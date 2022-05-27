Конференция на Марсе, виртуальный концерт и совещание у костра: как провести мероприятие в метавселенной

Весной эта тема пропала из поля зрения СМИ, но сейчас снова набирает обороты. Мы пообщались с компаниями, которые делают мероприятия в метаверсе, и рассказываем, как организовать свое.

Мероприятия в метавселенных — новый тренд как для организаций, которые проводят там корпоративы и конференции, так и для обычных людей, которые устраивают вечеринки и свадьбы.

В этом же году прошел виртуальный боксерский бой между Хабибом и Холлоуэем, а Samsung презентовала в метаверсе новый смартфон.

В октябре прошлого года состоялся масштабный музыкальный фестиваль в метавселенной, который собрал 80 артистов и 40 тысяч зрителей. В марте 2022 года 108 тысяч человек посетили цифровую Неделю моды с участием Dolce&Gabbana, Etro, Estée Lauder и других брендов.

Содержание:

Личный опыт

Пётр Чернов, создатель сообщества «Русскоязычный metaverse»

Мы регулярно проводим бизнес-конференции в метавселенной от Microsoft — AltspaceVR. На мероприятиях выступают самые видные представители metaverse/VR/AR-индустрии, среди которых три основателя и один CEO своих метавселенных, руководители XR-направлений крупных компаний и другие спикеры. Приходят послушать люди из индустрии: разработчики, 3D-дизайнеры, предприниматели и стартаперы со всего мира.

Мы стараемся делать от одного до двух ивентов в месяц, уже прошло более 10 конференций. Примерно 50% аудитории приходит в VR-шлеме, а остальные с помощью десктопа. Как на настоящей конференции, спикеры говорят в микрофон, чтобы их было слышно на всей локации, используют в презентациях статичные слайды и видео.

После конференций мы проводим нетворкинг: в метавселенной всегда можно отойти, пообщаться тет-а-тет и обменяться контактами. Стараемся удивить участников, — например, мы устраивали встречи на Марсе, в космосе и в киберпанк-городе.

На одном из мероприятий загружали 3D-объекты из реальных музеев, например, саркофаг египетского жреца, его можно было рассмотреть вблизи во всех деталях. Такой опыт во многом превосходит тот, что вы получаете во время Zoom-конференций.

Дарья Минасова, менеджер по продажам Brothers Production

Наша команда специализируется на техническом продюсировании мероприятий, работает над разными проектами, чаще всего онлайн-тимбилдингами. Такое мероприятие мы делали, к примеру, для IT-компании, часть коллектива которой работает дистанционно и раньше не была в офисе. Мы спроецировали его в VR-среду, добавили игровые механики для развлечения и сплочения команды, а также для введения в коллектив новых сотрудников.

По всему офису было реализовано много активностей: квесты с заданиями, спортивные и компьютерные игры, кикер и боулинг, лабиринт с привидениями. Все участники могли одеться в специальный корпоративный мерч.

Еще один интересный кейс включал трансляцию игры для болельщиков. Мы провели гонку на выживание на трассе с полосой препятствий в открытом космосе. Все происходящее комментировал ведущий, а стрим транслировался на платформу, где болельщики выбирали своих фаворитов

Андрей Терехин, руководитель команды по разработке приложений виртуальной и дополненной реальности VR Corp

Одно из мероприятий, которое мы провели, — «Онлайнстрация», онлайн-аналог первомайской «Монстрации» (массовой художественной акции, зародившейся в Новосибирске).

В прошлом году мы подумали, что будет, если перенести этот формат мероприятия в виртуальную реальность и создать за пару часов демонстрацию онлайн. Фактически это была игра, реализованная в виде веб-приложения. Участникам нужно было пройти по ссылке, создать собственного персонажа с индивидуальным плакатом и наслаждаться ивентом. В тот день с нами было 424 человека.

Алексей Маркин, сооснователь digital-продакшена JetStyle, креативный директор JetXR

С точки зрения проведения мероприятий в метаверсах мы находимся на стороне тех ребят, которые обеспечивают саму возможность провести в них что бы то ни было.

Например, для одного из наших клиентов мы разрабатываем корпоративный метаверс. Все, что в нем есть, призвано работать на командообразование и дает много возможностей для корпоративных мероприятий в VR: собирать команду, взаимодействовать друг с другом и окружающим миром.

