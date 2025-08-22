«В России мы можем до инфаркта и себя, и всех остальных довести — лишь бы сделать»

В 2018-м Sila Sveta устроила шоу с летающим Ferrari для Дрейка, в 2020-м создала подводный XR-мир для Билли Айлиш, а в 2022-м превратила сцену тура The Weeknd в мрачный мегаполис. На закрытии FIFA World Cup засветили самого Месси. Студию из России признали на мировом уровне — а за каждым проектом стоял креативный директор Александр Ус. В колонке для Russian Business он рассказывает об изнанке бизнеса в Америке.

Визуал как новая валюта

Когда мы начинали — рынок мультимедиа не только в России, но и в мире был в зачаточном состоянии. Сейчас глаза одержали безоговорочную победу над другими органами чувств — все покупают глазами. Даже презентации на самом высшем уровне — минимум текста, максимум визуала. Мне кажется, это характерная примета нашего времени.

Мультимедиа сейчас проникает во все сферы жизни: в презентации, в холлы бизнес-центров, во входные группы крупных компаний. Даже консервативные музеи перестраиваются, понимая, что молодую аудиторию можно привлечь только визуальными эффектами.

Сейчас рынок мультимедиа растет как на дрожжах. Наша работа — давать эмоции, соединяя технологии и искусство. Но фокус — прежде всего на технологичность и инновационность.



Морковка, которую пора отпустить

Мы видим хороший отклик на нашу работу в регионе MENA — особенно в Саудовский Аравии и ОАЭ. Еще в Китае к нам есть интерес. И мы решили двигаться туда, где спрос на наш бренд выше.

У Sila Sveta до сих пор есть представительство в Штатах, мы работали с крупнейшими мировыми звёздами. Но сейчас другие обстоятельства. Российской компании с названием Sila Sveta и явно выраженными акцентами всё-таки сложно. А сменить название — это потерять мощный бэкграунд. Да и лучше работать там, где тебя хотят и сами зовут, чем напрашиваться.

Безусловно, американский рынок — мегакрутой, это мама всего интертеймента. И лучше там что-то делать, чем ничего не делать. Но надо держать голову холодной. У меня есть ощущение, что у нас сформировался некий внутренний стереотип: либо Америка, либо ничего. Была такая вечная морковка на горизонте. Сейчас мы более трезво взглянули на ситуацию. Подумали: а чего мы с ума сходим по Америке, когда есть еще много крутых рынков?

И я действительно считаю, что американский рынок перегретый. И сами американцы сейчас с большой охотой заходят в регион MENA, понимая, что большие бюджеты и пышные мероприятия. В Америке всё намного скромнее в этом плане. Те же презентации автомобилей делаются в виде PDF-презентаций, а не строятся огромные сцены с кинетикой, LED-экранами, хореографией и прочими атрибутами.

Суд с Дрейком: красиво не получилось

Один из показательных кейсов — шоу для Дрейка с лютыми переработками. Его продюсер решил, что мы и так пиаримся за их счёт, и платить нам за переработку смысла нет. Мы выложились на максимум, и сумма шла не о миллионах — речь о $120 000. Для нас это был вопрос уважения к труду.

Мы подали в суд. Информация утекла в паблик. Видимо, это их напрягло — до суда дело не дошло, сошлись на $90 000. Заплатили. Но клиент ушёл. Да, не самый дальновидный шаг с нашей стороны — но правильный. Не платить за проделанную работу — это красный флаг в любой стране.

В Америке нужно доказать, что ты не один из

Американский рынок — не про креатив, а про статус. Если ты не Уилло Перрон и не Эс Дэвлин (Уилло Перрон — один из самых влиятельных креативных директоров в США, делает визуал для Дрейка, Канье Уэста, Рианны и топовых брендов; Эс Дэвлин — британская сценографка и художница по свету, которая стала культовой фигурой в американской индустрии визуальных искусств, делала шоу для Бейонсе, Адель, U2. — Прим. ред.), тебе придётся доказывать своё право на «я так вижу» каждую минуту. Мы себя любим, но давайте честно: в Штатах мы просто одни из. И нужно всё бросить и там жить — тогда что-то получится.

Еще недавно российская школа мультимедиа была едва ли не лидером. Мы так сильно пытались догнать своих европейских коллег, что перестарались и вырвались вперед. Сейчас ситуация меняется. Европа догнала — и надо бежать заново.

Иногда листаю их проекты в соцсетях и понимаю: мы уже не нужны. Это нормально. Даже приятно.

У них бизнес. У нас подвиг

Самая большая разница между нами и Америкой — это отношение к людям и ситуации. Даже в самой сложной они не будут жертвовать всем ради того, чтобы сделать. В конце концов, это работа. В России мы же можем до инфаркта и себя, и всех остальных довести — лишь бы сделать.

В США всё проще. Не случилось? Ну, не случилось. В следующий раз получится. Они не героизируют бизнес. А мы — обязательно. Нам нужно преодолеть, страдать, быть спасателями собственных провалов.

Мы слишком прямые. А им это режет слух

Есть ещё одна проблема — язык. И я сейчас не про английский. В Америке общаются вежливо, обходительно. Тебе не скажут прямо, что ты сделал говно. Скажут: «Ты проделал большую работу, это очень интересно, просто чуть-чуть не то». Но значить это будет одно и то же. Тебя просто настолько изысканно послали, что ты даже не понял.

А у нас как? «Говно какое-то. Переделывай».

Я и сам раньше был из тех, кто в лоб. Типа быстрее же. Но когда сам попадал в ситуацию, где мне с порога говорят: «Говно», — ловил себя на мысли: эй, я вообще-то старался, мне это неприятно.

Я научился говорить мягче, теперь фильтрую. Понял, что прямота — не всегда честность, иногда тебе просто лень объяснять. Понял, что «другой менталитет» — не отмазка, а повод адаптироваться.

И самое главное: понял, что быть резким — не значит быть правым.

Время строить свою империю

Было время, когда креатив продавали за доллары, а закупались в рублях. Моушн-дизайнеры в среднем по рынку тогда ещё не офигели — сейчас хороших и действительно профессиональных мало, спрос бешеный, зарплатный фонд студий раздулся. Теперь каждый только отучившийся молодой специалист, который еще толком ничего не сделал, уже просит 150-200 тысяч рублей в месяц — и это удивляет. Хотя по обороту мы выросли, но маржинальность просела. Раздутый штат с пециалистов тоже становится держать всё дороже — это съедает бизнес.

Поэтому мы перестраиваемся. Новый фокус — иммерсивные выставки, которые можно масштабировать через франшизу. Уже сделали несколько с Madrid Artes Digitales из Мадрида: Tutankhamon, The Legend of Titanic, The Last Days of Pompei, в сентябре выходит новая выставка Cleopatra. Это визуально мощные шоу с VR, AR и проекциями 360.

Раньше мы были у них младшими партнёрами. Но когда мы поняли, как хорошо они на нас заработали, пересобрали отношения и хотим на равных продюсировать проекты. У них десяток городов по миру, где они это продают. И это уже совсем другие деньги.

Параллельно готовим запуск «Музея света». Мы больше не хотим делать шоу только для чужих брендов — хотим стать брендом сами. Не студия на заказ, а продуктовая машина с репутацией и выручкой. Всё, что раньше было «для них», теперь будет — от нас.