Полезные сервисы и приложения для SMM: как выбрать лучшие инструменты для создания контента

Современные приложения для SMM упрощают задачи и помогают управлять контентом, отслеживать статистику и анализировать результаты. Существуют десятки сервисов для SMM, которые улучшат качество работы. Рассмотрим несколько популярных инструментов, которые станут настоящей помощью для SMM-специалистов.

My Feed

Это сервис и приложение для SMM, которое помогает маркетологам находить актуальные посты, отслеживать упоминания брендов и анализировать ключевые слова в соцсетях.

Его используют, чтобы:

Отслеживать публикации по ключевым словам. Приложение полезно, так как маркетологи настраивают через него поиск нужных фраз и хештегов, а сервис собирает посты с этими словами. Например, если компания продает спортивную одежду, можно отследить такие запросы, как «кроссовки», «спортивный костюм» или «фитнес-одежда», чтобы видеть, что пишут пользователи. Настраивать уведомления о новых упоминаниях. Приложение помогает SMM-специалистам оперативно реагировать на отзывы в соцсетях и каналах, устранять негатив и поддерживать обратную связь. Например, если клиент пишет, что товар оказался бракованным, менеджер соцсетей может сразу предложить замену. Анализировать активность аудитории. С помощью сервиса можно изучить, где чаще всего обсуждают бренд, какие соцсети дают больше охвата и как пользователи реагируют на посты.

Допустим, маркетолог ведёт сообщества сети кофеен. Он использует приложение My Feed, чтобы отслеживать, что пишут о заведении. Когда клиент публикует пост с фотографией кофе и отмечает локацию, можно поставить лайк, оставить комментарий или предложить скидку на следующий заказ.

Если появляется негативный отзыв, сотрудник узнаёт об этом первым и связывается с клиентом, чтобы решить проблему.

Для интернет-магазинов приложение My Feed помогает анализировать тренды. Например, если пользователи часто обсуждают определенный товар, администратор аккаунта может подготовить пост с акцией на этот продукт или настроить рекламу на заинтересованную аудиторию.

Keyhole

Этот сервис помогает анализировать упоминания брендов, хэштеги и ключевые слова в соцсетях в режиме реального времени. Инструмент используют для оценки эффективности рекламных кампаний, изучения вовлечённости аудитории и оптимизации контента.

Основные возможности:

Оценивать эффективность постов. Сервис собирает данные о лайках, репостах и комментариях, помогая определить, какой контент вызывает больше отклика. Например, если публикация с видео получает в 2 раза больше просмотров, чем обычный пост, стоит делать упор на видеоконтент. Изучать статистику по упоминаниям брендов и хештегов. Сервис полезен, так как Keyhole позволяет следить за тем, как часто пользователи упоминают компанию, продукт или конкретный тег. Например, если акция с хештегом #ВесенниеСкидки набирает популярность, можно продлить её или усилить рекламную поддержку. Определять уровень вовлечённости аудитории. Анализируя комментарии, лайки и репосты, маркетологи понимают, какие публикации привлекают больше внимания. Если аудитория активно обсуждает тему, это сигнал, что её можно развивать дальше.

Допустим, бренд спортивного питания запускает новую линейку продуктов и хочет оценить, как аудитория реагирует на рекламу. С помощью Keyhole можно отследить, насколько активно пользователи обсуждают новинку, какие комментарии оставляют и в каких соцсетях говорят о ней чаще всего. Если выясняется, что большая часть обсуждений идёт в Telegram, стоит усилить продвижение именно там.

Также этот сервис помогает отслеживать эффективность инфлюенсер-маркетинга. Например, если блогер с аудиторией 500 тыс. человек рекламирует товар, в Keyhole можно увидеть, сколько пользователей действительно перешло по ссылке или использовало промокод.

Trello

Это приложение, которое помогает управлять проектами, координировать задачи и контролировать дедлайны. В SMM его используют, чтобы составлять контент-план, распределять обязанности в команде и систематизировать работу с соцсетями.

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С 2022 года Trello не поддерживает оплату из России. Это затрудняет использование премиум-функций, но базовая версия с базовым функционалом остаётся доступной.

В Trello можно:

Создавать доски и карточки для планирования контента. Например, можно создать доску «Контент-план» и добавить туда карточки с темами постов, датами публикаций и ответственными за их подготовку. Использовать шаблоны для ускорения работы. В Trello есть готовые формы, которые помогают структурировать задачи. Координировать работу команды. В приложении можно назначать ответственных за конкретные задачи, оставлять комментарии и прикреплять файлы. Отслеживать выполнение задач. Например, если пост о новой акции должен выйти 10 марта, карточка с этим заданием перемещается ответственным сотрудником в колонку «Опубликовано» после выполнения.

VK Admin

Это приложение для управления сообществами и бизнес-аккаунтами во «ВКонтакте». Приложение полезно для тех, кто ведёт несколько групп и продвигает бренды в российской соцсети.

