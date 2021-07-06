Купить автомобиль или подписаться на него: что выгоднее

Практики совместного потребления и деления — прокат транспорта, фудшеринг, аренда помещений, онлайн-биржи труда, коливинги, коворкинги и прочие «ко-» и «шеринги» — стремительно набирают популярность. Если в 2015 году эксперты PwC оценивали общую сумму транзакций в этом секторе в $15 млрд, то к 2025 она вырастет до $335 млрд, а к 2035 — до $600 млрд.
Шеринг уже составляет серьезную конкуренцию традиционным экономическим моделям: Avito — вещевым рынкам, Airbnb — отелям, Netflix — кинотеатрам. Одним из основных направлений остается «дележка» автомобилей — с помощью убер-сервисов, каршеринга, подписок и карпулинга.
RB.RU разобрался, в каких случаях шеринг-опции предпочтительнее классических, во сколько они обойдутся, а также расспросил предпринимателей, чем они предпочитают пользоваться.
Все о том, как сохранить и приумножить сбережения — в специальном разделе RB.RU «Личные инвестиции»
Содержание:
- Что такое автошеринг
- Во сколько обойдется «свой чужой» автомобиль
- Краткосрочная аренда авто
- Долгосрочная аренда авто
- Личный автомобиль
- Есть ли универсальный алгоритм выбора?
- Что выбирают предприниматели
- Будущее автошеринга
Коллективную экономику лучше всего иллюстрирует фраза профессора Гарвардской школы бизнеса Теодора Левитта: «Люди не хотят покупать четверть-дюймовую дрель, им нужна четверть-дюймовая дырка в стене». Другими словами, в будничных делах людей чаще интересует конечный результат, нежели обладание, тем более что с распространением интернета и развитием онлайн-сервисов результата стало намного проще добиться.
«В шеринг-экономике важно, чтобы благо было делимо и при этом его ценность, основные пользовательские характеристики оставались неизменными. Автомобиль на эту роль подходит идеально: при соблюдении правил эксплуатации он может стать одним из центральных элементов новой экономики, особенно с учетом тренда на переход к электромобилям и растущего давления зеленых стандартов для мегаполисов» , — считает Александр Чулок, директор Центра научно-технологического прогнозирования НИУ ВШЭ.
К выбору в пользу коллективного пользования подталкивает и постоянно растущая стоимость личного транспорта и связанных с ним расходов.
К концу этого года средняя цена на новую машину (которая в январе уже превысила 1,8 млн руб.) увеличится еще на 15%, а содержание авто средней ценовой категории обойдется чуть больше, чем в 100 тыс. руб. в год.
При этом, по статистике столичной мэрии, личные автомобили простаивают больше 90% своего жизненного срока.
«Делимость» транспорта и ценовые скачки — не единственные аргументы в пользу автошеринга. Единолично обладать машиной становится все менее удобно. «Сейчас политика развитых городов направлена на снижение привлекательности личных автомобилей, и в России, хоть и не быстро, этот подход также начинают применять, — подтверждает эксперт в сфере городского транспорта и шеринговых систем Татьяна Михеева. — Это происходит за счет расширения зоны платной парковки и внедрения на ней динамического ценообразования, платного въезда или полного запрета на въезд в определенные части города и прочих инструментов, которые есть в распоряжении городских властей».
Во сколько обойдется «свой чужой» автомобиль
Такси и карпулинг (он же райдшеринг, то есть поиск попутчиков) частично заменяют личный автомобиль в городских или недолгих междугородних поездках, но в качестве полноценной альтернативы люди чаще рассматривают поминутную, посуточную или даже годовую аренду автомобиля.
Краткосрочная аренда авто
- Что? Обычно краткосрочную аренду — от нескольких минут до нескольких часов, чтобы перемещаться в рамках города и пригорода — называют каршерингом. Процедура бронирования авто максимально автоматизирована, в стоимость тарифов (за исключением самых дешевых) заложены расходы на топливо, страховку, обслуживание и мойку, а в большинстве случаев и на платную парковку.
