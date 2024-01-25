«Для меня очень важен успех, но не любой ценой». Интервью с основателем партнерской сети Clicklead Network

Создавая Clicklead Network, Антон шаг за шагом тестировал гипотезы, формировал команды, двигался к масштабированию. И этот путь не всегда был понятным, прямым и быстрым. Антон рассказал RB.RU, как началась его карьера в affiliate-маркетинге, о собственных уникальных технологиях компании, а также поделился текущими планами и целями.

Антон Войстриков — основатель и CEO международной партнерской сети Clicklead Network . Один из успешных русскоязычных IT-предпринимателей, сумевший развить из небольшого стартапа в сфере партнерского маркетинга собственную CPA-сеть, которой доверяют больше 40 тысяч веб-мастеров.

— Сегодня Clicklead Network — ведущая международная партнерская сеть. С чего начался ваш путь в арбитраже?



— Мой однокурсник увлекался созданием сайтов, и мне тоже стало любопытно попробовать себя в этом направлении. Первый сайт, который я сделал, был о ремонте и прошивке iPhone — когда-то зарабатывал на этом. Позже появились сайты и на другие темы, например, кулинарный. Я сам особо не умею готовить, но это не помешало мне создать прибыльный и популярный сайт с посещаемостью больше 50 тысяч уников в сутки.

В 2014 году начал работать с социальными сетями и оттуда привлекал трафик на свои сайты. Мои паблики во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» стали основным источником дохода. После прошел обучение по арбитражу трафика и начал сотрудничать с партнерскими сетями. Со временем полностью сфокусировался на affiliate-бизнесе.

— Какой опыт дала работа с первой партнерской сетью?

— Мне повезло: я сразу нашел нужную партнерскую сеть, где меня заонбордил CEO компании, с которым мы вот уже около 10 лет дружим и работаем за рамками того проекта.

Вообще, именно тогда я понял, насколько важно быть готовым к работе и оперативным в собственных подходах. Что имею в виду. Когда партнерская сеть открывает доступ к офферу, от тебя ждут трафик. И, чем быстрее и качественнее ты его прольешь, тем больше возможностей откроется. Будьте проактивны и работайте на совесть!

— Какая была основная вертикаль? С каких бюджетов начинали?

— Начал с инсталлов мобильных приложений. Тогда только зарождался MyTarget, а у «ВКонтакте» еще не было больших возможностей в работе с «мобильной» аудиторией — золотое время.

Когда освоил MyTarget, познакомился с человеком, который успешно проливал мобильные инсталлы с покупных постов во «ВКонтакте». Так и произошло первое масштабирование. Все начиналось с $1000 в неделю и быстро выросло до больше $10 тысяч в сутки. При хорошем подходе к работе — это вполне реалистичный путь масштабирования. Занял он буквально несколько месяцев.

— Как возникла идея создать собственную сеть?

— Появлению собственной сети способствовало стечение обстоятельств. У нас как у баинговой компании был большой объем трафика. Мой близкий друг запустил бизнес в виде движка для партнерских сетей. Я стал одним из первых клиентов, приспособив их движок как более совершенный трекер для анализа работы команды.

Со временем один из байеров решил масштабироваться за счет подключения сторонних байеров. Так мы достаточно быстро выросли до первых 100–150 партнеров, и бизнес стал развиваться как отдельное подразделение.

Мы сфокусировались на работе с внешними веб-мастерами. Прошло уже восемь лет, и от первой сотни веб-мастеров мы выросли до более чем 40 тысяч партнеров. Путь и правда длиной в маленькую жизнь.

— Как формировали команду? С какими людьми предпочитаете работать?

— Когда мы только начинали, приглашал на работу тех специалистов, кого знал лично: с кем-то учились вместе, с кем-то дружили или просто общались. Но, к сожалению, при масштабировании невозможно обойтись только такими контактами.

За последнее десятилетие я собрал немало команд под разные задачи и проекты, и бывало так, что мне приходилось учиться на своих ошибках. Что я всегда учитывал при подборе персонала, так это гибкость.

Сотрудники должны быть готовы быстро адаптироваться к меняющимся планам компании и требованиям к продукту. Это было особенно важно для стартапа, где среда меняется стремительно и непредсказуемо.

Но самое важное — сотрудники должны быть моими единомышленниками. У нас должно совпадать видение целей и ценностей бизнеса. Это помогает создать здоровую рабочую атмосферу и повышает эффективность работы команды. Важно найти людей, которые разделяют ваши взгляды и готовы работать вместе для достижения общих целей.

