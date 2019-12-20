«Инновации могут появиться где угодно». Как Enel ищет новые технологии на рынке энергетики

Rusbase обсудил с Фабио Тентори, директором инновационных хабов компании Enel, и Николой Росси, директором по инновациям Глобальной Генерации компании Enel, тенденции технологий энергетики, отличия российских стартапов от проектов из других стран и процесс внедрения инноваций в Enel.

В этом году группа Enel, крупный игрок на мировом рынке энергетики, искала перспективные стартапы в России с помощью корпоративного акселератора GenerationS от РВК. Проекты, которые оба организатора сочтут лучшими, смогут начать сотрудничество с Enel и в дальнейшем масштабировать решения на международные рынки.

Фабио Тентори, директор инновационных хабов Enel Никола Росси, директор по инновациям Глобальной Генерации Enel

Технологические тренды на рынке энергетики

RB: Какие тренды вы видите на рынке энергетики? Какие технологии интересны корпорациям?

Фабио: Я вижу много интересных технологий, которые появляются и активно развиваются в сфере энергетической промышленности. Возьмем, например, искусственный интеллект (ИИ), который до настоящего времени использовали в целях предиктивного анализа данных и который мы совершенствуем для развития предписывающей аналитики. Эти технологии дают нам возможность заранее оценивать ситуации, а также предлагают для них решения, кардинально меняющие нашу работу.

Среди трендов также выделяем цифровизацию активов компаний, особенно в области промышленных направлений бизнеса, и электрификацию процессов конечного потребления энергии, как, например, электротранспорт. Думаю, что произойдет прорыв в сфере хранения энергии. Технологии в этой области стремительно развиваются, и многие из них мы уже тестируем.





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Никола: В данный момент мы находимся на этапе трансформации энергетического сектора, который в большей степени связан с процессами декарбонизации, электрификации и цифровизации. Мы состоим в числе лидеров этого перехода к полной декарбонизации. В частности, мы активно изучаем все технологии в области альтернативных источников энергии, и это не только ветер и солнце, которые, безусловно, будут играть значимую роль в развитии возобновляемой энергии в ближайшие годы, но также развитие и совершенствование гидро-, геотермальных, морских и гибридных систем, интегрированных с хранением энергии, которые могли бы способствовать устойчивому энергетическому переходу.

Определение и внедрение более эффективных и устойчивых технологий, используемых в бизнес-модели замкнутого цикла, является ключевой целью инноваций в поддержке бизнеса.

В качестве примера успешного опыта создания технологий будущего я хотел бы отметить, что мы являемся первой компанией в мире по производству фотоэлектрических панелей, основанных на инновационной двухсторонней гетероструктурной технологии (HJT), которая была запущена на базе станции 3Sun в Катании, Сицилия, — это пример полностью автоматизированного производственного процесса на промышленном уровне. Уже сейчас эффективность этих панелей составляет более 20%, и в дальнейшем мы будем стремиться повысить этот показатель. Функция «двустороннего захвата» позволяет улавливать солнечное излучение в том числе с обратной стороны поверхности, тем самым увеличивая производство энергии. Кроме того, новые панели гарантируют высокую производительность даже в экстремальных погодных условиях.

Сегодня завод способен выпускать солнечные панели непрерывно, 24 часа в сутки, 365 дней в году, с максимальной производственной мощностью объемом 200 МВт в год.

Еще одна важная тенденция — цифровизация, под которой понимаются различные аспекты, от нарастания скорости коммуникации, применения интеллектуальных датчиков и вспомогательных аппаратов до использования искусственного интеллекта в целях предписывающей эксплуатации оборудования и формирования естественного языка коммуникации между машиной и человеком.

Все эти технологии меняют работу компаний, обеспечивают доступ к данным и, следовательно, к знаниям, тем самым поддерживая процесс принятия решений. В основе цифровой трансформации лежат знания и понимание процессов, отвечающих на вопросы «располагаем ли мы достаточным объемом информации и данных?» и «можем ли мы извлечь ценную информацию, которая поможет нам принять решение?». Интернет вещей (IoT), скорость коммуникации, кибербезопасность, искусственный интеллект — вот лишь некоторые из составляющих цифровой трансформации.





