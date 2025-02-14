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Современные технологии для ресторанов и кафе: инновации, которые меняют сервис

На старте бизнеса
На старте бизнеса
Владислав Афонин
Владислав Афонин

Руководитель направления поискового контента

Владислав Афонин

Сегодня рестораны и кафе активно используют цифровые решения, которые помогают мгновенно принимать заказы, управлять запасами и анализировать поведение гостей.

Эти инновации не только сокращают время обслуживания, но и повышают качество клиентского опыта, способствуют росту продаж и оптимизируют работу персонала. В статье рассмотрим, как инновационные решения преобразуют ресторанный сервис, открывая новые возможности для роста и развития бизнеса.

Современные технологии для ресторанов и кафе: инновации, которые меняют сервис
  1. На старте бизнеса

Содержание

Скорость развития технологий в ресторанном бизнесе

Начало 1960-х годов стало отправной точкой для внедрения первых автоматизированных систем в ресторанах — кассовых аппаратов, которые значительно ускорили процесс расчета.

С развитием электронных технологий в 1970-е годы появились более сложные системы для автоматизации на кухне, такие как таймеры для жарки и другие устройства, ускоряющие приготовление пищи. Это позволило уменьшить зависимость от человеческого труда и повысить качество и скорость сервиса.

В 1980-е годы кафе начали внедрять первые системы управления отношениями с клиентами (CRM). Они позволяли собирать информацию о предпочтениях гостей и использовать ее для улучшения обслуживания и персонализации предложений.

С развитием интернета рестораны начали предлагать своим клиентам возможность бронировать столики онлайн, что существенно улучшило клиентский сервис и позволило исключить ошибки в процессе записи.

В начале 2000-х годов с ростом популярности мобильных технологий кафе начали активно внедрять мобильные приложения для заказа еды на вынос и доставки.

С развитием облачных технологий в 2010-х годах POS-системы стали более гибкими и интегрированными с другими инструментами. В ресторане начали использовать комплексные решения, которые объединяли учет заказов, управление запасами, CRM и онлайн-бронирование в единой платформе.

Китайская компания Pudu Robotics и калифорнийский стартап Bear Robotics начали выпускать роботов в 2010 году, которые доставляют заказы к столикам, а McDonald's внедрил роботов, чтобы ускорить приготовление бургеров. Эти инновации позволили повысить эффективность работы и улучшить клиентский опыт.

С развитием технологий искусственного интеллекта в последние годы ресторанный бизнес стал использовать AI для персонализации предложений. Американская компания Starbucks использует алгоритмы машинного обучения, чтобы создавать персонализированные рекомендации в мобильном приложении, анализируя покупки каждого клиента.

Еще одним важным шагом в развитии ресторанного бизнеса стали виртуальные варианты — заведения, работающие исключительно на доставку. В ответ на пандемию и изменения в потребительских привычках такие рестораны стали быстро развиваться.

Зачем ресторанам инновационные технологии

Современный бизнес развивается в условиях высокой конкуренции, изменения потребностей клиентов и роста затрат. Инновационные технологии помогают справляться с этими вызовами. Ресторанный сервис становится быстрым, удобным и точным.

Современные технологии:

  1. Ускоряют обслуживание. Автоматизированные кассы, электронные меню, интеграция POS-систем с кухней вводят, чтобы сократить время ожидания заказов. В часы пик это позволяет избежать очередей и повысить пропускную способность. Например, в McDonald's работают электронные киоски, где клиенты самостоятельно оформляют заказ и оплачивают его, что снижает нагрузку на персонал.
  2. Снижают издержки. К примеру, специальные датчики на холодильном оборудовании фиксируют температуру хранения и сигнализируют о сбоях, предотвращая порчу ингредиентов.
  3. Улучшают клиентский опыт. В цифровой сфере такие как мобильные приложения как онлайн-бронирование и программы лояльности, делают взаимодействие удобнее. Гости могут заранее забронировать столик, заказать еду на вынос или доставку, а также получать персонализированные предложения.

Владельцы ресторанов собирают данные о продажах, предпочтениях клиентов и загруженности зала. Анализ информации позволяет корректировать меню, прогнозировать спрос и оптимизировать работу персонала.

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Разновидности технологий

Рестораны отличаются по размеру, типу обслуживания, концепции и аудитории. Каждое заведение имеет свои уникальные задачи, и универсальные решения не всегда могут удовлетворить все потребности.

Современные технологии развиваются быстро, и появляются новые решения, способные улучшить работу в ресторане. Специальные инструменты для разных аспектов бизнеса позволяет ресторанам адаптироваться к изменениям на рынке и реагировать на потребности клиентов.

POS-системы

POS, или Point of sales от англ. «место продажи» — это кассовые аппараты, которые есть в ресторане, кафе и многих других заведениях общепита. Они объединяют в себе функции расчетов, учета заказов, аналитики и маркетинга, помогая автоматизировать основные процессы.