Организаторы могут заранее подготовить мир к мероприятию и разместить в нем нужные материалы (видео, презентации и т. д.). Корпоративные метаверсы — отличная среда для создания корпоративной культуры в распределенных командах.

Кроме того, мы сделали свой маленький «метаверсик» — приложение, которое обладает всеми внешними свойствами конечного продукта — корпоративного метаверса. Он многопользовательский, в нем можно участвовать во встречах, взаимодействовать с предметами, перемещаться между несколькими разными мирами. Используем его для проведения встреч с клиентами — это рабочий инструмент для презентации возможностей.

Выбор платформы для мероприятия

Создать мероприятие можно на одной из множества площадок: платформ виртуальной реальности, игр, — или даже в собственном метаверсе.

Популярной метавселенной является Decentraland. В ней регулярно проводятся масштабные события: фестивали, конференции, выставки, хакатоны. Платформа позволяет организовать участие большого количества человек, арендовать недвижимость для проведения мероприятия и продавать товары участникам с кошельком Ethereum. Эту площадку чаще всего выбирают известные бренды и организаторы массовых мероприятий.

В игровых вселенных, таких как Minecraft, Fortnite и Roblox, есть возможность создать виртуальный мир с собственными игровыми сценариями, что привлекает не только геймеров, но и широкую аудиторию.

Такие площадки собирают и концерты мировых звезд, и вузовские события. Так, во время самоизоляции студенты «Высшей школы экономики» создали онлайн-проект HSE Minecraft для проведения удаленных дней открытых дверей, образовательных и развлекательных мероприятий.

Многие платформы виртуальной реальности также «переобулись» под новый тренд и стали позиционировать себя в качестве метавселенных для проведения мероприятий.

Одной из первых обновилась социальная платформа AltspaceVR с упором на массовые мероприятия. Spatial специализируется на культурных ивентах, Virbela — на деловых, корпоративных и образовательных. Эти площадки заточены под организацию небольших бизнес-мероприятий, содержат готовые шаблоны локаций и необходимый инструментарий.

«Русскоязычный metaverse». AltspaceVR

Выбор площадки — дело вкуса и функциональных ограничений. Основные различия касаются возможностей и настроек, качества графики, вместимости комнат и поддержки устройств.

Например, в AltspaceVR 2D-режим поддерживается только для Windows, на Mac пока работает в бета-версии. В Spatial базовые функции бесплатны, но узкие настройки, такие как отключение звука у участников, доступны в платном тарифе. В Roblox сейчас невозможно добавить видео, у неверифицированных участников отсутствует аудиосвязь.

Также следует учитывать особенности самого мероприятия и целевой аудитории: возможно, это дизайнеры, которым важна хорошая графика; геймеры, которые оценят популярную игровую вселенную; покупатели, которым нужно будет оплатить товар; деловые партнеры, для встречи с которыми можно ограничиться простым шаблоном переговорной.

«Метавселенных много на разный вкус: какие-то больше для игр, где-то есть ограничения по количеству участников, какие-то есть только в VR или для телефонов. Лично я перед тем как делать ивент попробовал все доступные метаверсы и даже сейчас постоянно мониторю, кто как развивается и какие нововведения появляются», — рассказал Пётр Чернов, создатель сообщества «Русскоязычный metaverse».

Если у вас жесткие требования к платформе, можно создать свою.

«Радость корпоративного метаверса в том, что если вы понимаете, какие механики вам нужны, для вас их сделают. Например, можно продумать контроль над звуком: на каком расстоянии люди друг друга слышат, насколько их разговор приватный, как в него зайти и как из него выйти, как делать общие объявления, которые услышат все участники, — пояснил Алексей Маркин из JetStyle. — На площадках общего назначения вы будете работать с существующими механиками, то есть собирать взаимодействие из имеющихся кубиков, и не факт, что вам их хватит».

Необходимое оборудование

Доступ участников к мероприятию осуществляется в приложении конкретной метавселенной. Подключиться можно с помощью VR-гарнитуры, обычного компьютера, телефона или планшета.

Первый вариант дает более реалистичный опыт. Человек не привязан к экрану, может ходить по комнате, жестикулировать, и его движения будут передаваться в метавселенную. «Я думаю, совсем скоро этот эффект усилится, когда появится трекинг тела и лица с эмоциями, и аватары станут еще реалистичнее, — добавил Пётр Чернов.

