Нейросеть ChatGPT: новый бесплатный чат-бот с искусственным интеллектом

В статье RB.RU разбирается, что это за проект, какие возможности он открывает и как пользоваться ChatGPT в России.

ChatGPT стал самым обсуждаемым проектом в области искусственного интеллекта в конце 2022 — начале 2023 года. Многозадачный и доступный для широкого круга пользователей, этот чат-бот прямо сейчас серьезно меняет подход ко многим аспектам в жизни людей.

Содерждание:

Что такое ChatGPT?

ChatGPT — это многозадачный чат-бот на основе ИИ, его раннюю демо-версию представила компания-разработчик OpenAI в ноябре 2022 года.

OpenAI была основана в 2015 году Илоном Маском и бывшим президентом Y Combinator Сэмом Альтманом. OpenAI — компания, разрабатывающая технологии на основе machine learning Машинного обучения. Вместе с сооснователем PayPal Питером Тилем и соучредителем LinkedIn Ридом Хоффманом бизнесмены планировали вложить в проект $1 млрд.

Интересно, что через три года Маск покинул совет директоров OpenAI, а впоследствии критиковал компанию за невысокий уровень безопасности и «культуру скрытности». После покупки Twitter бизнесмен приостановил доступ OpenAI к базе данных социальной сети.

Подробную историю OpenAI читайте в статье: OpenAI: создатель Chat GPT и потенциальная «угроза для человечества»

«Первый GPT» (Generative Pretrained Transformer — генеративный предварительно обученный преобразователь), разработанный в 2019 году, умел создавать фейковые новости, но не увидел свет, так как, по заявлению самой компании, был «слишком хорош». Однако в том же году была выпущена вторая версия инструмента — GPT-2. Чат-бот GPT-3 был запущен в 2020 году.

Анонсированный 30 ноября 2022 года чат-бот ChatGPT работает на основе версии GPT-3.5, а в 2023 году планируется выпуск полноценного GPT-4.

Этот чат-бот — большая языковая модель, которая обучалась на огромном количестве данных и предсказывает следующее слово из серии слов (как автозаполнение, но совсем в других масштабах).

Чтобы нейросеть могла точнее следовать указаниям пользователя и генерировать ответы, был использован дополнительный уровень обучения — Reinforcement Learning with Human Feedback (RLHF).

Для обучения модели использовались самые разные источники, даже такие как обсуждения на Reddit, благодаря этому стиль ответов Chat GPT максимально приближен к человеческому.

Интересно, что тот объем данных, на которых была обучена нейросеть ChatGPT (570 гигабайт текста!), позволил модели выполнять даже задачи, для которых она не была специально «запрограммирована». Более того, она превосходит некоторые специально обученные для этого модели.

Как пользоваться ChatGPT?

Чат-бот ChatGPT работает в формате диалогового окна. Интерфейс веб-страницы максимально прост и состоит только из поля для ввода запроса и окна, где будет отображаться ответ нейросети.

Запустить ChatGPT можно по этой ссылке.

Запросы можно вводить на разных языках — ответ чат-бот будет выдавать на том же языке. Нейросеть поддерживает и русский язык, несмотря на то, что доступ к ChatGPT в России закрыт.

Некоторые эксперты заметили, что формулировка может быть разной, но для более полного ответа лучше использовать утверждение, а не вопрос, например: «Расскажи, какие динозавры населяли Землю в раннем Триасовом периоде».

Запрос к ChatGPT о динозаврах

Интересно, что чат-бот может не выдать ответ с первой попытки — тогда нужно попробовать перефразировать свой вопрос. Стоит обратить внимание и на то, что суть языковой модели в «додумывании», то есть попытке предсказать, что имел в виду пользователь. Именно поэтому чем конкретнее запрос — тем более релевантный будет результат.

Конечно, пользователь может попросить ChatGPT просто предложить идеи для праздника, но лучше максимально полно сформулировать запрос, например: «Предложи идеи, как отпраздновать день рождения десятилетней девочки».

Идеи как отпраздновать День рождения от ChatGPT

Стоит понимать, что у ChatGPT есть и ограничения. В модель встроен механизм модерации, который блокирует небезопасный или токсичный контент. Сама компания OpenAI предупреждает, что «знания чат-бота о событиях после 2021 года ограничены».

Что умеет ChatGPT?

Возможности ChatGPT по-настоящему поражают и могут быть использованы в самых разных сферах жизни.

ChatGPT может ответить почти на любой вопрос (но помним про токсичный и небезопасный контент). Мы попросили нейросеть рассказать про динозавров, а также написать формулу этилового спирта;

Формула этилового спирта и ее объяснение от ChatGPT

Чат-бот генерирует контент и дает советы. Он может написать эссе, стихотворение, песню, сценарий, универсальный ответ на письмо, кулинарный рецепт, составить программу тренировок, рассказать о главных событиях года;

Рецепт яблочного пирога от ChatGPT

ChatGPT можно также использовать для того, чтобы сгенерировать качественный запрос для других нейросетей.