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RB: Как Enel использует новые технологии?

Никола: Нам важна не столько сама технология, сколько ценность, которую можно создать, взяв на вооружение такую технологию. С этой целью мы прорабатываем «доказательные концепты», на которых тестируем технологии и апробируем решения — как в рамках достижения конкретных целей, так и в условиях реального использования, принимая во внимание технические, экономические и бизнес-аспекты.

Искусственный интеллект

Мы протестировали немало решений, основанных на ИИ. Одним из наиболее интересных кейсов стало наше недавнее сотрудничество со стратапом, который разработал инструмент на базе ИИ по распознаванию естественного языка — пользователи могут говорить в привычной манере, как если бы они разговаривали с другим человеком. Мы внедрили эту технологию в глобальную систему контроля, она обрабатывает вопросы сотрудников и предоставляет им мгновенный доступ к данным.

Технологию могут использовать не только сотрудники, работающие непосредственно на объекте, но и менеджеры, заинтересованные в быстром доступе к информации. Эта система в несколько раз увеличила скорость многих процессов. Для некоторых областей, например, для систем автоматизации процессов в доме, это не в новинку, однако в промышленности такое решение было внедрено впервые.

Цифровые двойники (digital twins)

Цифровые двойники — это цифровые копии какого-либо объекта, производственного процесса или нескольких процессов. Технология интересна для нас тем, что с ее помощью мы можем получать информацию о наших активах быстрее, вне зависимости от того, к какому этапу жизненного цикла относится эта информация: проектирование, строительство или эксплуатация. Это поможет ускорить, а в некоторых случаях и автоматизировать процесс принятия решений на производстве и сделать его эффективнее, точнее и быстрее, также позволит определять причины возникновения проблем.

Цифровой двойник позволяет оптимизировать процессы эксплуатации и ремонта, поскольку она дает представление о поведении и результатах работы актива, позволяет провести анализ типа «что будет, если» и помогает в принятии решений, максимизируя рентабельность активов на всем сроке службы.

AR/VR-технологии

Мы уже используем дополненную и виртуальную реальность (AR/VR-технологии), и я считаю их очень перспективными.

Технологии дополненной реальности (AR) — интересный инструмент, мы уже успешно протестировали несколько решений. Эти технологии позволяют упростить доступ к информации, особенно сотрудникам, работающим на объектах. Типичный пример использования AR — вывод текста, изображений, данных или другой необходимой информации на дисплей c наложением на реальную среду, на рабочих на площадке. Таким образом сотрудники получают доступ к информации и могут рассчитывать на поддержку удаленно по мере выполнения заданий на площадке.

Технологии VR используются в обучении сотрудников, которые могут эффективно получать знания, работая в безопасной и реалистичной виртуальной среде. Технологии VR повышают эффективность обучения и применяются в подразделениях инжиниринга и строительства, а также эксплуатации и ремонта.

3D-печать

3D-печать позволяет производить или ремонтировать нужные нам детали быстрее и экологичнее. Кроме того, дизайн 3D-печатных компонентов отличается от обычного, что позволяет избежать ограничений, накладываемых традиционными методами производства, сократить затраты, расход материалов и дает возможность производить цельные сложные конструкции без соединений и сварных швов.

Как Enel работает со стартапами

RB: Как в Enel построен процесс поиска стартапов?

Фабио: Около четырех лет назад мы начали развивать сеть инновационных хабов по всему миру, чтобы активнее искать инновации. Наши хабы расположены в городах, где сконцентрирован международный опыт — Сан-Франциско (Кремниевая долина), Бостон и Тель-Авив. Кроме того, мы открыли хабы в местах нашего присутствия как промышленной компании. С 2017 года Enel Innovation Hub работает и в России на базе «Сколково», в Москве, где у нас расположен головной офис российского подразделения Enel. Всего у нас десять хабов, которые занимаются поиском инноваций и созданием технологической экосистемы.

Мы ищем решения в области возобновляемой энергетики, передачи и хранения энергии, а также, среди прочего, в сфере умного города, умного дома — все, что может пригодиться крупной промышленной компании и клиентоориентированному поставщику электроэнергии.