В сервисе можно:

Публиковать и планировать посты. Например, если контент-менеджер хочет, чтобы пост с акцией вышел в 12:00 в понедельник, он заранее настраивает автоматический выпуск. Анализировать статистику. Например, если видео набирает больше просмотров, чем текстовые посты, стоит чаще использовать видеоформат. Работать с комментариями и личными сообщениями. Если в комментариях появляется негатив, администратор может оперативно решить проблему, снизив риск репутационного кризиса. Настраивать рекламу. Через приложение можно запускать таргетированную рекламу, выбирая аудиторию по возрасту, интересам и геолокации.

Допустим, владелец интернет-магазина одежды использует VK Admin для ведения сообщества. Он загружает фотографии новых коллекций, запланированные на несколько дней вперёд, а также следит за статистикой, чтобы понять, какие модели привлекают больше внимания.

Если подписчики активно комментируют пост, менеджер отвечает на вопросы прямо из приложения, повышая вовлечённость.

Для кафе VK Admin полезен при организации конкурсов и розыгрышей. Например, заведение анонсирует конкурс на лучший отзыв, собирает комментарии и следит за активностью.

VK Admin облегчает управление контентом и взаимодействие с подписчиками, помогая предпринимателям эффективно развивать бизнес во «ВКонтакте».

SMMplanner

Это сервис для автоматизации публикаций в соцсетях. Он будет полезен предпринимателям, маркетологам и контент-менеджерам.

Здесь можно:

Запускать публикации сразу в нескольких соцсетях. SMMplanner поддерживает «ВКонтакте», Telegram, «Одноклассники» и другие платформы. Например, если компания хочет одновременно разместить рекламный пост в Telegram-канале и группе «ВКонтакте», сервис делает это автоматически, исключая необходимость загружать контент вручную на каждую платформу. Настраивать отложенный постинг. Можно заранее подготовить публикации на неделю или месяц вперёд. Это удобно, если команда работает по контент-плану. Анализировать статистику. Сервис показывает, какие посты набирают больше охвата, где выше вовлечённость и как реагирует аудитория. Например, если заметно, что сторис получают больше откликов, чем обычные посты, стоит уделить им больше внимания. Использовать шаблоны и автоподстановку данных. SMMplanner позволяет создавать заготовки постов с переменными, которые автоматически заменяются нужными данными. Это удобно, если компания проводит регулярные акции и хочет быстро обновлять информацию.

Допустим, ресторан запускает рекламную кампанию с сезонными предложениями. Через SMMplanner команда загружает посты для всех соцсетей, указывая точное время публикации. Это позволяет поддерживать единый стиль продвижения и не тратить время на ручное размещение контента.

Для онлайн-магазина этот сервис полезен при проведении акций. Например, если магазин объявляет скидки каждую пятницу, маркетолог настраивает автоматическую публикацию, и посты выходят без задержек.

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SMMplanner предлагает бесплатную версию, но у неё есть ограничения на количество запланированных постов. Для расширенного функционала нужна подписка.

SMMplanner помогает автоматизировать работу с соцсетями, упрощая планирование и анализ контента. Это инструмент, который даёт возможность уделять больше времени стратегии и креативу, а не рутинным задачам.

Закрепим

Существуют десятки инструментов для работы в SMM, но важно выбрать те, которые действительно помогают решать конкретные задачи. Некоторые сервисы упрощают мониторинг упоминаний, другие автоматизируют публикацию контента, а третьи позволяют анализировать вовлечённость аудитории. Комплексное использование таких инструментов помогает не только оптимизировать процессы, но и улучшать результаты продвижения.

Как выбрать подходящие сервисы:

Оцените свои задачи . Если важно следить за отзывами и упоминаниями бренда, подойдут сервисы мониторинга. Если нужно планировать контент, лучше выбрать инструменты для отложенного постинга.

Если важно следить за отзывами и упоминаниями бренда, подойдут сервисы мониторинга. Если нужно планировать контент, лучше выбрать инструменты для отложенного постинга. Сравните функционал . Некоторые сервисы подходят для работы только в одной соцсети, а другие поддерживают сразу несколько платформ. Например, VK Admin ориентирован на «ВКонтакте», а SMMplanner работает с разными соцсетями.

Некоторые сервисы подходят для работы только в одной соцсети, а другие поддерживают сразу несколько платформ. Например, VK Admin ориентирован на «ВКонтакте», а SMMplanner работает с разными соцсетями. Учтите имеющиеся ограничения . У некоторых сервисов есть лимиты в бесплатных версиях или ограничения на работу в России.

Как повысить эффективность работы в SMM:

Используйте инструменты для мониторинга и аналитики. Через My Feed и Keyhole можно находить посты с нужными ключевыми словами и анализировать активность аудитории. Настраивайте автоматизацию. Планирование публикаций даёт возможность поддерживать активность с помощью специальные SMM приложений в соцсетях без ежедневного ручного постинга. SMMplanner помогает заранее загружать посты и публиковать их в нужное время. Работайте с данными. Анализ статистики помогает понимать, какие форматы контента привлекают больше внимания. VK Admin и Keyhole позволяют изучать охват, вовлечённость и реакцию аудитории, чтобы корректировать стратегию продвижения. Организуйте работу команды. Приложения для управления задачами, такие как Trello, помогают согласовывать публикации, распределять обязанности и отслеживать дедлайны.

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