- Кто? Основные игроки — «Яндекс.Драйв», «Делимобиль», Anytime, BelkaCar, «Ситидрайв», Rentmee и несколько других — содержат собственный автопарк. Набирает популярность и так называемый «народный», или P2P-шеринг — с помощью ИТ-сервисов местные жители сдают свои машины в аренду на небольшой срок. Этот сектор представлен платформами вроде Rentride, Getarent и «Рули».
- Где? Москва считается «каршеринговой столицей мира» — количество машин в таких автопарках перевалило за 30 тыс., тогда как у других лидеров — Токио, Пекина и Шанхая — около 20 тыс. «общих» машин. Помимо российской столицы и области сервисы для поминутной аренды авто представлены примерно в двадцати крупных городах: Екатеринбурге, Уфе, Самаре, Нижнем Новгороде, Сочи, Волгограде и прочих.
- Сколько? Стоимость зависит от региона, оператора, класса машины, времени суток и длительности аренды, и потому разброс цен существенный даже в непремиальном сегменте: от 2 до 7 руб. за минуту ожидания, от 5 до 20 руб. за минуту езды и от чуть больше одной тысячи до чуть больше семи тысяч рублей за сутки.
- Как выбрать? По версии Роскачества, по состоянию на осень 2020 года топ-3 сервисов каршеринга — «Яндекс.Драйв», «Делимобиль» и BelkaCar. RB.RU сравнил их основные параметры (тарифы и ограничения актуальны для Москвы на июль 2021 г.).
Кликните на таблицу, чтобы увеличить ее
Долгосрочная аренда авто
- Что? Чтобы взять машину на пару месяцев или лет, придется обратиться к классическому автопрокату или сервисам подписки. Их основное различие — в гибкости и уровне цифровизации. Если раньше поддержку авто (страховку, техосмотр, сезонную замену шин и прочее) предоставляли для повышенного класса, то сейчас с полным обслуживанием на период эксплуатации можно взять самую простую модель, и даже подключить к ней консьерж-сервис или услугу помощи на дорогах. По управлению современная автоподписка напоминает подписку на онлайн-кинотеатры.
- Кто? В России прокат авто появился задолго до распада СССР — еще в 1956 году. А вот долгосрочные подписки для физлиц начали вводиться с 2019 года автопроизводителями — сейчас в их числе Hyundai, Kia, Volvo, Genesis, несколько месяцев назад список пополнили Skoda и Audi и, возможно, совсем скоро присоединится и «АвтоВАЗ». При этом многие производители не работают с арендаторами напрямую, а задействуют дилерские центры или операторов каршеринга — например, на Range Rover можно «подписаться» через «ВТБ Лизинг». Сразу большой выбор моделей дает новый сервис — «СберАвтоподписка», а элитные модели можно подобрать в Anytime Prime.
- Где? Классическую аренду можно найти везде, а вот географический охват систем подписок сравним с «зелеными зонами» каршеринга. Так, на Hyundai можно «подписаться» в двадцати крупных городах, а Skoda и Audi пока что арендуют только в пределах столицы и области. При этом, как правило, ездить на таких машинах можно в большом количестве регионов и иногда даже за границей.
- Сколько? Стоимость зависит от срока аренды и марки машины, но в среднем колеблется в следующих диапазонах: 1-4 тыс. руб. за сутки, 25-70 тыс. руб. за месяц и 300-400 тыс. руб. за год для недорогих вариантов. Премиальные автомобили обойдутся примерно в 100–200 тыс. руб. за месяц, а за год придется заплатить больше миллиона или даже нескольких.
- Как выбрать? По версии «МаркиКачества», по состоянию на весну 2021 года топ-3 сервисов классической автоаренды — «Стоун-Авто», «Просто прокат» и RentMotors. Однако подписочные сервисы более перспективны и вариативны, поэтому мы сравнили именно их, выбрав тех, кто первым зашел на российский рынок — Hyundai Mobility, Volvo Car Drive и Kia Mobility. Информация актуальна на июль 2021 для всех доступных регионов.
Кликните на таблицу, чтобы увеличить ее
Личный автомобиль
Чтобы сравнить экономическую выгоду от вариантов, нужно определить примерную стоимость владения собственной машиной. Базовый набор складывается из цены самого авто, страховок, амортизации, техосмотров, налогов и расходных материалов (горючего, стеклоомывайки, шин и прочего). Есть и дополнительные статьи расходов, но, как правило, они переходят в категорию регулярных: оплата парковок, штрафов и мойки. Могут добавиться проценты по кредиту и оплата ремонта.
