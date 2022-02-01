«Выручка компаний-участниц программы StartHub.Moscow выросла в среднем в три раза»

В ноябре 2021 года StartHub.Moscow стала лауреатом премии Investment Leaders Award 2021, победив в номинации «Лучшая программа венчурного финансирования». RB.RU поговорил с руководителем программы StartHub.Moscow Анной Кеуш о том, как появилась программа, каких результатов удалось достичь за время ее существования и какие планы по развитию команда наметила на будущее.

Участники проекта бесплатно пользуются коворкингом в центре Москвы, посещают профильные и отраслевые мероприятия, разрабатывают дорожную карту развития бизнеса, получают доступ к экспертным ресурсам, а в конце презентуют свои продукты и сервисы венчурным фондам, городу, частным инвесторам и крупному бизнесу.

Программа StartHub.Moscow — это принципиально новый формат для развития и масштабирования технологического бизнеса. В отличие от традиционных акселераторов, в этом проекте нет отраслевых треков и корпораций-заказчиков. В каждый набор попадает сотня инновационных стартапов, которые без отрыва от рабочих процессов могут развивать свой бизнес.

Анна Кеуш, руководитель программы StartHub.Moscow

— Как появилась идея создания программы StartHub.Moscow?

— Она возникла как ответ на запросы, которые поступали Агентству инноваций Москвы. При работе у нас сложилось чёткое видение: в столице сконцентрировано большое количество технологических стартапов в разных сферах и на разных стадиях роста. Но у всех есть одинаковый запрос на развитие бизнес-скилов основателей и руководителей. А программы, которая закрывала бы эту потребность, нет.

Сейчас очень много акселераторов, которые по сути являются программами пилотирования стартапов в корпорациях. Программ развития и кратного роста бизнеса для основателей мало, большинство заточены на конкретный бизнес-фокус внешнего стейкхолдера и определенную стадию продукта. Приоритетная задача таких программ — найти и внедрить в крупный бизнес лучшее из уже имеющихся на рынке решений, а не создать условия развития технологического предпринимательства.

Нужна была программа-конструктор, в которой участники могут выбрать комплекс инструментов, необходимых именно их бизнесу и именно на стадии развития их компании. Поэтому мы разработали такое решение для рынка и добавили туда очень важный элемент — бизнес-инфраструктуру технохаба.

— Были ли проекты, на которые вы ориентировались?

— В программе StartHub.Moscow мы используем лучшие практики, которые есть в России. У нас многолетняя экспертиза; мы проходили программы по организации команды и со стороны вузов, и со стороны корпораций, и специализированного консалтинга, работающего с различными институтами развития.

Если говорить о международном опыте, то, конечно же, мы ориентировались на коллег из Station F и Factory из Парижа и Берлина. Мы анализировали их «кухню» и старались заимствовать лучшие кейсы. Также смотрели, что есть в Лондоне, в Финляндии, в Лиссабоне. В России многие программы держат в фокусе корпорацию, мы — стартап. И мы включили долгосрочность (программа длится до пяти месяцев), комьюнити-инфраструктуру и свободу выбора форматов (гибкость) программы.

— Программа запустилась в конце 2020 года, верно?

— Площадка начала работать в конце 2020 года, и в тот же момент мы стали наполнять воронку, запустив промокампанию StartHub.Moscow. Сама программа стартовала 1 февраля 2021 года. Сейчас мы уже собираем заявки на третий набор.

— Как пандемия повлияла на развитие и запуск? Не пришлось ничего задерживать, откладывать? Как программа будет развиваться в нынешней обстановке?

— Программа реализуется по плану. Мы запускались уже после того, как прошла первая волна вируса. К тому времени нам удалось попрактиковаться на действующих программах, которые приходилось оперативно адаптировать. Но мы все же работаем в сфере инноваций, и цифровой формат работы для нас всегда был привычным. Поэтому команда быстро перестроилась: мы понимали, что львиная доля мероприятий должна проходить онлайн, и у нас уже был наработан опыт создания интерактивных мероприятий.

В нашей программе 80% обучения занимает цифровой формат, при этом оставшиеся 20% офлайна мы всё равно транслируем. В день у нас минимум два мероприятия, и участники получают доступ к библиотеке материалов, если не могут присутствовать лично или смотреть прямой эфир. Многие приходят, потому что идёт живое общение со спикером, можно задавать вопросы, обсуждать их с другими участниками программы. Но есть и немалое число компаний, которые предпочитают смотреть мероприятия в записи, когда им удобно.

— Получается, что для успешного обучения офлайн вообще не нужен?

— Это верно, для достижения результата при должном планировании и реализации достаточно онлайн-коммуникаций. Но мы с командой всё же предпочитаем не отказываться от старого доброго офлайна.

На наш взгляд, в онлайне не хватает синергии, того взаимодействия между стартапами, корпорациями и инвесторами, которое создается при личном общении. Поэтому мы проводим офлайн-мероприятия с учетом действующих ограничений. Они уже стали частью нашей жизни, и все участники относятся к ним с пониманием.

