Купить автомобиль или подписаться на него: что выгоднее

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Личный автомобиль

Чтобы сравнить экономическую выгоду от вариантов, нужно определить примерную стоимость владения собственной машиной. Базовый набор складывается из цены самого авто, страховок, амортизации, техосмотров, налогов и расходных материалов (горючего, стеклоомывайки, шин и прочего). Есть и дополнительные статьи расходов, но, как правило, они переходят в категорию регулярных: оплата парковок, штрафов и мойки. Могут добавиться проценты по кредиту и оплата ремонта.

Можно воспользоваться специальным калькулятором: рассчитать стоимость покупки и содержания авто­мобиля конкретной марки в конкретном регионе и сравнить ее с затратами на каршеринг или такси разного класса.

Есть ли универсальный алгоритм выбора?

Учесть все критерии и вывести идеальное уравнение довольно сложно — но это постарались сделать аналитики «Яндекса». В 2020 году они изучили расходы автомобилистов и сделали вывод: при среднероссийском годовом пробеге 17,5 тыс. км недорогие машины (стоимостью до 1 млн руб.) выгоднее такси и каршеринга, а авто среднего класса (стоимостью 2-3 млн руб.) дороже, чем поездки на каршеринге экономкласса, но дешевле, чем «комфортное» такси.

Эти данные актуальны для Москвы. В исследовании не учитывались расходы на ремонт, парковку и штрафы, а также проценты по автокредиту

Общая закономерность такова: чем меньше общая протяженность поездок и больше стоимость личного авто, тем более выгодными (с финансовой точки зрения) альтернативами становятся такси и каршеринг. А чтобы определить границы личного комфорта, стоит задаться одним важным вопросом — готов ли я делить автомобиль с другими?

Что выбирают предприниматели

Открытой статистики по тому, в каких российских городах какой вид передвижения используют чаще всего, пока что нет. Не претендуя на анализ рынка, RB.RU все же спросил нескольких столичных и региональных предпринимателей, какой формат они выбирают и почему.

Анастасия Файзуленова, основательница и CEO MedTech-стартапа Checkme

В Москве пользуюсь каршерингом и такси каждый день в зависимости от настроения. Если тороплюсь или знаю, что будет сложно припарковаться, выбираю такси. Если хочется покататься по городу и попеть — беру каршеринг. Два-три раза в месяц оформляю аренду на несколько дней, чтобы попутешествовать по ближайшему Подмосковью. В покупке авто в Москве для себя смысла не вижу — я много езжу по встречам и не могу тратить время на поиск парковки в центре.

Дмитрий Спиридонов, сооснователь и генеральный директор CloudPayments

Я консерватор, собственник, люблю чистоту — и потому не пользуюсь не только каршерингом, но и другими «шерингами». Разве что, если есть необходимость, прибегаю к услугам такси бизнес-класса.

При этом прекрасно осознаю преимущества ко-экономики как для бизнеса, так и для потребителей. И здорово, что вопрос получения комфорта максимально быстро за максимально доступные деньги сегодня закрыт. С другой стороны, никого не учат финансовой грамотности — а для меня это вопрос здравого смысла и логики: что иметь не только сейчас, но и через пять лет.

В целом, «шерить или не шерить» больше относится к сфере личного комфорта. Я общаюсь с людьми разных возрастов из разных сфер деятельности, нередко наблюдаю и молодых предпринимательниц на личных спорткарах, и взрослых бизнесменов на каршеринге.

Роман Доронин, основатель и СЕО группы ИТ-компаний EORA

Для многих людей свой автомобиль — это знак статуса и зона комфорта, которую не хочется менять на что-то другое. Но вот у меня есть машина, и она простаивает почти все время.

В рамках города намного удобнее, на мой взгляд, такси и шеринг, а в пригороде — шеринг и подписка. Например, я живу в Красногорске и для ежедневных поездок в Москву в основном пользуюсь такси, реже использую каршеринг. И классно, что сейчас шеринг-сервисы есть практически во всех больших городах: я регулярно арендую машину в Татарстане, путешествовал на съемной машине в Красноярске.

