участие в народном голосовании. Шорт-лист и голосование будут опубликованы 4 июня.
Выбор победителей
Главное правило народного голосования — чем больше голосов, тем больше шансов войти в четверку лидеров. А вот главный приз Команда ВТБ самостоятельно решит, кому отдать среди шорт-листа вне зависимости от количества голосов. Один и тот же участник не может получить два приза. Результаты будут объявлены 22 июня.
ФОРМА УЧАСТНИКА
Анна Харалгина
Конкурс «Голос ВТБ»Анна Харалгина