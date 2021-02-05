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ПРИГЛАШЕНИЕ НА ЦЕРЕМОНИЮ
RUSBASE DIGITAL AWARDS

5 ФЕВРАЛЯ 2021
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ПРИГЛАШЕНИЕ НА ЦЕРЕМОНИЮ
RUSBASE DIGITAL AWARDS

5 ФЕВРАЛЯ 2021
ПОЛУЧИТЬ ПРИГЛАШЕНИЕ
Премия Rusbase Digital Awards выбирает лучшие кейсы в области цифровой трансформации по 6-ти номинациям.

Рассказать о кейсе вашей компании можно на сайте премии до 31 декабря 2020 года. Шорт-лист будет опубликован 18 января 2021 года.

Церемония объявления и награждения лауреатов пройдет 5 февраля 2021 года в формате закрытого ужина в одном из лучших ресторанов Москвы.

Мы приглашаем всех ключевых игроков в сфере цифровой трансформации.

Количество мест ограничено. Заполните заявку и мы с вами свяжемся.
Премия Rusbase Digital Awards выбирает лучшие кейсы в области цифровой трансформации по 6-ти номинациям.

Рассказать о кейсе вашей компании можно на сайте премии до 31 декабря 2020 года. Шорт-лист будет опубликован 18 января 2021 года.

Церемония объявления и награждения лауреатов пройдет 5 февраля 2021 года в формате закрытого ужина в одном из лучших ресторанов Москвы.

Мы приглашаем всех ключевых игроков в сфере цифровой трансформации.

Количество мест ограничено. Заполните заявку и мы с вами свяжемся.
Потенциальные заказчики цифровой трансформации
Поставщики услуги по цифровой трансформации
Сотрудники крупных компаний, отвечающие за цифровизацию
ГОСТИ ЦЕРЕМОНИИ
ЭКСПЕРТНОЕ ЖЮРИ

  • Андрей Белевцев — директор по цифровой трансформации Газпром нефть

  • Екатерина Фроловичева — вице-президент ВТБ

  • Джордж Хелд — исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Вымпелком

  • Игорь Затонский — директор по цифровой трансформации X5 Retail Group

  • Владимир Урбанский — директор почтовых технологий филиала Почта России

  • Александр Орлов — директор центра бизнес трансформации, вице-президент банка «Открытие»

  • Михаил Левин — руководитель Центра компетенции цифровой трансформации сферы здравоохранения Минздрав России
      ЭКСПЕРТНОЕ ЖЮРИ

      • Андрей Белевцев — директор по цифровой трансформации Газпром нефть

      • Екатерина Фроловичева — вице-президент ВТБ

      • Джордж Хелд — исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Вымпелком

      • Игорь Затонский — директор по цифровой трансформации X5 Retail Group

      • Владимир Урбанский — директор почтовых технологий филиала Почта России

      • Александр Орлов — директор центра бизнес трансформации, вице-президент банка «Открытие»

      • Михаил Левин — руководитель Центра компетенции цифровой трансформации сферы здравоохранения Минздрав России
          ДРЕСС-КОД: BLACK TIE OPTIONAL
          Мы поделимся подборкой салонов, где можно взять
          в прокат платье или смокинг
          5 февраля 18.00
          РЕГИСТРАЦИЯ
          НА ЦЕРЕМОНИЮ
          После регистрации вы получите условия участия по указанному e-mail.
          Количество гостей ограничено.
          Если у вас остались вопросы, напишите на editor@rb.ru
          Анна Харалгина