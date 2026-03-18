РЖД сократит центральный аппарат на 15%: около 6 тыс. сотрудников потеряют рабочие места в 2026 году

РЖД планирует сократить центральный аппарат на 15% — это затронет около 6 тыс. сотрудников, сообщил агентству «Интерфакс» глава компании Олег Белозеров. Под сокращение попадает административно-управленческий состав, в том числе руководящие должности в филиалах. В рамках программы по повышению производительности труда в 2026 году компания рассчитывает получить экономический эффект в размере 74 млрд ₽.

Оптимизация РЖД сэкономила 300 млрд ₽ за 2019–2025 годы

Как подчеркнул Олег Белозеров, компания «РЖД» продолжает процесс преобразования своей организационной структуры. Ключевая задача — усовершенствование системы управления и рост результативности деятельности предприятия. Ранее сообщалось, что реализованная в 2019–2025 годах программа, нацеленная на увеличение производительности труда, позволила сэкономить порядка 300 млрд ₽.

Сокращение административного аппарата и оптимизация процессов позволяют компании снизить издержки и повысить продуктивность.

Объём грузов перевозимых РЖД упадет до минимума за 25 лет — 1,073 млрд тонн

Как сообщили в «Ведомостях», аналитическая компания «Эйлер» оценивает, что в 2026 году объём грузов, перевозимых РЖД, сократится на 4% по сравнению с прошлым годом — до исторического минимума в 1,073 млрд тонн. Для сравнения, в 2001 году показатель составлял 1,058 млрд тонн.

По прогнозу, рост показателей будет постепенным: к 2028 году — 1,192 млрд тонн, к 2029 году — 1,213 млрд тонн, а к 2030 году — 1,219 млрд тонн, что всё ещё ниже уровня 2022 года.

Контекст

Осенью 2025-го в «Интерфакс» сообщали о планах РЖД произвести сокращения в своём управленческом звене. До 1 ноября 2025 года руководители всех уровней должны были представить свои предложения по оптимизации численности работников. Требование касалось как заместителей гендиректора монополии, так и начальников структурных подразделений.

В ноябре 2025-го в РЖД также сообщили «Интерфаксу», что оптимизация штатной численности аппарата управления направлена на повышение эффективности работы в условиях сложной экономической ситуации.

В компании добавили, что в первую очередь планируется сократить имеющиеся вакансии и ограничить приём новых сотрудников.