Рассмотрим пример. Ольга открыла небольшое кафе и в первый месяц работала с обычной кассой. Заказы записывали вручную, сдачу считали на калькуляторе, а учет продаж вели в тетради. Постепенно клиентов стало больше, и хаос на кассе только рос: официанты путались в заказах, деньги не всегда совпадали с отчетами, а на инвентаризацию уходили часы. Тогда Ольга решила установить POS-систему.

Вот какие задачи помогла решить современная касса:

  • Зафиксировать самые популярные блюда, средний чек и пиковые часы нагрузки, помогая ресторанам корректировать меню и планировать закупки.
  • Применять программы скидок, бонусов и кешбэка, повышая возвратность гостей.

Системы управления запасами

Контроль ингредиентов и автоматизация закупок помогают снизить потери, избежать дефицита продуктов и оптимизировать себестоимость блюд.

Алексей владеет небольшим магазином бытовой химии. В первые месяцы работы он вел учет вручную: записывал поступление и расход товаров в тетрадь. Однако вскоре появились проблемы: то на складе залеживался стиральный порошок, то заканчивались популярные средства для уборки.

Чтобы не терять прибыль, предприниматель решил автоматизировать процесс и подключил «МойСклад». Эта современная технология:

  1. Отслеживает запасы в реальном времени. Интеграция с POS-системами нужно чтобы фиксировать расход каждого ингредиента при приготовлении блюд.
  2. Автоматизирует закупки. Формируют заказы поставщикам на основе текущих запасов и среднего потребления.
  3. Помогает снизить списания продуктов.
  4. Оптимизирует себестоимость. Показывают, как изменение цен на сырье влияет на прибыль, помогая адаптировать меню.

Онлайн-бронирование

Системы бронирования позволяют клиентам заранее резервировать столик или записаться на стрижку без звонков, что делает процесс удобным и снижает нагрузку на персонал.

Предприниматель открыл барбершоп в центре города. Первое время клиенты записывались через телефон, а иногда просто приходили без записи. В итоге мастера сидели без работы в одни дни, а в другие — не успевали всех обслужить.

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Однажды постоянный клиент посоветовал бизнесмену подключить онлайн-бронирование. Руководитель решил попробовать и установил сервис на сайт и в соцсети.

Онлайн-бронирование:

  1. Упрощает запись гостей. Клиенты могут выбрать удобное время, количество мест и даже предпочтения по расположению столика через сайт или мобильное приложение. Это особенно полезно для ресторанов с высокой проходимостью, где спонтанные визиты не всегда возможны.
  2. Исключает двойные брони. Автоматическая синхронизация базы данных предотвращает накладки, когда один и тот же столик оказывается зарезервированным для нескольких гостей.
  3. Сокращает потери прибыли. Если клиент отменяет бронь, система может предложить этот столик другим пользователям, минимизируя простои. В некоторых сервисах реализована функция напоминаний, чтобы гости не забывали о своем резерве.
  4. Оптимизирует нагрузку на персонал. Персонал заранее видит, сколько гостей ожидается в течение дня, и может корректировать количество официантов на смене, подготавливать столы и планировать кухонные процессы.

OpenTable и Resy позволяют ресторанам управлять бронированием, собирать данные о клиентах и анализировать предпочтения, предлагая им персонализированные рекомендации.

Системы управления (CRM)

CRM-системы помогают ресторанам выстраивать отношения с клиентами, делая сервис более персонализированным.

Рассмотрим на примере маленькой кофейни. Открыв бизнес в центре города, предприниматель столкнулся с задачей не только привлечения новых клиентов, но и поддержания отношений с постоянными гостями. Вначале все казалось простым: гости приходили, делали заказы, и все было на поверхности. Но со временем возникли проблемы:

  • Постоянные клиенты забывали возвращаться.
  • Официанты не всегда помнили предпочтения гостей.
  • В праздничные дни бронирования иногда шли хаотично, что приводило к ошибкам.

Когда директор узнал о CRM-системах, то попробовал внедрить ее в бизнес-процессы.

Вот что это дало:

  • С помощью CRM можно собирать информацию о клиентах, это помогает персоналу знать, что клиент предпочитает, чтобы сотрудники могли предложить ему любимое блюдо или напиток. Это создавало у клиентов ощущение, что их ценят и помнят.
  • Система отправляла клиентам напоминания о забронированных столиках, а также поздравления с днем рождения.
  • Когда пришло время для акций, система помогала нацеливать предложения на тех клиентов, которые активнее всего посещали кафе. Это повышало отклик на маркетинговые кампании.
  • Предприниматель стал получать от клиентов множественные отзывы сразу после визита, что позволило быстро реагировать на пожелания и улучшать сервис.

Это решение оказалось достаточно функциональным для старта и не требовало большого бюджета.

CRM — это не просто инструмент для сбора данных, но и важная часть стратегического подхода в ведении бизнеса.

Мобильные приложения для заказов и доставки

Приложения позволяют клиентам заказывать еду без посещения ресторана, что делает сервис удобнее и расширяет аудиторию заведения. Благодаря интеграции с курьерскими службами рестораны могут управлять доставкой, а встроенные аналитические инструменты помогают персонализировать предложения для пользователей.