— Красный Октябрь в качестве площадки — это осознанный выбор или удачная локация, к которой у вас был доступ?

— Был выбор из нескольких площадок, но к Красному Октябрю сообщество стартапов и технологических компаний уже привыкло. Место содержит энергетику предпринимательства и партнерства, представляет собой точку притяжения и соединения всех участников инновационного комьюнити. То есть наше желание совпало с возможностями, предоставленными городом.

— Есть ли какие-то намеченные цели, которых вы уже достигли в развитии площадки: количество резидентов или проведенных мероприятий, тренингов?

— Конечно, мы всегда ориентируемся на результат. У нас был показатель 200 компаний в год, и мы его достигли. Был фокус на стартапы, которые разрабатывают продукт на основе искусственного интеллекта, и больше половины резидентов второго набора применяют в своих проектах данные технологии. Это тоже показатель того, что мы движемся в правильном направлении. И, наконец, средний рост выручки компаний-участниц после прохождения программы составил 3Х, что говорит о высоком уровне работы экспертов с резидентами.

Если говорить о цифрах, то по итогам первого набора программы и успешной работы с инвесторами 25 участников впервые получили выручку от реализации своих проектов, 65 компаний увеличили выручку, при этом 43 стартапа — в несколько раз. Восемь проектов впервые вышли на зарубежные рынки, запустив поставки в страны СНГ, США, Европы, Ближнего Востока, Китая и Гонконга, ещё два — открыли новые направления экспорта. Выпускники первого набора по итогам прохождения программы привлекли 623 млн рублей инвестиций, а также создали более 160 новых рабочих мест.

Среди резидентов второго набора программы StartHub.Moscow 43 компании показали рост выручки, 17 из них — кратный. Участники уже привлекли 145 млн рублей и создали 134 новых рабочих места. Два проекта впервые вышли на зарубежные рынки Кипра и Германии.

По итогам 2021 года в топ-3 по привлечению инвестиций вошли стартапы Joys (международный платежный сервис, который зарабатывает на расчётах за товары и услуги в национальных и криптовалютах, а также на конвертации криптовалют), маркетплейс гибких пространств Icowork (сервис позволяет в три клика забронировать и оплатить кабинет, рабочее место или переговорную в коворкингах или гостиницах) и Skipp — облачная платформа для подбора и управления командами продуктовой разработки, которые работают в удаленном формате.

— Чем еще вы гордитесь?

— Хорошими показателями с точки зрения brand awareness, потому что это говорит об интересе аудитории к городским инструментам развития бизнеса и информированности технологического сообщества о наших возможностях и результатах работы. Но самая большая гордость и отличительная черта программы — это 17 соглашений между резидентами первого и три соглашения между участниками второго набора о разработке совместных продуктов. Это важное достижение — мы объединяем стартапы, помогаем создавать новые сильные продукты в коллаборации.

— Выбираете ли вы какие-то направления? Есть ли ограничения по ним?

По направлениям — будь то PropTech, FoodTech, HRech, логистика, кибербезопасность — у нас нет рамок. Также мы не ограничиваем по стадии: pre-seed, seed или scale/round А. Для нас важно только наличие технологического продукта и желание основателей оптимизировать внутренние бизнес-процессы через внедрение новых практик.

Прошлой осенью большую долю стартапов составлял PropTech. Во втором наборе таких стартапов стало меньше — выросла доля FoodTech, активизировался HRTech, хотя в прошлом наборе его было меньше. Мы, как барометр, отражаем состояние рынка и его участников. Например, нас часто спрашивают, что в StartHub.Moscow с импактом и женщинами-основателями. Так вот: 13% — импакт-продукты, 11% — женщин-фаундеров. И это портрет как нашего резидента, так и рынка в целом.

— Как вы видите развитие StartHub.Moscow?

— Мы понимаем, что можем предоставить возможности для развития еще большему количеству компаний. Поэтому в начале 2022 года запустили международную программу: к ней получили доступ участники и первого, и второго наборов. Она представляет собой цикл лекций, в том числе с привлечением иностранных экспертов, о выходе на международные рынки и практических инструментах работы за рубежом.

Также мы планируем увеличить количество участников программы. Раз есть такая возможность, почему бы не предоставить поддержку большему числу стартапов. Будет и разделение компаний по стадиям развития — на более ранние и более поздние.

Мы получаем очень много запросов от региональных стартапов, которым на данный момент программа недоступна, поэтому готовим для них отдельный блок, его смогут пройти участники из любого уголка страны.

И, наконец, в разработке находится программа софт-лендинга для международных стартапов, которые хотят выйти на российский рынок. Таким образом, масштабирование StartHub.Moscow по количеству участников, расширение географии резидентов и запуск международной программы — наши главные цели на 2022 год.

Фото на обложке и в тексте предоставлены StartHub.Moscow