Бросить всё и уехать на Камчатку? Решаем в пятом выпуске подкаста «Как (не) работать»

Привет! Это пятый выпуск подкаста «Как (не) работать» и мы его ведущие Аня и Оля. На этот раз мы пообщались с Юлей Некрасовой, пиарщицей и маркетологом, которая сначала долго и трудолюбиво работала, а потом всё бросила и отправилась в путешествие. А потом ещё раз повторила тот же путь.

После одного (неудачного) возвращения в офис Юля очень спонтанно поехала волонтёрить на Камчатку. Там вот так:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юля Некрасова (@julia_nekrasova) 15 Май 2020 в 5:37 PDT

Но это не первое её путешествие, потому что офис она бросает уже во второй раз. Юля рассказала нам, настолько ли идеальна жизнь фрилансера на Бали (спойлер: конечно, нет!), зачем вообще возвращаться к привычной рутине и неужели, чтобы быть счастливым, надо вставать в пять утра и мыть горы посуды в ледяной воде. Ещё в этом выпуске Оля поделилась своим опытом фриланса, а Аня — рассказом о не очень удачном волонтёрстве на Байкале.

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