— Что было самым сложным на старте запуска компании?

— Основная сложность — переход от команды к бизнесу, от хаотичной работы к упорядочиванию. И как бы мне ни советовали обернуть все в процессы и регламенты, этот урок многие годы никак не был пройден. Сегодня мы начинаем запуск чего-то нового уже совсем иным путем: определяем цели, подход к измерению и подбор людей на конкретные функции. Но зато начальный этап был самым веселым: каждый занимается всем подряд, результат не всегда предсказуем, но работалось до поздней ночи с огромным энтузиазмом.

— Насколько масштабна сеть Clicklead Network сегодня?

— Сейчас партнерская сеть Clicklead Network — одна из лидеров на рынке арбитража трафика. На сегодняшней день с нами работают более 40 тысяч веб-мастеров, в том числе топовые команды и лидеры сферы.

Компания успешно развивается более восьми лет. За это время накоплен практический опыт и глубокая экспертиза в работе с трафиком. В нашей команде больше 100 человек. Каждый из которых — настоящий профессионал своего дела, постоянно совершенствующий скиллы и заинтересованный в том, чтобы помогать нашим рекламодателям и веб-мастерам наращивать объемы.

Офисы Clicklead Network расположены в нескольких странах. Мы расширяем команду и будем рады, если к нам присоединятся талантливые специалисты. Цели у нас с каждым годом становятся более амбициозными!

— С какими вызовами столкнулась индустрия арбитража трафика за последние два года? Как Clicklead Network преодолела их?

— В 2022–2023 гг. было достаточно сложно адаптироваться к изменениям, и мы проходили разное. Но чем крепче команда, тем легче выходить из турбулентности. К слову, последние два года помогли иначе взглянуть на бизнес и увидеть перспективы, которые раньше не были очевидны. Clicklead Network с 2018 года работает с международными рынками, но сейчас экспансия за рубеж стала в разы понятнее. Из забавного: мы вернули фокус на страны Tier-3, научившись хорошо работать с Tier-1. Обычно все наоборот, но наш путь такой.

Если говорить про общие вызовы, то каждый год некоторые компании уходят с рынка, не сумев адаптироваться к изменениям. Часть наших партнеров сменила род деятельности или как минимум отказалась от ряда источников трафика. Но на дистанции жизни компании я вижу, что все же лучше находить способы адаптации.

Сам источник трафика никуда не исчезнет — за редким исключением — а бюджеты рекламодателей чаще всего имеют динамичный темп развития. Нужна смелость, чтобы найти способ адаптироваться к ограничениям. И те, кто адаптировался, растут; кто нет — меняет сферу деятельности. К такому выводу я пришел за 2022–2023 гг.

Мы смотрим в будущее оптимистично. Запускаем новые перспективные ГЕО, а это значит, что арбитражники получают доступ к новым продуктам, рекламодатели же — большой объем трафика.

С удивлением замечаю, что до сих пор многие рекламодатели живут в парадигме, что их продукт может получать только поисковой трафик.

Мы же показываем хороший performance собственными силами и с помощью наших партнеров. Кроме того, мы разрабатываем новые инструменты для веб-мастеров и рекламодателей, которые способствуют росту бизнеса.

Мы не стоим на месте и развиваемся во всех направлениях, которые видим — от технического инвентаря нашей платформы до качества работы с клиентами, от экспертизы в новых источниках трафик до расширения пула стран, с которыми можно начать работать. Спасибо команде за то, что помогают на этом пути!

— С какими источниками работаете и какое количество офферов рекламодателей в сети?

— Работаем со всеми крупными источниками качественного трафика. Это мобильный трафик, ASO, Google, TikTok и другие социальные сети. На сегодняшний день предлагаем веб-мастерам несколько тысяч офферов в более чем 40 странах мира. Работаем как с Tier-1, так и с перспективными странами Tier-2 и Tier-3, постепенно расширяем географию бизнеса.

Каждый оффер проходит проверку нашим сотрудниками. Мы собираем актуальную статистику и делаем все, чтобы продукты, доступные партнерам, были нацелены на профит. Как для веб-мастера, так и для рекламодателя. В том числе подключая эксклюзивные продукты, доступные только у нас, которые включают и топовые продукты в своих регионах.

— Какие инновации вы используете в работе? Как это помогает вам в работе с партнерами и веб-мастерами?