Можно воспользоваться специальным калькулятором: рассчитать стоимость покупки и содержания автомобиля конкретной марки в конкретном регионе и сравнить ее с затратами на каршеринг или такси разного класса.
Есть ли универсальный алгоритм выбора?
Учесть все критерии и вывести идеальное уравнение довольно сложно — но это постарались сделать аналитики «Яндекса». В 2020 году они изучили расходы автомобилистов и сделали вывод: при среднероссийском годовом пробеге 17,5 тыс. км недорогие машины (стоимостью до 1 млн руб.) выгоднее такси и каршеринга, а авто среднего класса (стоимостью 2-3 млн руб.) дороже, чем поездки на каршеринге экономкласса, но дешевле, чем «комфортное» такси.
Эти данные актуальны для Москвы. В исследовании не учитывались расходы на ремонт, парковку и штрафы, а также проценты по автокредиту
Общая закономерность такова: чем меньше общая протяженность поездок и больше стоимость личного авто, тем более выгодными (с финансовой точки зрения) альтернативами становятся такси и каршеринг. А чтобы определить границы личного комфорта, стоит задаться одним важным вопросом — готов ли я делить автомобиль с другими?
Открытой статистики по тому, в каких российских городах какой вид передвижения используют чаще всего, пока что нет. Не претендуя на анализ рынка, RB.RU все же спросил нескольких столичных и региональных предпринимателей, какой формат они выбирают и почему.
Анастасия Файзуленова, основательница и CEO MedTech-стартапа Checkme
В Москве пользуюсь каршерингом и такси каждый день в зависимости от настроения. Если тороплюсь или знаю, что будет сложно припарковаться, выбираю такси. Если хочется покататься по городу и попеть — беру каршеринг. Два-три раза в месяц оформляю аренду на несколько дней, чтобы попутешествовать по ближайшему Подмосковью. В покупке авто в Москве для себя смысла не вижу — я много езжу по встречам и не могу тратить время на поиск парковки в центре.
Дмитрий Спиридонов, сооснователь и генеральный директор CloudPayments
Я консерватор, собственник, люблю чистоту — и потому не пользуюсь не только каршерингом, но и другими «шерингами». Разве что, если есть необходимость, прибегаю к услугам такси бизнес-класса.
При этом прекрасно осознаю преимущества ко-экономики как для бизнеса, так и для потребителей. И здорово, что вопрос получения комфорта максимально быстро за максимально доступные деньги сегодня закрыт. С другой стороны, никого не учат финансовой грамотности — а для меня это вопрос здравого смысла и логики: что иметь не только сейчас, но и через пять лет.
В целом, «шерить или не шерить» больше относится к сфере личного комфорта. Я общаюсь с людьми разных возрастов из разных сфер деятельности, нередко наблюдаю и молодых предпринимательниц на личных спорткарах, и взрослых бизнесменов на каршеринге.
Роман Доронин, основатель и СЕО группы ИТ-компаний EORA
Для многих людей свой автомобиль — это знак статуса и зона комфорта, которую не хочется менять на что-то другое. Но вот у меня есть машина, и она простаивает почти все время.
В рамках города намного удобнее, на мой взгляд, такси и шеринг, а в пригороде — шеринг и подписка. Например, я живу в Красногорске и для ежедневных поездок в Москву в основном пользуюсь такси, реже использую каршеринг. И классно, что сейчас шеринг-сервисы есть практически во всех больших городах: я регулярно арендую машину в Татарстане, путешествовал на съемной машине в Красноярске.
Ричард Стевенс, сооснователь и генеральный директор стартапа iParkU
Пока что я более консервативен и предпочитаю иметь свою машину, а из шеринговых услуг регулярно пользуюсь только такси. Но из того, что наблюдаю на рынке — в частности в Санкт-Петербурге, — ясно видно, что экономика совместного использования процветает, особенно среди молодого поколения.
И хотя тут играют роль и благородные причины, такие как забота о снижении трафика и улучшении экологии, думаю, основная заслуга в этом у финансовой выгоды, которую дает шеринг.