Ричард Стевенс, сооснователь и генеральный директор стартапа iParkU

Пока что я более консервативен и предпочитаю иметь свою машину, а из шеринговых услуг регулярно пользуюсь только такси. Но из того, что наблюдаю на рынке — в частности в Санкт-Петербурге, — ясно видно, что экономика совместного использования процветает, особенно среди молодого поколения.

И хотя тут играют роль и благородные причины, такие как забота о снижении трафика и улучшении экологии, думаю, основная заслуга в этом у финансовой выгоды, которую дает шеринг.

Денис Решанов, основатель и управляющий директор сервиса подработки GigAnt

Я живу на два города — Петербург и Москву. В первом у меня семья, дети, дача — и шеринг, даже премиальный, не так выгоден и удобен, поэтому мы используем личный автомобиль. Еще недавно рассматривал вариант долгосрочной аренды кабриолета на лето — покупка премиального авто с учетом амортизации крайне нерентабельна.

В столице, по моим ощущениям, машина только доставляет проблемы — я всегда заказываю такси, которое экономит время за счет выделенных полос и отсутствия необходимости подыскивать парковку.

Александр Радионов, основатель сервиса курьерской доставки Broniboy

Обычно в Москве и Питере я заказываю такси премиум- или бизнес-класса, а в других городах-миллионниках (как в Краснодаре, где я живу) удобнее свой автомобиль. Во-первых, там большой частный сектор, то есть нет проблем с парковкой. Во-вторых, регион очень красивый и можно часто путешествовать, а делать это проще с личным авто.

Абсолютно точно в ближайшем будущем это направление будет развиваться, и, думаю, большой вклад сделают сами автопроизводители. Со временем клиент сможет выбрать машину в салоне под себя — то есть марку, комплектацию и даже цвет — платить регулярную аренду, ездить, а потом обменять на новую.

Будущее автошеринга

Постепенно рынок переосмысливает традиционные сервисы для автолюбителей и формирует новые, более эффективные и удобные предложения. Например, мобильное приложение VroomVroom, с помощью которого сотрудники мастерских и автомоек могут предлагать свои услуги автовладельцам.

Или сервис автономной заправки Pump, который дает возможность не тратить время на заезд на заправочную станцию. Или паркшеринговый стартап iParkU, который борется с загруженностью парковок в больших городах. RB.RU спросил у футурологов и каршероводов, как скоро можно будет ждать новых форматов шеринга и каких именно.

Кирилл Игнатьев, футуролог, председатель совета директоров группы компаний «Русские инвестиции»

Генерально мир движется к модели: вкладывать деньги в себя, в свое здоровье, образование и развлечение, а остальное — сдавать и арендовать! Поэтому новые форматы будут появляться точно.

Так, сейчас мы наблюдаем, как в России зарождается P2P-каршеринг — и через 10-15 лет он станет повсеместным явлением благодаря легковым беспилотникам. Дальше бренды запустят платформы для кастомизации, можно будет легко заказать или забукировать машину индивидуального дизайна. Удешевление утилизации и новые технологии позволят менять кузова «как перчатки», при этом не бросаясь в чрезмерное потребление.

Татьяна Михеева, эксперт в сфере городского транспорта и шеринговых систем

Нам еще предстоит увидеть расцвет сервисов микромобильности — байкшеринга (аренды велосипедов) и кикшеринга (аренды самокатов). Несмотря на инфраструктурные ограничения, а также негативный новостной фон, общий прогноз по развитию этих сервисов скорее позитивный — во всем мире сервисы микромобильности обеспечивают частичную альтернативу использования личного автомобиля и помогают снизить нагрузку на экологию и городские дороги.

Еще, я надеюсь, со временем станет популярным гибрид такси и общественного транспорта — когда не люди будут подстраиваться под расписание автобусов, а наоборот.

Александр Чулок, директор Центра научно-технологического прогнозирования НИУ ВШЭ

Модель совместного потребления, скорее всего, выйдет за пределы B2C-сектора. Более того, думаю, вскоре большая часть шеринга придется на B2B — будет производиться обмен знаниями, технологиями, комплектующими, сервисами и так далее.

В целом мы сможем наблюдать массовое распространение различных автошеринговых сервисов в российской столице в ближайшие 2-3 года, в городах- миллионниках — через 5-6 лет. К 2030 году волна шеринга может захлестнуть всю страну.

Фото предоставлены спикерами

Фото на обложке: Unsplash