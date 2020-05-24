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YOUNG

Бросить всё и уехать на Камчатку? Решаем в пятом выпуске подкаста «Как (не) работать»

YOUNG
Анна Меликян
Анна Меликян

Редактор Young

Анна Меликян

Привет! Это пятый выпуск подкаста «Как (не) работать» и мы его ведущие Аня и Оля. На этот раз мы пообщались с Юлей Некрасовой, пиарщицей и маркетологом, которая сначала долго и трудолюбиво работала, а потом всё бросила и отправилась в путешествие. А потом ещё раз повторила тот же путь. 

Выпуск уже можно послушать на платформах iTunesSoundcloudCastbox«Яндекс.Музыке»Google Podcasts и «ВKонтакте»

Бросить всё и уехать на Камчатку? Решаем в пятом выпуске подкаста «Как (не) работать»

После одного (неудачного) возвращения в офис Юля очень спонтанно поехала волонтёрить на Камчатку. Там вот так: 

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Публикация от Юля Некрасова (@julia_nekrasova)

Но это не первое её путешествие, потому что офис она бросает уже во второй раз. Юля рассказала нам, настолько ли идеальна жизнь фрилансера на Бали (спойлер: конечно, нет!), зачем вообще возвращаться к привычной рутине и неужели, чтобы быть счастливым, надо вставать в пять утра и мыть горы посуды в ледяной воде. Ещё в этом выпуске Оля поделилась своим опытом фриланса, а Аня — рассказом о не очень удачном волонтёрстве на Байкале. 

Кстати, если вы хотите слушать выпуски подкаста раньше всех, подписывайтесь на наш телеграм-канал

Будем рады вашим лайкам и комментариям! И до встречи в следующем эпизоде. 

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