Денис Решанов, основатель и управляющий директор сервиса подработки GigAnt
Я живу на два города — Петербург и Москву. В первом у меня семья, дети, дача — и шеринг, даже премиальный, не так выгоден и удобен, поэтому мы используем личный автомобиль. Еще недавно рассматривал вариант долгосрочной аренды кабриолета на лето — покупка премиального авто с учетом амортизации крайне нерентабельна.
В столице, по моим ощущениям, машина только доставляет проблемы — я всегда заказываю такси, которое экономит время за счет выделенных полос и отсутствия необходимости подыскивать парковку.
Александр Радионов, основатель сервиса курьерской доставки Broniboy
Обычно в Москве и Питере я заказываю такси премиум- или бизнес-класса, а в других городах-миллионниках (как в Краснодаре, где я живу) удобнее свой автомобиль. Во-первых, там большой частный сектор, то есть нет проблем с парковкой. Во-вторых, регион очень красивый и можно часто путешествовать, а делать это проще с личным авто.
Абсолютно точно в ближайшем будущем это направление будет развиваться, и, думаю, большой вклад сделают сами автопроизводители. Со временем клиент сможет выбрать машину в салоне под себя — то есть марку, комплектацию и даже цвет — платить регулярную аренду, ездить, а потом обменять на новую.
Постепенно рынок переосмысливает традиционные сервисы для автолюбителей и формирует новые, более эффективные и удобные предложения. Например, мобильное приложение VroomVroom, с помощью которого сотрудники мастерских и автомоек могут предлагать свои услуги автовладельцам.
Или сервис автономной заправки Pump, который дает возможность не тратить время на заезд на заправочную станцию. Или паркшеринговый стартап iParkU, который борется с загруженностью парковок в больших городах. RB.RU спросил у футурологов и каршероводов, как скоро можно будет ждать новых форматов шеринга и каких именно.
Кирилл Игнатьев, футуролог, председатель совета директоров группы компаний «Русские инвестиции»
Генерально мир движется к модели: вкладывать деньги в себя, в свое здоровье, образование и развлечение, а остальное — сдавать и арендовать! Поэтому новые форматы будут появляться точно.
Так, сейчас мы наблюдаем, как в России зарождается P2P-каршеринг — и через 10-15 лет он станет повсеместным явлением благодаря легковым беспилотникам. Дальше бренды запустят платформы для кастомизации, можно будет легко заказать или забукировать машину индивидуального дизайна. Удешевление утилизации и новые технологии позволят менять кузова «как перчатки», при этом не бросаясь в чрезмерное потребление.
Татьяна Михеева, эксперт в сфере городского транспорта и шеринговых систем
Нам еще предстоит увидеть расцвет сервисов микромобильности — байкшеринга (аренды велосипедов) и кикшеринга (аренды самокатов). Несмотря на инфраструктурные ограничения, а также негативный новостной фон, общий прогноз по развитию этих сервисов скорее позитивный — во всем мире сервисы микромобильности обеспечивают частичную альтернативу использования личного автомобиля и помогают снизить нагрузку на экологию и городские дороги.
Еще, я надеюсь, со временем станет популярным гибрид такси и общественного транспорта — когда не люди будут подстраиваться под расписание автобусов, а наоборот.
Александр Чулок, директор Центра научно-технологического прогнозирования НИУ ВШЭ
Модель совместного потребления, скорее всего, выйдет за пределы B2C-сектора. Более того, думаю, вскоре большая часть шеринга придется на B2B — будет производиться обмен знаниями, технологиями, комплектующими, сервисами и так далее.
В целом мы сможем наблюдать массовое распространение различных автошеринговых сервисов в российской столице в ближайшие 2-3 года, в городах- миллионниках — через 5-6 лет. К 2030 году волна шеринга может захлестнуть всю страну.
Фото предоставлены спикерами
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Предприниматели смогут развить бизнес на площадках районных центров «Место встречи»
- 2 Открыта на регистрация на форум по бизнесу и технологиям ReForum Winning The Hearts
- 3 5 этапов роста, которые должна пройти каждая компания
- 4 «Буквоед» подал в суд на 25 арендодателей из-за отказа снижать плату
- 5 Право голоса: как брокерская площадка Tulipshare помогает акционерам влиять на политику крупных компаний