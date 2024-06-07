Уйти из HoReCa и основать бьюти-бренд: как разобраться в стойкости туши, если ты не визажист

Александр Сошилов, Москва. Сооснователь бренда декоративной косметики Climtcosmetics, совладелец оператора фулфилмента.

Мой путь начался с работы в найме в крупнейшей компании по оснащению предприятий общественного питания профессиональным оборудованием. Там я получил опыт запуска компаний, но они всегда опирались на ресурсы, бизнес-процессы, поддержку, компетенции и каналы продаж компании, в которой я работал. По сути я создавал микрокопии бизнеса, который уже существует.

Из работы в найме я ушёл в совершенно другую сферу — в бьюти-индустрию.

«Для меня это абсолютно новый рынок»

Правильнее развиваться в той сфере, которую знаешь, ведь ты уже проделал огромную работу, чтобы стать в ней экспертом. Мой кейс другой.

Я двадцать лет работал на рынке HoReCa и вырос внутри компании с нуля: пришёл на позицию кладовщика, а ушёл с позиции генерального директора. Это была целая прожитая жизнь, после которой мне сложно было представить себя в другой похожей компании. При этом я понимал, что пройден какой-то жизненный этап, пришло время сделать свой проект и направить силы в него. Оглянувшись вокруг, я оценил возможности и вспомнил про свой давний интерес к рынку бьюти-индустрии. Некий пазл того, как сделать проект на этом рынке, для меня сложился.

Проект мы запустили вместе с партнёром. Именно он вернул мои мысли к этой идее и вдохнул в неё новую жизнь. Мы открыли ООО, потому что нам нужно было выбрать форму ведения бизнеса, которая защищает нас одинаково.

Проработав в больших бизнесах, мы оба понимали, что бизнес может состояться только тогда, когда он нужен. Наша модель ведения бизнеса — опираться на то, что говорит аудитория, а не на то, что нравится нам.

«Причин для выбора этой сферы был несколько»

Было несколько драйверов, подталкивающих нас к запуску проекта:

Нам показалось, что рынок бьюти на текущий момент испытывает достаточно большой интерес к изменениям, и новые бренды он встречает приветливо.

На многих рынках сейчас происходит период трансформации, которая позволяет чему-то новому появляться в благоприятной среде. Люди с интересом наблюдают за появлением новых брендов. Это ожидание изменений и подтолкнуло нас к тому, чтобы создавать проекты, которые в более стабильное время столкнулись бы с сопротивлением за внимание потребителей.

Бурное развитие e-commerce как канала продаж трансформировало возможности на рынке. Если бьюти-бренд хочет начать продажи в крупных магазинах косметики и парфюмерии, он должен сразу иметь широкую линейку продукции и закрыть основные потребности в макияже. Для маркетплейсов этот фактор не имеет значения.

Мы решили, что наличие Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркета» — это хорошая возможность для проверки гипотез. Именно они помогли нам понять, в правильную сторону мы движемся или нет. Раньше таких возможностей не было: нельзя было быстро показать аудитории продукт и получить большое количество обратной связи.

Важно понимать, что при выходе на маркетплейсы ты сразу получаешь в том числе и много критики. Клиент может сразу написать обо всём, что ему не понравится: цвет, объём, размер, коробка, шрифт. Зачастую критикуют даже не саму косметику.

«Первый продукт был выпущен весной 2022 года»

Мы создали универсальный тинт с матовой кремовой текстурой, который можно использовать в качестве помады, жидких румян и теней для век и делать с его помощью быстрый макияж. Выбор продукта был интуитивным, но правильным, потому что:

У продукта есть ещё не сформированная ниша. Он вызывает интерес просто сам по себе, потому что тинт — не до конца изученное средство макияжа в отличие от, например, туши или помады. Из-за особенностей продукта можно сделать несколько интересных цветов и выйти на рынок с палитрой. Это универсальный продукт, поэтому можно одновременно начать говорить с аудиторией про глаза, лицо и губы.

Мы поверили в продукт и решили, что он позволит нам сразу показать что-то интересное и не уйти в сложную конкуренцию с масс-продуктами. У большинства брендов нет в линейках аналогичного продукта, а если и есть, то его не сильно продвигают. Это означает, что таким маленьким компаниям, как мы, проще быть замеченными. Мы изначально понимали, что нам важно стать заметными на фоне других крутых брендов.

Основной задачей на этом этапе было получить возможность как можно скорее начать продавать, получить контакт с аудиторией и протестировать гипотезы. Мы сразу вывели продукт на Wildberries и Ozon и стали смотреть по отзывам, насколько это качественная и интересная косметика. Были протестированы разные маркетинговые каналы, но в первую очередь инструменты онлайн-торговли: продвижение через блогеров и инструменты самих маркетплейсов.

Мы могли бы ошибиться с выбором продукта, но, к счастью, этого не случилось.