RB: Вам интересны стартапы на любых стадиях?

Фабио: Мы делали проекты со стартапами на ранних стадиях, но в первую очередь сфокусированы на более завершенных, готовых к работе технологиях. Так как мы крупный промышленный игрок, для нас легче развернуть или протестировать технологию, у которой есть потенциал к внедрению в ближайшие год-два. Но мы также выделяем ресурсы — и человеческие, и временны́е — на работу с проектами ранних стадий, которые мы считаем прорывными и перспективными для бизнеса, например, разработки в области накопления энергии или ИИ.

Никола: Также мы стараемся держать баланс между проектами с коротким периодом возврата инвестиций и с высоким потенциалом создания ценности в долгосрочной перспективе.

Фабио: При этом мы много экспериментируем. За последние 3–4 года мы запустили около 250 проектов со стартапами, и 50 из них масштабировали. В области инноваций около 20% успешных проектов — высокий показатель, так как обычно он едва достигает 5-6%.

Неудачные проекты — это нормально, и мы извлекаем уроки даже из неудач. Возможно, неудачное завершение проекта было вызвано тем, что технология не работает должным образом, или проблема, которую мы пытались решить, была сформулирована нечетко, или командам не была оказана должная поддержка. Причины могут быть разными, и все могут чему-то нас научить.





RB: Что необходимо, чтобы вы признали эксперимент удавшимся?

Фабио: По итогам проекта со стартапом мы хотим убедиться, что, внедряя технологию, мы экономим и/или зарабатываем для группы Enel определенные средства. Это главный КПЭ, который мы устанавливаем еще на старте работы, и далее можем измерить, насколько близко мы подошли к цели и сколько времени это заняло.

Если пилот оказался успешным, соответствующая бизнес-линия берется за его реализацию.



RB: Я знаю, что и с молодыми проектами у вас были успешные кейсы.

Фабио: Такие кейсы действительно есть. Например, с Nozomi Networks — итальянским стартапом в области кибербезопасности для критической инфраструктуры. Когда мы начинали работать с проектом, у них была команда из пяти-десяти человек; мы были их первым клиентом и принесли им первую выручку! Проекту был нужен тест в реальных условиях, и они работали с нами в течение года. Сейчас команда Nozomi Networks выросла и насчитывает больше 100 человек. По последним оценкам, стоимость этой компании составляет примерно $300 млн.





RB: Почему в России вы решили работать с GenerationS?

Фабио: Наше сотрудничество с GenerationS началось в 2019 году, так как нам был нужен партнер, способный найти для Enel технологии по всей стране. Работая с РВК, мы смогли выйти за пределы «зоны комфорта» и открыть для себя новые области для поиска, как, например, другие технопарки (к примеру, в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге). Мы оказались и за пределами России — в Казахстане. В итоге удалось найти несколько проектов, готовых к пилоту.





RB: Почему вы ищете технологии вовне, а не развиваете их внутри компании?

Фабио: Мы не выбираем одно из двух. Очень многие проекты мы разрабатываем и внутри компании. Например, только что мы запустили в Enel конкурс идей «Make it Happen» для поддержки корпоративного предпринимательства. Наши сотрудники из любой страны могут поучаствовать в конкурсе и получить финансирование на воплощение своих идей.

Но параллельно мы работаем с внешними партнерами, потому что инновации могут появиться где угодно. Есть множество талантливых людей и за пределами Enel. Ограничиваясь только своей компанией и только своими сотрудниками, не получится найти лучшее решение.





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RB: Как вы планируете выстроить работу с командами акселератора? Вы готовы купить проект или идею, заключить партнерство?

Фабио: Обычно мы работаем со стартапами путем индустриального партнерства, где мы заказчик, а стартап — поставщик. Мы предлагаем такой формат взаимоотношений и готовы поддерживать стартапы, помогая им расти вместе с нами в рамках прибыльного индустриального партнерства.





RB: Если вы заключаете партнерство со стартапом, может ли он продавать свою технологию другим корпорациям?

Фабио: Абсолютно точно — да. Для нас это важно, так как на нашем рынке много областей, в которых нет прямой конкуренции.