Но есть и минусы VR-шлемов: многие не могут находиться в них достаточно долго — поэтому наши ивенты не проходят больше трех часов». Кроме того, собственная VR-гарнитура может оказаться далеко не у всех участников — возможно, вам придется приобрести или арендовать ее специально для мероприятия.

Несмотря на то что платформы ориентированы на широкую аудиторию и в основном не имеют серьезных требований к оборудованию, лучше иметь стабильный интернет, качественные монитор, гарнитуру или микрофон.

Если вы сами проводите крупное бизнес-мероприятие или вам нужно отрисовать пространство для работы в метаверсе, точно понадобится компьютер с производительными процессором и дискретной видеокартой. Мероприятие создается и хранится на серверах метавселенной.

Создание локации

Выбор места — важный нюанс, который позволит придать мероприятию реалистичности и сделать его запоминающимся для участников.

Самый простой вариант — использовать готовый шаблон помещения: офис или зал для презентаций. Такими виртуальными пространствами часто пользуются компании, проводящие удаленные встречи с сотрудниками или бизнес-конференции, — для воссоздания рабочей атмосферы онлайн.

Компании же, которым хочется «изюминки», используют нетипичные места: «например, Red Dead Redemption 2, где вы можете проводить те же совещания, сидя за костром в образе прожженного ковбоя», — предложил Андрей Терехин из VR Corp.

Многие площадки позволяют не только использовать готовые помещения и карты местности, но и с помощью редактора добавлять новые объекты, прорабатывать отдельные элементы или даже отрисовывать уникальные виртуальные миры с нуля. Так, можно провести мероприятие, скажем, на пляже, в парке, в другой стране или даже на другой планете.

Скорость создания кастомного мира зависит от команды — Дарья Минасова уточнила, что в их компании на запуск в среднем уходит 1,5-2 месяца.

В некоторых метавселенных, например, Decentraland или The Sandbox, локацию под мероприятие нужно купить или арендовать.

«Лучше, если она ближе к центру — для привлечения большего количества пользователей. Если у вас достаточно времени, рассмотрите приобретение земельного участка, это может само по себе стать хорошей инвестицией. И на нем можно построить недвижимость под ваш ивент.

Нужно разработать интересные для пользователей механики и эффекты, чтобы привлечь их внимание и создать информационный повод. Если времени нет, то можно арендовать площадь и привлечь маркетологов для раскрутки мероприятия», — рассказала Кристина Шумская, СEO Black VR.

Decentraland. Неделя моды

Вовлекающие механики

Самой по себе задумкой провести мероприятие в метавселенной уже никого не удивишь — важно подготовить игровые сценарии и развлечения для гостей. Без них есть риск получить звание «самой скучной вечеринки в истории».

Заинтересовать участников такого мероприятия сложнее, чем в офлайне.

«В физической реальности пространство развлекает одним своим существованием: люди ходят, пьют, едят, общаются. Организатор может вывезти мероприятие на природном обаянии и том, что все просто оказались физически близко друг к другу. В VR люди могут телепортироваться совершенно неконтролируемо, в момент затишья не уткнутся в телефон, а если снимут гарнитуру, то всё, вы их потеряли», — отметил Алексей Маркин.

Если на небольших мероприятиях и деловых конференциях уместны одна-две активности, то для более массовых лучше разработать полноценный игровой сценарий. Повысить вовлеченность можно за счет выполнения заданий за награду в виде местной валюты или других бонусов.

Инициативным пользователям полезно дать возможность «поиграть» с настройками и ощутить себя причастными к ходу мероприятия: кастомизировать аватары, реализовать собственные активности.

Пример комбинации сразу всех этих механик — презентация вселенной Samsung Superstar Galaxy на платформе Roblox, которая ожидается 17 июня. Посетители получат виртуальный смартфон с картой активностей, смогут примерить на себя образ поп-звезды, сыграть в игры, посмотреть на астероиды, выступить на собственной сцене, заработать Star Power и присоединиться к концерту певицы Charli XCX.

Samsung Superstar Galaxy

«Помимо собственно развлечения участников, это еще и отличный инструмент продвижения платформы, стимулирования продаж товаров, коммуникации артистов со своей аудиторией, расширения ЦА и укрепления связи с брендом», — считает Дарья Минасова.

