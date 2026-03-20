Доля женщин среди финансовых директоров достигла 29% — две трети назначений приходится на кандидатов из компании

Доля женщин среди финансовых директоров в российских компаниях достигла 29% в 2025 году, пишет Forbes со ссылкой на данные SQN. Ещё в 2021 году этот показатель оставался на уровне 21%. Одновременно с этим компании стали всё чаще делать ставку на внутренние назначения и опытных кандидатов.

Средний возраст женщин среди финансовых директоров увеличился до 48 лет

По информации консалтинговой компании SQN, рост доли женщин связан с изменениями в управленческих структурах и усилением внутренних карьерных треков. Параллельно средний возраст финансовых директоров за последние пять лет повысился с 45 до 48 лет.

Средний возраст вступления в должность составил 42 года, при этом продолжительность работы на этом посту составляет примерно шесть лет.

64% финансовых директоров в 2025 году назначили из внутренних кадров

В 2025 году доля финансовых директоров, назначенных из внутренних кандидатов, достигла 64% — это рекордный уровень за последние пять лет. Для сравнения, в 2021 году данный показатель составлял 57%.

Чаще всего подбор кадров применяется в промышленном секторе и электроэнергетике: там доля подобных назначений составляет 93% и 86% соответственно. В среднем период продвижения до должности финансового директора внутри одной организации составляет порядка 7,3 года.

При этом 77% новых финансовых директоров уже ранее занимали аналогичные позиции. Более чем в половине случаев (52%) назначения происходят внутри группы компаний.

93% финдиректоров в России имеют профильное образование

У большинства финансовых директоров (93%) профильное образование — в сфере экономики, финансов или бухгалтерского учёта. Среди конкретных направлений подготовки лидируют экономика (45%), а также бухгалтерский учёт и аудит (43%).

Средний возраст финансовых директоров также различается по отраслям: в нефтегазовом секторе он достигает 52 лет, в промышленности и транспорте — 51 года, а в технологическом секторе — около 45 лет.

Эксперты отмечают в разговоре с Forbes, что совокупность тенденций — рост доли женщин, повышение возраста и усиление внутренних карьерных траекторий — указывает на формирование более зрелой и стабильной финансовой функции в российских компаниях.