Мы также заинтересованы в том, чтобы у стартапов был доступ к другим клиентам и они могли расти и зарабатывать — а значит, и повышать качество технологии. Просто стартапу будем помогать в этом не только мы, но и другие компании. К тому же чем больше компаний и инженеров будут работать с технологией и находить возможные проблемы, тем надежнее она будет становиться.





RB: Работая с российскими стартапами, вы отметили для себя, чем они отличаются от стартапов из других стран?

Фабио: К настоящему моменту мы запустили несколько проектов с российскими стартапами. Мы видим, что они заинтересованы (как и мы!) в искусственном интеллекте, распознавании видео и смежных областях, и их технологии на хорошем уровне.

Одна из вещей, на которую я бы советовал сделать упор стартапам из России (и не только из России), — это интернационализация, подготовка стартапа к выходу на международные рынки. В США и Израиле, к примеру, стартапы могут расти очень быстро, потому что они знают, как выходить на новые рынки. Они начинают бизнес уже с мыслью о выходе за рубеж.





Пять проектов, которые отобрали эксперты Enel по итогам корпоративного акселератора GenerationS:

Kavaca Industrial — производят нанокерамическое покрытие, продлевающее срок службы оборудования, включая солнечные панели;

— производят нанокерамическое покрытие, продлевающее срок службы оборудования, включая солнечные панели; n-Pipe Robot — разработчик роботов для контроля процессов эксплуатации трубопроводов;

— разработчик роботов для контроля процессов эксплуатации трубопроводов; ГК СКАУТ — разрабатывает и внедряет на предприятиях систему фото- и видеоанализа состояния водителей (уровень концентрации, усталости и т.д.) с функцией оповещения участника дорожного движения и его работодателя ;

— разрабатывает и внедряет на предприятиях систему фото- и видеоанализа состояния водителей (уровень концентрации, усталости и т.д.) с функцией оповещения участника дорожного движения и его работодателя ; CYCLOPS — анализирует видеопоток с производственных предприятий, чтобы менеджеры могли среагировать на нарушения техники безопасности и правил эксплуатации оборудования;

— анализирует видеопоток с производственных предприятий, чтобы менеджеры могли среагировать на нарушения техники безопасности и правил эксплуатации оборудования; Warden Machinery — разработчик систем машинного зрения для видеоаналитики, контроля оборудования и качества продукции, автоматизации визуальной инспекции и других задач.







Зачем промышленной компании цифровая трансформация

RB: Можно ли назвать Enel цифровой компанией?

Никола: За последние два года мы много инвестировали в цифровизацию наших активов и процессов, стимулируя важные перемены в организации. Так что я сказал бы — да, компания Enel определенно находится на продвинутых этапах цифровой трансформации, 100% приложений размещено на облачных технологиях, а многие процессы уже оцифрованы.

Мы также внедрили индекс цифрового оборота, чтобы измерять уровень цифровизации каждого процесса. Кроме этого, мы проводим мониторинг и отслеживаем, какие ценности генерирует наша программа трансформации.





RB: Какие главные вызовы в цифровой трансформации вы выделяете?

Никола: В первую очередь важно отличать цифровую трансформацию от цифровизации. Иногда эти понятия путают. Цифровая трансформация означает не просто применение новых технологий в рамках существующих процессов, а кардинальные изменения в компании. Трансформация начинается с изменения мышления сотрудников и культуры компании, и это первый и очень важный вызов в цифровой трансформации.

Второй вызов — выработка новых навыков. Когда вы «трансформируете» компанию в цифровую, потребуются навыки, которыми ваши сотрудники могут не обладать — точнее, могли не обладать.

И третий вызов — это выбрать и адаптировать под себя те необходимые технологии, которые позволят удовлетворить определенные потребности. Не теряйтесь в разнообразии роботов, больших данных, интернете вещей и других технологиях, определив полезные именно для вас, и заставьте их работать так, как это нужно именно вам.

Это три главных вызова в цифровой трансформации, с которыми сталкиваются крупные промышленные компании вроде нас.

Фото на обложке: Sara Sette / Shutterstock.