Продвижение и монетизация

В этом плане мероприятия в метавселенных мало чем отличаются от обычных. Их точно так же можно анонсировать в СМИ и соцсетях, продвигать с помощью рекламы и партнеров.

В крупных метавселенных есть собственные возможности продвижения: календарь ближайших событий и рекламные опции.

«На платформе Roblox можно запустить баннерную рекламу. Игра будет выводиться в рекомендованные по типу рекомендаций YouTube. Таргетинг можно настроить по полу и возрасту, однако нельзя использовать геотаргетинг, — мероприятие будет видно пользователям платформы по всему миру», — рассказала Дарья Минасова.

Монетизировать мероприятие можно за счет спонсорства, продажи билетов и виртуальных мест на выставках. Крупные мероприятия активно привлекают поставщиков и экспонентов для презентаций и продажи своих товаров и услуг.

Что может пойти не так

Самая частая проблема — технические сбои. У пользователей могут возникнуть сложности с подключением к VR-пространству, у спикеров — отключиться микрофон или презентация, из-за слабого интернета изображение будет нечетким.

Многие платформы имеют ограничения по количеству участников, и при большом количестве одновременных заходов существует риск перегрузки сервера. Так, посетители февральской презентации Samsung не могли выбраться из зоны ожидания и войти в главное здание. Компании пришлось перенаправлять их по новому доступу, но некоторым участникам так и не удалось попасть на мероприятие.

При использовании VR-гарнитуры следует обеспечить перед собой пустое пространство: убрать лишние предметы с пола, унести в другую комнату детей и домашних животных. Пётр Чернов вспомнил забавный случай, когда один из докладчиков во время выступления в метаверсе наступил на своего кота в квартире.

Чтобы оперативно устранять неполадки, на мероприятии необходима служба технической поддержки. Для связи с посетителями и спикерами лучше подстраховаться привычными каналами: телефоном, чатом, мессенджерами или Zoom.

Сколько это стоит

Простое событие можно организовать практически бесплатно, используя только ноутбук с быстрым интернетом. Небольшие коммерческие мероприятия, которые нужно провести недорого, но при этом не ударив в грязь лицом, потребуют как минимум хорошей техники, VR-очков и выделенного специалиста техподдержки.

Подготовкой крупных ивентов и отрисовкой виртуальных пространств занимаются агентства. Цены начинаются от нескольких сотен тысяч рублей.

Андрей Терехин, руководитель команды по разработке приложений виртуальной и дополненной реальности VR Corp

«Если есть все необходимые ресурсы, то подобные мероприятия можно организовывать совершенно бесплатно. Для этого можно использовать готовые платформы, такие как Virbela. Эта площадка подходит скорее для небольших команд. Стоимость работы над проектом стартует от 200 тысяч рублей».

Пётр Чернов, создатель сообщества «Русскоязычный metaverse»

«Все метавселенные бесплатные для скачивания: вы же не платите за соцсети, и метавселенные в этом плане на них похожи. Поэтому самим метавселенным платить не приходится, за исключением тех, где виртуальная земля или недвижимость стоят реальных криптоденег.

В основном затраты уйдут на работу event-агентства, которое должно отрисовать место, загрузить его в метавселенную и решить организационно-технические моменты. Мы берем проекты от полумиллиона рублей»

Кристина Шумская, СEO Black VR

«Цены зависят от того, арендуете вы локацию или приобретаете. Разрабатываете вы авторский дизайн места или выбираете что-то стоковое. Как нижний порог я бы обозначила 800 тысяч рублей, если это аренда».

Дарья Минасова, менеджер по продажам Brothers Production

«Стоимость создания представительства или мероприятия в метавселенных варьиуется от задач, наполнения и времени работы игрового мира — поскольку необходима техническая поддержка.

Например, в Decentraland стоимость только земли под застройку обойдется в 1 млн рублей — без разработки. Кусок земли стоит порядка 5 000 МАНА (это примерно 350 тыс. рублей) без комиссии, для комфорта нужно минимум 4 куска. При этом курс валюты может меняться.

Так как площадка Roblox открыта для разработчиков, стоимость мероприятия в ней будет зависеть только от разработки и пожеланий заказчика. В нашей компании стоимость разработки начинается от 1,5 млн рублей и зависит от того, что клиент хочет получить на выходе».

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