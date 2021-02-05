



Рассказать о кейсе вашей компании можно



Церемония объявления и награждения лауреатов пройдет 5 февраля 2021 года в формате закрытого ужина в одном из лучших ресторанов Москвы.



Мы приглашаем всех ключевых игроков в сфере цифровой трансформации.



Количество мест ограничено. Заполните заявку и мы с вами свяжемся.

Премия Rusbase Digital Awards выбирает лучшие кейсы в области цифровой трансформации по 6-ти номинациям.Рассказать о кейсе вашей компании можно на сайте премии до 31 декабря 2020 года. Шорт-лист будет опубликован 18 января 2021 года.Церемония объявления и награждения лауреатов пройдет 5 февраля 2021 года в формате закрытого ужина в одном из лучших ресторанов Москвы.Мы приглашаем всех ключевых игроков в сфере цифровой трансформации.Количество мест ограничено. Заполните заявку и мы с вами свяжемся.