— Бизнес Clicklead Network работает на собственной CPA-платформе, мы называем ее платформой нового поколения. Наша фишка — собственные приложения, очень шустрый трекер, оптимизация трафика и ряд инструментов, которые учитывают все последние алгоритмы и приносят максимум конверсий веб-мастерам. Весь стек наших технологий — от уникализации промо-материалов до сегментированных push-уведомлений — дает рост до 30% при сплит-тестировании с аналогами.

Мы разрабатываем приложения с 2018 года, за это время накопили много кейсов, которые постоянно используем, чтобы улучшать наши продукты. А платформа увидела свет в 2019 году, так что мы имеем достаточно большое количество практического опыта, позволяющего нам считать себя на высоком уровне по технологиям и уникальным решениям на AdTech-рынке.

Кроме того, мы строго следим за стандартами работы. Например, каждое без исключений приложение проходит множество проверок, а команда сопровождения проводит мониторинг рейтингов и отзывов на ежедневной основе, тем самым удерживая высокий уровень конверсии. Приложения оптимизированы для любого источника: Google, In-App-трафик, любые соцсети. И я действительно могу сказать, что горжусь тем, какой продукт команда предоставляет рынку.

— Какие инструменты используете для привлечения и удержания ведущих веб-мастеров и рекламодателей в вашей партнерской сети?

— Среди наших преимуществ, как уже сказал ранее, можем выделить собственные инновационные разработки и технологии. Это движок нашей платформы, уникальные приложения для Google Play и AppStore, экспертность в работе с трафиком и стандарты качества.

Кроме технологий и решений мы предлагаем и широкий выбор продуктов, с которыми можно поработать практически в любом регионе, а если не покрыли, BizDev-команда в короткие сроки подключит нужный веб-мастеру продукт или возьмет регион в проработку. То, за что нас ценят веб-мастера, — с нами можно заработать. По моему мнению, это основное УТП компании в нашем секторе.

Немаловажный плюс для веб-мастера — поддержка огромного количества способов получения выплат, так как наши специалисты работают в разных точках мира. Мы гарантируем своевременные выплаты и детализированную статистику по каждой транзакции. Веб-мастер может получать выплату с помощью WIRE, BTC, USDT_ERC20 & USDT_TRC20, Bank cards, CAPITALIST, Wire Transfers. При необходимости наши специалисты помогают найти дополнительные варианты — выплатим в любой удобной форме в любой точке мира.

Для рекламодателей предоставляем обязательный и пристальный контроль трафика. Также гарантируем большие объемы на главных источниках трафика, возможность работы на эксклюзивных условиях, удобные технические интеграции с любыми трекерами, WebView-приложения для любых продуктов и помощь в возврате пользователей. Чем мы точно привлекательны для рекламодателей, так это удержанием пользователей внутри их продуктов.

— Поделитесь успешными кейсами ваших веб-мастеров.

— Кейсов достаточно много. Среди небольших, но показательных — когда веб-мастер, работавший с рекламными площадками Дании, смог заработать более $18 тысяч за две недели, ROI — 98,7%. Более крупный кейс — за один–два месяца партнер привлек трафик на почти $400 тысяч, другой за три месяца получил выплатами около $191 тысячи. А самый крупный партнер генерил на пике $1,5 млн. Здесь можно разные цифры приводить.

Но за всеми чеками стоит команда, а на успешность любого кейса влияет оперативная работа менеджера и хороший качественный трафик со стороны партнера.

Любой успешный кейс — от небольшого в виде $18–20 тысяч до выплат с дополнительными одни–двумя нулями — держится на этих двух базовых принципах.

— Как Clicklead Network будет развиваться в ближайшие несколько лет? Есть ли планы по расширению географии и услуг?

— Мы планируем развивать и открывать новые ГЕО, усиливать партнерство с топовыми рекламодателями, веб-мастерами и командами. Безусловно, будем расширять и спектр услуг. Планы амбициозные.

Для меня, как и для каждого предпринимателя, очень важен рост и успех, но не любой ценой.

Основным принципом успешности Clicklead Network вижу прозрачность и открытость в работе как с рекламодателями, так и с веб-мастерами.

Мы также делаем упор на наращивание экспертизы внутри компании, вкладывая ресурсы в обучение сотрудников. Верю, что сможем повысить экспертность в области партнерского маркетинга, и хочу помочь талантливым специалистам стать лидерами в своей нише, раскрыться в нашей компании.

Фото на обложке и в тексте: Clicklead Network

ИП Фадин Виктор Сергеевич

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