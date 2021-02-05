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Премия Rusbase Digital Awards выбирает лучшие кейсы в области цифровой трансформации по 6-ти номинациям.
Рассказать о кейсе вашей компании можно на сайте премии до 31 декабря 2020 года. Шорт-лист будет опубликован 18 января 2021 года.
Церемония объявления и награждения лауреатов пройдет 5 февраля 2021 года в формате закрытого ужина в одном из лучших ресторанов Москвы.
Мы приглашаем всех ключевых игроков в сфере цифровой трансформации.
Количество мест ограничено. Заполните заявку и мы с вами свяжемся.
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Премия Rusbase Digital Awards выбирает лучшие кейсы в области цифровой трансформации по 6-ти номинациям.
Рассказать о кейсе вашей компании можно на сайте премии до 31 декабря 2020 года. Шорт-лист будет опубликован 18 января 2021 года.
Церемония объявления и награждения лауреатов пройдет 5 февраля 2021 года в формате закрытого ужина в одном из лучших ресторанов Москвы.
Мы приглашаем всех ключевых игроков в сфере цифровой трансформации.
Количество мест ограничено. Заполните заявку и мы с вами свяжемся.
Потенциальные заказчики цифровой трансформации
Поставщики услуги по цифровой трансформации
Сотрудники крупных компаний, отвечающие за цифровизацию
ГОСТИ ЦЕРЕМОНИИ
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ЭКСПЕРТНОЕ ЖЮРИ
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ЭКСПЕРТНОЕ ЖЮРИ
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ДРЕСС-КОД: BLACK TIE OPTIONAL
Мы поделимся подборкой салонов, где можно взять
в прокат платье или смокинг
5 февраля 18.00
РЕГИСТРАЦИЯ
НА ЦЕРЕМОНИЮ
НА ЦЕРЕМОНИЮ
После регистрации вы получите условия участия по указанному e-mail.
Количество гостей ограничено.
Количество гостей ограничено.
Анна Харалгина