Мобильные приложения:

  1. Упрощают заказ. Клиенты выбирают блюда, настраивают параметры (например, добавляют или убирают ингредиенты) и оформляют заказ всего за несколько минут, избегая необходимости звонить в ресторан.
  2. Повышают средний чек. Встроенные рекомендации и персонализированные предложения стимулируют клиентов добавлять в корзину дополнительные позиции, что увеличивает сумму заказа.
  3. Собирают аналитику. Система фиксирует предпочтения клиентов и частоту их заказов, что позволяет бизнесу создавать точные маркетинговые кампании.

Например, «Яндекс Еда» помогает ресторанной сфере привлекать новых клиентов, получать дополнительные заказы и оптимизировать работу доставки.

Технологии оплаты

Когда Александр открыл свой ресторан, он столкнулся с проблемой, знакомой многим предпринимателям: как организовать систему оплаты так, чтобы это было удобно для клиентов и эффективно для бизнеса. Первоначально он использовал традиционный способ оплаты — наличными и картами через терминалы, но вскоре понял, что этого недостаточно. Были случаи, когда гости уходили, не рассчитавшись, или тратили слишком много времени на оплату, из-за чего могли скопиться очереди.

Тогда Александр решил внедрить дополнительные технологии оплаты, и это значительно упростило работу ресторана.

Современные методы оплаты ускоряют обслуживание, снижают нагрузку на персонал и делают процедуру удобнее для гостей и работников.

Инновационные решения, которые могут значительно улучшить процесс:

  1. Банковские карты (МИР). Оплата картами остается самым популярным способом оплаты в России.
  2. QR-коды. В последние годы в России стремительно развиваются платежи через QR. Этот метод позволяет клиенту сканировать код и провести оплату через мобильное приложение своего банка или специальное приложение. Особенно он популярен в ресторанах, кафе, на рынках и у уличных продавцов. Система работает через мобильные приложения банка.
  3. Система быстрых платежей. Позволяет переводить деньги между различными банками за считанные секунды. Это быстро, удобно и безопасно, а также позволяет совершать переводы без комиссии для физических лиц.
  4. Оплата через мобильные операторы.

Аналитика и Big Data

Данные позволяют ресторанам принимать обоснованные решения, оптимизировать бизнес и повышать прибыль.

С их помощью:

  1. Анализируют продажи. Система выявляет самые популярные блюда и те позиции, которые заказывают реже всего. Это помогает обновлять меню и исключать нерентабельные предложения.
  2. Определяют поведенческие тренды. Аналитика показывает, как меняются вкусы и предпочтения клиентов, какое блюдо заказывают чаще в разное время суток или сезоны, какие акции работают лучше всего.
  3. Улучшают ценообразование. Данные о спросе позволяют корректировать стоимость блюд, повышая маржинальность и адаптируя цены под рыночные условия.
  4. Оптимизируют персонал. Анализ потока клиентов помогает определить, в какие часы и дни требуется больше официантов, поваров и администраторов, что снижает затраты на оплату труда и улучшает сервис.

Инновационные технологии, которые уже работают и приносят прибыль

Технологии, которые еще недавно казались новинками, сегодня стали стандартом для ресторанов. Рассмотрим некоторые из них:

  1. Роботы-официанты. В ресторанах Китая и США роботы, такие как BellaBot, помогают разносить заказы, сокращая нагрузку на персонал. Они могут доставлять еду на столы, убирать посуду и даже взаимодействовать с клиентами. В некоторых заведениях роботы также помогают в логистике внутри ресторана, передавая заказы от кухни к официантам.
  2. Автоматизированные кухни. В сети ресторанов McDonald's используются кухонные роботы для ускорения процессов, таких как сборка бургеров и жарка картофеля фри. Эти технологии позволяют значительно сократить время приготовления блюд и улучшить их качество. Такие решения особенно полезны в условиях высокой загруженности, где скорость и точность имеют решающее значение.
  3. Искусственный интеллект. Starbucks активно использует искусственный интеллект для персонализации предложений в своем мобильном приложении. На основе данных о прошлых покупках и предпочтениях клиентов AI предлагает напитки и товары, которые наиболее вероятно заинтересуют гостя.
  4. 3D-печать еды. В ряде ресторанов Европы тестируют 3D-принтеры для печати еды, например, шоколада, пасты и даже мясных продуктов. Эти технологии позволяют создавать уникальные блюда с нестандартными формами и текстурами, что привлекает внимание клиентов и способствует созданию уникального предложения на рынке.
  5. Виртуальные рестораны. В США и Европе активно развиваются заведения, работающие только на доставку, без физического зала для гостей. Эти виртуальные рестораны используют существующие кухни и ресурсы, но фокусируются исключительно на онлайн-заказах и доставке.

Вывод

Технологии ускоряют процессы, повышают качество обслуживания, снижают издержки и открывают новые возможности для взаимодействия с клиентами. Развитие таких функций, как роботы-официанты, автоматизированные кухни, системы управления запасами и искусственный интеллект, помогает ресторанам не только улучшить свою работу, но и привлекать новых клиентов, обеспечивать высокое качество и персонализированное обслуживание.

Фото на обложке: Freepik

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