О самых интересных нейросетях, генерирующих контент, можно почитать в этой статье.

Нейросеть DALLE-2 сгенерировала изображения по запросу от ChatGPT

Нейросеть решает различные математические примеры и уравнения, задачи по физике и химии с подробным поэтапным объяснением;

Решение уравнения с подробным объяснением

ChatGPT может написать код (если не указать конкретный язык, то нейросеть выдаст варианты на нескольких языках программирования);

Код от ChatGPT

Чат-бот может генерировать аналитику, расчеты и прогнозы. Например, топ самых дорогих сделок или прогноз по развитию Web3.

Прогноз развития Web3

Как запустить ChatGPT?

Пользоваться ChatGPT может бесплатно любой юзер после регистрации. Количество запросов также не ограничено.

Чтобы начать использовать ChatGPT, нужно выполнить следующие действия:

Зайти на сайт OpenAI и выбрать страницу сайта ChatGPT;

Под описанием проекта нажать на кнопку Try ChatGPT;

Новые пользователи должны пройти процесс регистрации — ввести электронную почту (российскую почту на доменах вроде mail.ru или yandex.ru нельзя использовать — сайт выдаст ошибку) и подтвердить номер телефона;

После подтверждения номера регистрация будет завершена и чат-бот будет готов к использованию.

Обратите внимание, что зайти в ChatGPT из России (и некоторых других стран, например, как выяснила редакция, из Узбекистана) не получится без VPN.

Как получить доступ к ChatGPT в России?

Запустить ChatGPT в России можно несколькими способами.

Первый — используя VPN и номер телефона страны, где находится IP-адрес.

Список качественных VPN-сервисов мы собрали в отдельной статье. Купить или получить бесплатно номер телефона можно, например, в следующих сервисах:

Работают все сервисы примерно по одному принципу — после регистрации и покупки номера пользователь сможет получать смс в личном кабинете на сайте.

После включения VPN и покупки номера нужно следовать инструкции, описанной в предыдущем разделе.

Второй способ — использовать ChatGPT telegram bot.

После того, как доступ к нейросети ограничили на территории России, многие энтузиасты создали ботов в Telegram, напрямую подключенных к ресурсам OpenAI.

Бесплатный бот, который, по заявлению разработчика, повторяет навыки ChatGPT.

Здесь можно выбрать язык — русский или английский, а также установить режим — программист или писатель. По задумке, «программист» должен писать код, а «писатель» — генерировать контент и отвечать на другие вопросы.

Пользователи остались недовольны качеством навыка программирования — по их словам, «оригинальный» чат-бот не только писал код, но и давал к нему подробные объяснения. Этот же Telegram-бот писал код без объяснений.

При этом редакция RB протестировала режим писателя, задав ему те же вопросы, что и ChatGPT. Результаты вы можете посмотреть на скриншотах.

Этот бот в Telegram даже превзошел оригинальную версию. По заявлению разработчика, бот не только выполняет все функции ChatGPT, но и переводит изображения в текст и даже сам умеет рисовать.

Бесплатно протестировать бот не получится — возможность пользоваться им открывается только после покупки месячной подписки в $5.

Еще один бесплатный чат-бот с аналогичными ChatGPT функциями. Его значительный недостаток — отправлять запросы можно только в общий чат, туда же он будет присылать ответы. Среди языков, на которых можно общаться с ботом, — английский, французский, испанский, итальянский и португальский.

Проблемы в ChatGPT

Иногда при подключении к ChatGPT сервис выдает ошибку, как будто сервер переполнен. На самом деле проблемы в этом нет — достаточно один или несколько раз перезагрузить страницу и пользователь попадает в диалог с чат-ботом.

Интересно, что некоторые зарубежные СМИ уверены, что дело не в перегруженности серверов — они обвиняют в этих сбоях неофициальные платные приложения ChatGPT.

Пользователи, которые хотят установить приложение ChatGPT, попадаются на платные сервисы-подражатели от мошенников. Так, приложение ChatGPT — Chat GPT AI With GPT-3 — в App Store использовало оригинальный логотип нейросети, набрало более 13 тысяч оценок и рейтинг 4,6 из 5. При этом месячная подписка в этом сервисе стоила $50.

Поэтому обращаем внимание, что, если пользователь хочет скачать ChatGPT, на данный момент это можно сделать на GitHub.

Другая важная проблема, о которой предупреждают сами создатели нейросети, — это убедительные, правдоподобные, но неверные ответы ChatGPT.

По этой причине один из крупнейших форумов для IT-специалистов Stack Overflow запретил использовать сгенерированный языковой моделью контент. Администрация форума назвала средний показатель правильных ответов ChatGPT «слишком низким».

Обложка статьи снегерирована нейросетью Midjourney по запросу Futuristic robot librarian with AI